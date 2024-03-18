Для Донбасса это были необычные выборы

Финальный день голосования совпал с последним днем Масленицы, поэтому на многих избирательных участках в Донецке людям предлагали блины. На участке, где голосовал я, блинами не угощали, да и вообще все было как обычно: зашел, получил бюллетень согласно адресу регистрации, проголосовал, ушел. И все-таки это были необычные выборы. Первые в Донбассе выборы президента России.

Голосовать пошли практически все мои знакомые – даже те, кто на выборы никогда не ходил. Пошел и мой приятель, у которого до сих пор в российском паспорте не стоит штамп о регистрации – не успел поставить. Чтобы проголосовать, он взял собой два паспорта: российский и паспорт ДНР – до вхождения Донецкой народной республики в состав России многие жители республики получали паспорта в миграционных службах Ростовской области, где им выдавали документ без отметки о прописке. Создавалась такая правовая коллизия: мы становились гражданами России, но поскольку не проживали на территории России, не имели регистрации. Де-юре, по Минским соглашениям, ЛДНР все еще считались территорией Украины. Зачем этот экскурс в недавнюю историю?

Без упоминания этого сложно понять то значение, какое эти мартовские выборы имеют для жителей Донбасса. В детстве я читал рассказ, в котором мальчик потерялся, будучи маленьким, много лет скитался, терпел лишения. Потом семья нашла его. Но он долго прятал еду, так как не был уверен, что родители будут кормить его каждый день. И только когда мама на его день рождения испекла именинный пирог и ему подарили подарки, он осознал, что это его семья. Выборы для многих жителей Донбасса подобны этому дню рождения для мальчика, именинному пирогу. Мой товарищ сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

Истинную значимость чего-либо осознаешь, когда оно достается тебе не легко, а в результате тяжелого труда или борьбы. Поэтому, в отличие от многих граждан России из старых регионов, которым гражданство России досталось по праву рождения, в Донбассе мы относимся к российскому паспорту не как к данности, а как к ценности. И участие в выборах подтверждает, что ты – гражданин не просто в юридическом смысле, не только по паспорту, но и по сути. Ты высказываешь свое мнение о будущем страны, гражданином которой теперь являешься.

Для тех жителей Донбасса, кто в мае 2014 года голосовал за независимость республик, надеясь, что это первый шаг к воссоединению с Россией, для тех, кто получал те самые паспорта без прописки – это очень важно, это завершающий шаг становления нас, как граждан России.

Явка избирателей в ДНР и ЛНР составила почти 90%, в Запорожской и Херсонской областях – больше 80%. Учитывая, что интриги на выборах не было и быть не могло, что все социологические опросы однозначно отдавали победу Владимиру Путину, причем с большим отрывом от конкурентов, такая явка – это свидетельство поддержки курса президента со стороны жителей Донбасса и Таврии.

У новых регионов разный исторический путь, различается менталитет их жителей, но есть общее понимание необходимости победы над майданным режимом. Пока во главе Киева будет нацистская мразь – покоя новым регионам не будет, это понимают все. Есть, конечно, отдельные индивиды, которые до сих пор ждут возвращения Украины. Но им либо самим надо будет изменить свои взгляды на жизнь, либо им не будет места в обществе.

Жизнь в прифронтовых регионах тяжелая. В Донецке, выходя из дома, никогда не можешь быть уверен, что вернешься назад и не станешь жертвой украинской ракеты. Освобождение Авдеевки и близлежащих к ней сел, конечно, облегчило положение жителей города, но полностью проблему обстрелов столицы Донбасса не сняло. И тем ценнее, что люди пошли на избирательные участки, ведь дистанционного голосования в Донбассе предусмотрено не было.

Пошли еще и потому, что видят, как меняется жизнь. Например, украинские власти так и не удосужились более чем за 20 лет достроить больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в микрорайоне «Голубой». Коробку десятиэтажного здания построили еще при СССР, а при Незалежной стройку заморозили. Когда же Донбасс стал частью России, то несмотря на военные действия, по всей республике началось масштабное строительство. Строятся как новые здания, так и ремонтируются те, что пострадали от обстрелов. В Мариуполе строятся целые новые кварталы. В Донецке построили новый перинатальный центр. Был построен и запущен новый водовод, который поставляет в ДНР воду из Дона. И это все в условиях военного времени. Люди это видят, а в неблагодарности жителей Донбасса обвинить нельзя.

С одной стороны, эти выборы утвердили право жителей новых регионов участвовать в формировании общероссийского будущего. Позволили почувствовать себя полноценными гражданами России. С другой стороны, высокая явка избирателей говорит о признании жителями новых регионов правильности курса федеральной власти.