Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад

Поскольку Сирия этой ночью перестала существовать, стоит отметить несколько важных моментов.

Было бы странно, если бы наши враги не воспользовались нашими ошибками.

Если не попытались бы ударить там, где слабое место.

О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена. Писали и о том, что сирийцы убегают на территории, подконтрольные курдам и «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) – да-да, потому что там легче жизнь, есть свет и бензин.

Что писали в официальных докладах, мне неведомо. Но ситуация в очередной раз демонстрирует, что в России все же необходимы независимые think tank, которые будут сообщать, что на самом деле происходит.

Было бы странно ждать от Турции соблюдения договоренностей. Это же Восток, сегодня договорились – завтра уже всё по-новому. На восточном базаре бывали? Ну и к тому же для турок Сирия – это часть Османской империи, всего-то 110 лет назад. Было понятно, что Анкара от своих притязаний не отступит.

Было бы странно думать, что боевики ХТШ, уехав на зеленых автобусах (помните такое?), не вернутся назад более подготовленными. Тем более на фоне развала сирийской армии. Что американцы не отступят от задачи по разделению Сирии с целью контроля нефтяных полей. Смешной самоходный дед Байден, да? Ничего не понимает вообще? Что-то не вижу сегодня шутеек у турбопатриотов. Пошутите про американский спецназ в Пальмире, за которую дважды бились русские воины. Скажите, что пиндосы не умеют воевать.

Сегодня, вероятно, уже можно говорить о конце не только Сирии, но и о финальной части существования ближневосточного христианства. Будем теперь только в книгах читать про восточные церкви.

Что ждет Сирию? Или ливийский вариант – развал с гражданской войной. Или иракский – фактически конфедерация на грани развала. Что с нашими интересами в Сирии, точнее базами? По-хорошему есть все варианты, раз уж Сирии все равно больше не существует, создать вокруг Тартуса и Хмеймима аналог Гибралтара. Или некую алавитско-христианскую автономию. Но с большой долей вероятности за этот вариант придется воевать. Или торговаться с турками и американцами. Но в нынешней ситуации заниматься чистоплюйством будет странно.

Сирийский кейс показывает, как и Запад, и арабский мир, и Турция относятся к принципу нерушимости границ.

Самый же главный вопрос для России в этой ситуации – это граждане стран Средней Азии, воюющие в отрядах исламистов. Куда потом поедут эти боевики? Чем намерены заняться, точнее, чем их намерены занять хозяева?

Тем не менее нынешняя ситуация – есть результат действий сирийского руководства прежде всего. Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад. Стало быть, не надо ему было.

И важно понимать и помнить, что вне зависимости от нынешних событий, военная кампания в Сирии останется в русской истории, как символ победы русского оружия. Как и подвиги русских солдат и офицеров.

Они вписаны в нашу ратную историю навсегда.

И отношение к героям и самой военной кампании в целом должно оставаться неизменным.

А ошибки... Ну бывают ошибки. Бывают очень болезненные ошибки. Важно учиться на них.

Будем учить себя учиться. Надеюсь.

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