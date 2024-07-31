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    Ради хороших отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    @ wikipedia.org

    31 июля 2024, 12:10 Мнение

    Ради хороших отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА*, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью польским СМИ заявил: «Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни». Польский министр пояснил, что Украина должна провести эксгумацию жертв трагедии, а также увековечить их память.

    В 1943-1944 годах боевики УПА* (организация запрещена в России) массово уничтожали этнических поляков на Волыни и в других западноукраинских регионах. О числе жертв спорят, но явно их было больше 100 тысяч. В Польше эти события считают геноцидом, а боевиков УПА преступниками. Если массовые эксгумации погибших поляков будут проведены, то это станет абсолютным доказательством зверств украинских нацистов.

    Пока непонятно, как понимать слова Косиняка-Камыша об увековечивании памяти. Речь только об установке памятников на месте захоронения жертв? Сомнительно. В Польше хотят, чтобы Киев признал, что за этими преступлениями стоит УПА.

    Однако героизация УПА является одним из элементов идеологии украинского государства. Волынская же резня в украинских школьных и вузовских учебниках или вообще не упоминается, или рассматривается как элемент противостояния УПА с польской армией, в котором в равной степени гибли и украинцы, и поляки. А вина за случившееся возлагается на режим польского диктатора маршала Пилсудского, который массово раздавал полякам земельные наделы на Западной Украине с целью ополячить эти земли. А УПА выставляется практически обороняющейся стороной.

    Все это, на первый взгляд, делает маловероятным признание Киевом геноцида поляков. При этом Косиняк-Камыш призывает не давить на Киев – по его мнению, украинское правительство должно само понимать посылаемые сигналы. А оно их поймет вряд ли.

    Делает ли это слова польского министра обороны просто словами, из которых ничего не следует?

    Не совсем.

    В польском городке Домоставе открылся памятник жертвам Волынской резни. Он выполнен в виде большого коронованного орла (символа Польши), на крыльях которого начертаны названия мест, где украинцы убивали поляков. В центральной части орла вырезан крест, в который художник вписал изображение ребенка, насаженного на вилы (они символизируют украинский трезубец). Также присутствует изображение семьи. Это отец, мать и двое детей, за спинами которых видны детские головы, насаженные на колы.

    Памятник был создан и установлен на частные пожертвования. Несколько городов Польши сначала согласились установить монумент у себя. Но потом отказались. Вероятно, из-за давления сверху. Украинская диаспора в Польше и некоторые польские политики называли памятник провокационным. Но власти Домостава согласились. Хотя в городке живет всего 600 жителей, на открытие приехали люди со всей Польши – около 10 тысяч человек, как сообщали польские СМИ. Это говорит о том, что Волынская трагедия по-прежнему открытая рана для польского общества, и руководители страны не могут этот факт просто так игнорировать.

    Также надо учитывать, что в Польше ожидают с началом холодов новой волны беженцев с Украины. Рост числа беженцев означает увеличение конфликтов между коренными жителями и мигрантами, что, в свою очередь, приведет к активизации темы Волынской резни в польском обществе.

    Да и сама польско-украинская дружба – явление искусственное. Базируется она на русофобии и желании Польши хоть в какой-то форме возродить свою империю. А чего действительно стоит дружба поляков и украинцев, показал зерновой кризис, когда поляки блокировали ввоз в свою страну аграрной продукции с Украины и портили ее, часто высыпая зерно из вагонов. Варшава и Киев несколько месяцев не могли найти компромисс по этому вопросу.

    По информации польских и украинских СМИ, одним из пунктов так называемой Варшавской унии была унификация истории Польшей и Украиной. Думается, признание Киевом геноцида поляков на Волыни было одним из главных элементов этой унификации. Украинские телеграм-каналы пишут, что в офисе Владимира Зеленского уже год обсуждают вопрос о признании вины УПА за Волынскую резню в угоду полякам. Но при этом боятся реакции украинских националистов, для которых боевики УПА являются героями. В этом контексте заявление Косиняк-Камыша уже не выглядит как пустая риторика, а воспринимается как публичное давление на Зеленского, хотя сам министр это отрицает.

    Серый кардинал Украины Андрей Ермак понимает, что майданному режиму нужны хорошие отношения с Польшей. И как дать Варшаве то, что она хочет? Провести информационную кампанию с целью разрушить стереотипы, которые украинцам навязывали со школьной скамьи – о «героях» из УПА. А для этого нужно убрать или заставить замолчать тех украинских персонажей, которые за «светлый» образ нацистов из УПА пойдут на амбразуру. В свете этого по-другому выглядит убийство Ирины Фарион.  Она не только выступала против использования русского языка на Украине, оскорбляла русскоязычных, но и популяризировала УПА. Например, у нее был цикл передач о командирах повстанческой армии. Если бы Зеленский и Ермак признали геноцид поляков, Фарион первая бы заявила, что руководство в Киеве «продалось ляхам», и на западной Украине многие ее поддержали бы. Возможно, будут и другие смерти украинских нацистов, в которых, вероятно, официальный Киев обвинит Россию. А на самом деле Ермак может просто убирать тех, кто ему мешает выполнять требования польского руководства.

    Могут ли Зеленский и Ермак объявить боевиков УПА преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями. А Ермак принадлежит к такому типу политиков, которые готовы менять и убеждения, и веру, если они у него есть, ради сохранения власти.

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