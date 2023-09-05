Любой, кто против США – на стороне правды

Я сейчас в Ираке, где проходит одно из самых многолюдных событий в мире – траурный марш Арбаин.

Багдад встречает традиционными для этого времени 43 градусами жары в тени. «Это ты еще осенью приехал. Не представляешь, что тут было пару недель назад», – говорит мой коллега Ясер, встречающий в аэропорту группу паломников из Ирана, Пакистана, Индии и Йемена. Тепловой удар меньше всего пугает этих людей. Они счастливы, что добрались до святой земли именно сегодня. Ведь грядет знаменательное событие – массовый траурный марш Арбаин.

Работа полиции и спецслужб в эти дни переведена на усиленный режим, и на то есть причины. Вот уже много лет иракский город Кербела, куда устремлены миллионы паломников, остается целью террористов. Впрочем, верующих это нисколько не смущает. «Ты же знаешь, мы отправляемся в путь не ради себя. К тому же от нас ничего в этой жизни не зависит», – философски отмечает Ясер, пропуская вперед в автобус закутанных во все черное иранок с детьми. «Думаю, опасаться не стоит. Сегодня в Ираке безопаснее, чем когда бы то ни было».

На чем основывается вывод моего спутника, не совсем понятно. Но говорил он очень уверенно, и это обнадеживает.

Арбаин

Арбаин (с арабского – «сорок», «сороковой день») – одно из самых массовых шествий в мире. А может и самое. 5-6 сентября более 30 миллионов верующих со всего мира пройдут пешком из священного для мусульман-шиитов города Эн-Наджаф в город Кербелу. Это приметно 82 километра. По жаре. Благо, что на протяжении всего пути людей кормят и поят. Тут же располагаются постирочные, ателье, медпункты и даже места, где уставшим паломникам делают массаж ног. Разумеется, все бесплатно. И все ради того, чтобы максимальное количество людей смогли добраться до гробницы имама Хусейна – внука Пророка Мухаммада, мученически погибшего в этих местах во время битвы 10 октября 680 года.

А началось всё с того, что Хусейн не захотел приносить клятву в верности тогдашнему правителю Язиду, которого считал не достойным титула халифа. Тогда войско Язида в несколько десятков тысяч штыков атаковало лагерь Хусейна, в котором находилось всего 72 человека. Все обитатели лагеря были жестоко убиты. Включая правнуков Пророка Мухаммада. С тех пор вот уже более 14 столетий траурные церемонии, приуроченные к мученической смерти имама Хусейна, собирают миллионы шиитов.

Традиция сопротивления

На самом деле, трагедию, произошедшую в иракской Кербеле в седьмом веке, мусульмане воспринимают не только как историческое событие, но и как символ борьбы с несправедливостью. А это сегодня очень актуально для иракцев и в целом для жителей региона. Ведь вся их жизнь – постоянная борьба с оккупантами, терроризмом, бедностью и лишениями. Существует даже неофициальный региональный союз государств и политических организаций «Ось сопротивления», куда входят Иран, Ирак, Сирия, Палестина и Ливан.

Неудивительно, что в столь непростом положении, как у иракцев и их соседей, вера и связанная с ней многовековая традиция лишь укрепляются. Как, впрочем, и неприязнь к тем, кто много лет угрожает безопасности региона. Вопреки недовольству иракцев и сирийцев, США и НАТО продолжают находиться в этих странах, оказывая сильное давление на их политику и экономику.

Преступление без наказания

В марте этого года исполнилось 20 лет с начала военного вторжения в Ирак. До сих пор США и находящаяся под их руководством коалиция не возместили нанесенный ущерб и не ответили за многочисленные нарушения прав человека. Американские солдаты ответственны за огромное количество военных преступлений – пытки, убийства, тайное содержание под стражей, издевательства и унижения.

Бывшие заключенные печально известной тюрьмы Абу-Грейб рассказывали о том, что им не давали спать, принудительно раздевали, морили голодом и жаждой, постоянно имитировали казни и даже насиловали. При этом ни одна из американских администраций не захотела провести адекватного расследования и наказать виновных.

Да, были отданы под военный трибунал рядовые военнослужащие. Однако все высшие и даже средние чины не понесли никакой ответственности. Иракцы, пытавшиеся самостоятельно добиться справедливости в американских судах, столкнулись с тем, что система просто отказывалась работать.

Многовековая традиция Арбаин по-прежнему объединяет миллионы мусульман со всего мира. Как это ни печально, но ее подпитывают общие трагедии – та, что случилась в далеком 680 году в Кербеле, окончательно разделив мусульманскую общину на шиитов и суннитов, и та, которая разворачивается сегодня на наших глазах. Будь то вторжение в Афганистан и Ирак, пресловутая арабская весна или создание террористических организаций, призванных разрушить ислам и мусульман изнутри. К слову, именно этим объясняется и то, что большинство паломников, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

«Мы хорошо знаем историю и понимаем, что там у вас произошло с Украиной. Но это ваши внутренние разборки. Для нас показательно то, что на стороне Киева тут же выступили те, кто вчера уничтожал наши города и убивал наших детей. А на вашей стороне тот же Иран», – говорит учитель истории из Багдада Мохаммед, с которым мы встретились на пути в Кербелу. «Я и своим ученикам всегда говорю, что любой, кто борется с США, по определению находится на стороне правды и должен быть поддержан нами без всяких дополнительных вопросов. И я уверяю вас, такой взгляд на ситуацию в целом господствует в Ираке и не только».

Арбаин – это не только про историю. Это и про осознание сегодняшнего дня.