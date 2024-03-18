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    В чем причина рекордной явки на выборах президента

    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    18 марта 2024, 16:47 Мнение

    В чем причина рекордной явки на выборах президента

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    У президентских выборов есть еще один – не очевидный, но весьма важный – результат: в глазах российского общества Запад окончательно утратил монополию на демократию.

    Процесс этот шел уже довольно давно. Прекраснодушные стереотипы 1990-х и нулевых – «ах, у них там свободное волеизъявление граждан и честный подсчет голосов, а у нас – административный ресурс и фальсификации» – потеряли свою актуальность еще где-то в 2010-х. С одной стороны, последовательная работа государства по созданию в России современной, прозрачной и удобной для избирателей системы дала свои результаты, резко повысив доверие граждан к выборам. А с другой, счет громким и грязным скандалам вокруг европейских и американских выборов за то же самое время оказался потерян и заставил трезво взглянуть на тамошнюю реальность даже самых наивных людей.

    Однако на этот раз Запад, конечно, превзошел сам себя – от привычных мантр политиков о нечестных, несвободных и неконкурентных выборах он перешел к усилиям по срыву выборов в России с помощью террористических методов. Диверсионные попытки прорвать границу, остервенелые обстрелы приграничных территорий, атаки беспилотников и граждане с зеленкой и промытыми мозгами на избирательных участках: никто же не думает, что Киев действовал по собственной инициативе и без санкции своих европейских и заокеанских кураторов?

    Итог оказался закономерен: значимость выборов – и без того крайне важных – для россиян возросла еще больше, потому что им самым доходчивым образом донесли, насколько ценным является их голос и их участие в выборах. Как следствие, массово встали с диванов и дошли до урн для голосования даже так называемые ленивые избиратели, которые десятилетиями игнорировали выборы.

    Даже странно, что на той стороне этот очевидный исход никому не пришел в голову – трудно поверить, что там всерьез надеялись нас запугать. Это ж надо совсем не знать, не понимать и не чувствовать наш народ.

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лицемерным лепетом.


    Высокая консолидация общества вокруг Владимира Путина и поддержка проводимой им политики увеличились еще больше, хотя несколько дней назад казалось, что выше уже просто некуда. И дело тут не только в СВО: недавно президент сказал, что Россия находится не на перепутье, а на стратегическом пути своего развития. И вот это ощущение, что страна вернулась на столбовую дорогу своей истории, пронизывает каждый аспект жизни – экономику, социальную сферу, культуру, и рождает уверенность, гордость и надежду. Кстати, это ровно те эмоции, на которых была построена предвыборная кампания Путина: стране есть чем гордиться, как в прошлом, так и в настоящем – сделано уже очень немало, хотя впереди еще более сложные и масштабные задачи, страна уверенно смотрит на мир, не сомневаясь в собственных силах справиться с любым вызовом и достичь любой цели, и Россия с надеждой глядит в будущее, веря, что ей – нам – под силу сделать его светлым.

    В таких обстоятельствах участие в выборах воспринимается не только гражданским долгом, но и исторической обязанностью, сопричастностью национальной судьбе, которую мы творим здесь и сейчас, ответственностью перед будущим, которое мы строим для новых поколений. А любые попытки помешать нам сделать наш собственный свободный выбор только усиливают стремление добиться своего и идти выбранной дорогой.

    Потому что это наша страна, наш выбор, наш президент и наша общая победа.

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