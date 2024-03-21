Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

Разродились. Именно этим словом лучше всего назвать решение исполкома Международного олимпийского комитета, который наконец-то озвучил окончательные требования к атлетам из России и Белоруссии, которые смогут пройти отбор и попасть на Олимпийские игры – 2024 в Париже.

Этот, с позволения сказать, документ ждали долгие месяцы. Российским спортивным властям надо было понять, могут ли отечественные спортсмены попасть на Игры, не рискуя получить целый ворох проблем. Но теперь стало ясно, что атлетам не придется подписывать декларации о политической нейтральности. Тем не менее каждая конкретная кандидатура будет утверждаться.

Критериев допуска всего шесть. Во-первых, спортсмены из России и Белоруссии могут заявиться на Олимпиаду исключительно в качестве нейтральных, а обозначаться они будут как Individual Neutral Athletes. Во-вторых, «счастье» выступить на соревнованиях, где не должно быть места политике, дозволительно только одиночным атлетам – в командных видах России и Белоруссии выступать не позволено. В-третьих, допуска точно будут лишены спортсмены, поддерживающие СВО или хоть как-то замеченные в симпатиях к родной стране. В-четвертых, бан от МОК гарантирован атлетам, которые заключали контракты с военными структурами. Это же касается представителей вспомогательного персонала. Также спортсмены должны соблюдать все антидопинговые нормы (но нельзя исключить, что «нарушения» быстро придумают). И наконец, все индивидуальные спортсмены обязаны подписать обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, которая, напомню, включает в себя пункт о мирной миссии олимпийского движения. Грубо говоря, нужно подписаться по тем, что сам МОК не выполняет.

Но откровенный цирк начинается дальше. Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии. Основной мотив этого документа в том, что нейтральные спортсмены должны соблюдать всё, не иметь никаких прав ни на что, всегда могут быть отстранены и прочее. Это же касается и болельщиков из России и Белоруссии, которым нельзя размахивать флагами, даже отдаленно похожими на флаги, соответственно, России и Белоруссии. Спортсмены же, сумевшие завоевать медали, будут получать их вместе с дипломами за выступления, но их результаты, вероятнее всего, не будут включены в таблицу Игр.

Единственный плюс в том, что вся эта олимпийская вакханалия может коснуться всего 36 российских спортсменов, если, конечно, их не сольет «группа по допуску». Очевидно, что эта группа утонет под «компроматом», предоставленным украинской стороной – а та всегда найдет, что придумать. А значит, таки приехавших атлетов из России будет ждать масса «сюрпризов». У меня нет сомнений, что провокаций будет выше крыши, а скорее всего, будут и ничем не продиктованные обвинения.

С МОК, который явно превышает свои полномочия, всё понятно. Также всё понятно с демократией, Западом и его ценностями. Конечно, российский МИД уже высказал свое «фи» по поводу правил допуска и в целом действий МОК. Но это ничего не поменяет.

К тому же единства по этому вопросу в самой России, откровенно говоря, не наблюдается. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что ехать на Игры все-таки надо, несмотря на предложенные условия. Депутат Госдумы Светлана Журова предложила некое алаверды в адрес МОК, а именно – до последнего дня не отвечать, будем ли мы участвовать. А президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер уверена, что гимн, под которым МОК предлагает выступать нейтральным спортсменам, не более чем похоронный марш – и унижаться таким образом непозволительно.

В такой ситуации ждать единения от атлетов тоже не стоит. Каждый будет решать сам. И точно так же каждый болельщик имеет право на собственное отношение ко всему происходящему.

Полагаю, в этой ситуации ближе большинству граждан, и мне в том числе, мнение Винер. Особенно учитывая, что Париж и лично Эммануэль Макрон в последнее время угрожают России вводом войск на Украину. Ехать на Игры при таких раскладах – как минимум непатриотично. А как максимум – предательство своей Родины. Ехать на Олимпиаду сейчас – это как быть пленным шутом перед чужеземным господином.



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Спортсменам сегодня стоило бы забыть про личные амбиции, тем более, что у них есть альтернативы в виде, например, Игр дружбы. И коллективно показать МОК средний палец – он это давно заслужил.