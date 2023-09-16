Васудхайва Кутумбакам – Индия пока не подводит

Политик достигает успеха тогда, когда может умело балансировать в кризисной ситуации, получая максимум пользы там, где другие тонут. Успешный политик не будет отстраняться, он будет участвовать во всех важных процессах, в том числе и в международных конфликтах. Находясь при этом на максимально безопасном расстоянии. Разумеется, для этого государство, которое представляет успешный политик, должно быть самостоятельным, хорошо вооруженным и экономически устойчивым. Сегодня Индия, несмотря на все свои проблемы, лучше многих стран подходит под это описание. Стало быть, Нарендру Моди можно по праву назвать успешным политиком.

Политическая акробатика

Имея тесные связи с США, индийцы умудрились не занять ни одну из сторон в конфликте России и Украины/НАТО, получить много дешевой нефти и ни с кем не поссориться. В Нью-Дели стремятся выжать максимум выгоды из усиливающейся конкуренции между США и Китаем. Наконец, сев на политический шпагат, Индия одной ногой вошла в ориентированную на США группу QUAD (четырёхсторонний диалог по безопасности), где также присутствуют Япония и Австралия, а другой – в БРИКС, где у руля Китай и Россия. Подобно искусному жонглеру, индийский лидер подбрасывает в воздух несколько мячей, не роняя ни один из них.

Работу с, казалось бы, не сочетающимися между собой векторами и подходами индийские власти преподносят вполне гармонично. «Васудхайва Кутумбакам», что в переводе означает «Одна Земля, одна семья, одно будущее». С этой формулы премьер-министр Моди начал свою статью, опубликованную в «Российской газете» к саммиту G20.

Стремление к «одной вселенской семье», внутри которой будут преодолены языковые и идеологические барьеры, дает поведению Индии на международной арене железобетонное основание. И несмотря на простоту индийских формулировок, это работает.

Все партнеры важны

Несмотря на давление Запада, Россия по-прежнему остается для Индии главным источником недорогой нефти и относительно дешевого, но эффективного оружия. И если последнее вопросов не вызывает – Индия традиционный клиент российского ВПК, то вот нефтяной сектор Россия заполнила буквально за год, вытеснив с этого рынка Ирак и даже Саудовскую Аравию. К тому же, между странами продолжится расчет в национальных валютах, о чем на днях заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко. Что же касается застрявших на счетах российских компаний рупий, которые не находят применения, то в Нью-Дели пообещали предложить перспективные области для инвестирования этих средств. Что это за области, пока не ясно, но можно порассуждать.

У Индии явно большое будущее. Судя по наметившейся тенденции, совсем скоро эта страна станет одной из крупнейших экономик мира. Она уже демонстрирует поразительно высокие темпы роста ВВП. И инвесторы это понимают, поэтому делают ставку на индийский рынок. Прежде всего, на IT-сектор и электронную коммерцию. Предполагается, что интернет-экономика Индии вырастет в шесть раз к 2030 году и достигнет 1 трлн долл.





Индия также привлекает с точки зрения показателя госдолга к ВВП. Он совсем не критичен – 89%. Ну и конечно, добавляет очков индийцам их выгодная геополитическая позиция. Вопреки углубляющимся российско-индийским отношениям, улучшаются и показатели сотрудничества Индии и США. Разумеется, происходит это на фоне осложнений в отношениях Вашингтона и Пекина. Америка и Индия за последний год стали очень серьезными экономическими партнерами, увеличив торговый оборот на целых 7,65%, до 128,55 млрд долл. США также стремятся укрепить экономические связи с Нью-Дели в сфере обороны. Так, индийское государственное предприятие Hindustan Aeronautics Limited и американская General Electric Co. несколько месяцев назад договорились совместно производить реактивные двигатели.

Парадокс, но несмотря на тревожность таких сигналов для Москвы, с какой-то стороны России подобная позиция Индии даже выгодна. Конечно же, при условии, что индийцы будут крепнуть за счет своей политики максимального присоединения, а не примкнут к западному лагерю. Пока что Нью-Дели не подводит.

Итоги G-20: победа глобального юга

Сразу после решения стран-членов БРИКС расширить клуб, пополнив его шестью новыми членами, страны Глобального Юга снова заявили о себе. Да так, что издание Financial Times назвало итоговую декларацию саммита G20 «ударом по Западу». Оно и понятно, в документе не было осуждения России, а Украине посвящено совсем не много внимания. Байден не выдержал и покинул саммит раньше времени, пропустив третью сессию под названием One future («Одно будущее». А индийский премьер выступил с табличкой с надписью «Бхарат» вместо «Индия». Это официальное название страны на языке хинди. Вообще, члены партии Моди «Бхаратия Джаната» давно призывают переименовать страну, вернув ей историческое название. И в этом смысле жест главы государства более чем показательный.

Наконец, Африканский союз (АС) приняли в G20 в качестве постоянного члена. И это очень многообещающее событие. Многие эксперты из разных лагерей, анализируя происходящее, говорят о том, что все более четко вырисовывается контур нового мирового порядка. Отныне он двойственный, и в нем Индия занимает особое место. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.