  • Новость часаЛавров назвал неприемлемым размещение военных баз третьих стран в Афганистане
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия предлагает миру разум и справедливость

    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    7 октября 2025, 10:14 Мнение

    Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом
    Трамп «почти принял решение» о передаче «Томагавков» Украине
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    Украина создала тайные аккумуляторные парки для экстренного электроснабжения

    Современная международная политика – это пространство неизвестного «поиска, во многом, движения на ощупь», как отметил в своем выступлении на ежегодной конференции клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. Провал попыток Запада выстроить порядок, где все подчиняется США и их союзникам, был закономерен, если посмотреть на весь накопленный опыт отношений между государствами.

    Сама вероятность такого порядка вызвала в свое время столько надежд и планов на будущее, что происходящее сейчас воспринимается многими с тревогой. Мир по-прежнему боится войны между сильнейшими державами или новых экономических потрясений глобального масштаба.

    Однако теперь, когда многополярность стала уже не просто теоретической конструкцией, все сильнее ощущается возникновение нового и более справедливого мирового устройства. Его проблески заметны в каждом серьезном событии или явлении. Они заставляют одних тревожиться – поэтому так драматично все, что мы слышим с Запада, – а других смотреть вперед с надеждой.

    Обратить этот процесс вспять невозможно – это признают даже те, кто им совершенно не доволен. А это значит, что альтернативой всеобщей военной трагедии – исключать ее нельзя никогда – является не возвращение к прежнему, а намного лучшее положение дел.

    Лучшее в том, что касается главного – способности государств самостоятельно определять свой путь в будущее. Просто потому, что без этого их судьба всегда останется одной из карт в колоде чужих внешнеполитических и экономических интересов. А значит, может быть легко принесена в жертву ради достижения даже не самых фундаментальных целей.

    И, несмотря на всю важность способности страны вести собственную экономическую политику или обладать возможностью себя защитить от внешних и внутренних врагов, важнейшее значение здесь имеет именно готовность к самостоятельному мышлению. Ведь управление умами является необходимым условием того, что олицетворяет власть в мировой политике, – контроля над решениями, принимаемыми другими государствами.

    Именно это является здесь заменой власти во внутриполитическом понимании, то есть права издавать законы, обязательные к исполнению гражданами. Поэтому совместные усилия по интеллектуальной эмансипации стали за последние годы ключевой задачей тех дискуссионных площадок, которые организует Россия. Среди них ежегодная конференция «Валдай» уже давно занимает первое место.

    Здесь те, кто несет ответственность за стратегическое понимание внешней политики в странах мирового большинства, имеют возможность формулировать идеи без оглядки на требования уходящих в прошлое гегемонов с Запада. Бросившая несколько лет назад вызов его силовой монополии Россия стала, в добавление к этому, еще и ведущим игроком на пространстве, где создаются представления о будущем.

    Во многом этому мы обязаны уникальной возможностью участников конференций напрямую пообщаться с президентом России, что нигде в мире больше не случается. Интеллектуалы исторически вообще не избалованы вниманием власти. Правительства стран Запада или Востока обращаются к их услугам крайне редко, иногда призывая для того, чтобы обосновать принимаемые решения.

    Но никогда и нигде лидеры не берут на себя смелость открыто говорить со своим собственным и международным интеллектуальным сообществом. И мы вполне вправе гордиться изобретением такого феномена, как прямой диалог первого лица государства и экспертов, находящихся в независимом от него положении.

    Парадоксально, что это произошло в России – стране, где довольно поздно появились свои университеты, где гуманитарное знание всегда проигрывало в почете техническому, а основная функция государства – военная – вроде бы и не нуждается в серьезном идеологическом обеспечении. Хотя, может, и нуждается, ведь для русской политической культуры война всегда должна быть справедливой. А значит, важнейшее значение имеет соотнесение своих действий с тем, как объективно развивается мир, выслушивание мнения окружающих о том, с какими угрозами нужно на самом деле бороться.

    В этом естественном стремлении к тому, чтобы наши собственные представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира. На протяжении уже почти десятка валдайских конференций постоянно расширяется круг участников из стран мирового большинства.

    Их вклад помогает не только услышать мнение тех, кто еще недавно молчал или подстраивался под Запад, но и существенно расширить наши собственные теоретические горизонты. Ведь, что таить, сама российская дискуссия о мировой политике находилась долгое время в русле западных представлений.

    Отчасти оттого, что Запад был нашим основным противником и понимать его нужно было лучше всего. Поэтому и говорить было нужно чаще с представителями его научных и общественных кругов – это помогало понять их слабые и сильные стороны, оценить собственные шансы на успех.

    А отчасти потому, что это было проще, отвечало нашим собственным привычным оценкам, не требовало дополнительных усилий. Тем более что полтора десятилетия после распада СССР и конца холодной войны у России просто не было достаточных физических сил для того, чтобы открыто жить своим умом и поддерживать в этом других.

    Эти усилия заставила предпринимать сама жизнь: проявленные странами Запада ограниченность воззрений и тоталитарный подход к дискуссии сделали эту дискуссию с ними неинтересной. Отмечу, что обе проблемы сейчас решены: наши интеллектуальные коллеги из Китая, Индии, стран арабского Востока, Африки или Азии совсем не испытывают желания навязывать другим свою точку зрения. Не говоря уже о том, какое цветущее многообразие идей дает всем общение именно в таком, отражающем состояние мира, кругу.

    Как показывают дискуссии на прошедшей конференции, это многообразие само по себе является страховкой против появления той монополии на мышление, которая стала в 1990-2000-е годы признаком так и не наступившей толком «однополярности». И здесь, как отмечают авторы представленного ежегодного доклада клуба «Валдай», содержится важный источник оптимизма в отношении будущего: в условиях наступившей многополярности узурпация власти одним государством или узкой группой является просто невозможной. Слишком много разных мнений и интересов объединяется сейчас в желании стать более свободными.

    А это значит, что не может появиться важнейший тормоз на пути развития человечества – сила, основным стремлением которой является не достижение нового, а бесконечное продление своей способности извлекать выгоду из всего, что происходит вокруг. Креативный хаос намного лучше, чем полная несвобода, хотя и обеспеченная некоторыми выгодами, что США пытались «размазывать» по всем согласным с их диктатурой в мировой политике.

    Тем более что на примере политики нового американского правительства все убедились – ресурсов в мире больше не становится, а нежелание чем-либо делиться у Вашингтона постоянно растет. Страны мирового большинства – это прагматики, для которых выбор в пользу многополярности представляет собой не романтическое стремление, а хладнокровное движение к собственной устойчивости.

    В этом отношении не удивляет, что Россия заняла позицию коллективного организатора в интеллектуальной сфере. Мы исторически привыкли полагаться на себя и всегда нести ответственность за свои решения, одним из которых – со времен создания Российского государства – был выбор в пользу свободы разума. Самый раздражающий наших противников на Западе выбор, очень четко понимающих его фундаментальное значение.

    Другие материалы автора


    Главное
    Власти ДНР сообщили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска
    В Грузии объяснили нежелание высылать западных послов
    Киев заявил о первой с 2023 года военной помощи от Словакии
    Польша и Прибалтика обвинили Меркель в оправдании действий России
    Перебежчик Ступников оставил долги в России по кредитам
    Трамп назвал Грету Тунберг проказницей и посоветовал обратиться к врачу
    Экс-советник Зеленского Арестович переобъявлен в розыск в России

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации