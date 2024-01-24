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    Оставьте бесовщину бандеровцам

    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    24 января 2024, 14:26 Мнение

    Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    Андрей Медведев Андрей Медведев

    Политический обозреватель

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    Вижу у некоторых какую-то непонятную радость по поводу того, что в сбитом Ил-76 летели украинские пленные. Типа украинские военные убили своих.

    Остановитесь, и прекратите тешить бесов.

    Погиб русский экипаж, летчики. Русские военные, которые сопровождали пленных.

    Ну и сами пленные. Да, бойцы ВСУ, граждане Украины. Но, как мы знаем, по сути это  русские люди. Обманутые. Перепрошитые. Иногда совсем манкурты. Но все же русские. Хотя и не наши. Возможно, пока что не наши.

    Летели домой, к семьям. Мы не знаем, они раскаялись, пленные эти, поняли что-то в плену, переоценили. Или нет? Если согласился меняться, не обязательно же потому, что мечтал снова под Авдеевку москаля бить. Может у кого-то мать дома умирала, и он согласился на обмен? Это знает только тот, кто списки составлял.

    Но глумиться над смертью беспомощного человека, пусть и врага, это бесовщина.

    Оставьте бесовщину бандеровцам. 

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

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