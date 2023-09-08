За что индийцы ценят Россию

Политолог Тимофеев: Для России Индия одна из важнейших стран для экономического сотрудничества

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Западные социологи из Pew Research Center опубликовали данные опросов в Индии. Выяснилось, что почти 80% населения страны поддерживают действующего премьер-министра Нарендру Моди. Однако СМИ обратили внимание и на другие цифры в опросе. Например, на то, что индийцы думают о России. Согласно данным исследования, 57% индийцев хорошо относятся к Москве, а 40% опрошенных даже считают, что за последний год влияние России в мире выросло.

И это проблема для Запада. Во-первых, Индия – крупнейшая в мире демократия. Без ее участия в каких-то антироссийских действиях американский нарратив «все демократии сплотились против России» превращается во «все западные страны сплотились против России» – а это два совершенно разных нарратива.

Во-вторых, Индия – это огромный рынок сбыта. В-третьих, Индия является одним из лидеров развивающегося мира и при этом страной, которая не враждует с Западом (в отличие от России, Китая, Ирана). А значит, возможности силового давления на нее ограничены – можно использовать лишь те, которые не переведут Нью-Дели в список противников.

В результате Запад может применять к Индии лишь несиловые методы давления – то есть мягкую силу. И западные СМИ с экспертами это делают в режиме нон-стоп. Например, рассказывают о том, что Москва якобы является ненадежным партнером, например, в вопросах безопасности (где Индия до сих пор зависит от российского оружия). Однако все ровно наоборот. Москва, в отличие от Запада, не ставит военно-техническое сотрудничество в зависимость от политических воззрений руководства страны-покупателя (как делают, например, американцы). И уж тем более не пользуется вопросами экономической зависимости, чтобы учить развивающиеся страны жизни.

«Россия/СССР демонстрировала большое уважение к бывшим британским колониям, что накладывает отпечаток и на человеческие, и на государственные отношения», – напоминает газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Но уважение и интерес Индии к России объясняется не только этим. Нью-Дели заинтересован в экономическом сотрудничестве.

И это несмотря на все понятные затруднения. «Большинство индийских мультинациональных компаний активно присутствуют на американском и европейском рынках. Они не станут рисковать и раздражать американское правительство. Особенно в том случае, если их оборот в России меньше, чем на западных рынках», – говорится в докладе индийского Совета по глобальным отношениям.

Между странами затруднены финансовые транзакции – из-за тех же западных санкций даже торговля в рупиях приводит к тому, что платежи идут с большим трудом. «Такие сложности есть во многих дружественных юрисдикциях. Ряд индийских компаний опасаются вторичных санкций или штрафов со стороны американских властей, поэтому проявляют избыточную осторожность. В Индии бизнес децентрализован, и во многих ситуациях действует на свой страх и риск», – поясняет газете ВЗГЛЯД генеральный директор РСМД Иван Тимофеев.

«Несмотря на все санкции и ограничения, индийский суверенитет, российский прагматизм, а также взаимное доверие между Владимиром Путиным и Нарендрой Моди сумели обеспечить крайне конструктивные, партнерские взаимоотношения, – уверен Мендкович. – На сегодняшний день Россия успешно развивает отношения с Индией».



С точки зрения экономики Индия пользуется тем, что Запад боится на ровном месте портить с ней отношения (дабы не потерять важного партнера в деле сдерживания Китая). Поэтому коридор возможностей для индийских компаний оказывается достаточно большим. И речь не только о параллельном импорте.

«Значимость Индии определяется не столько в терминах обхода санкций, сколько с точки зрения альтернативного рынка. США и ЕС ввели ряд ограничений на ввоз российских энергоносителей – а значит, для РФ все большее и большее значение приобретают китайский и индийский рынки.

По сути, мы перебрасываем наши экспортные потоки», – говорит Тимофеев.

Так, на сегодняшний день Индия является третьим в мире потребителем энергии и крупнейшим импортером нефти и газа – и она сейчас активно закрывает свои потребности за счет российских углеводородов. По данным министерства торговли и промышленности Индии, Россия в 2022 году стала четвертым по масштабам импортером в страну. С апреля по декабрь 2022 года импорт составил 32,8 млрд долларов (для сравнения: за аналогичный период 2021 года эта сумма составила 6,58 миллиарда). И львиная доля роста была достигнута за счет экспорта российских углеводородов. На которые у Индии не просто сиюминутные планы (когда эти углеводороды можно покупать со скидкой). В целом индийские компании инвестировали более 10 млрд долларов в российскую нефтегазовую сферу – и не намерены отказываться от своих вложений.

Индия заинтересована не только в российских углеводородах, но и атоме. «Нехватка электроэнергии стала серьезной проблемой по мере роста населения и экономики страны. Сейчас на долю атомных электростанций приходится лишь около 2% производства электроэнергии в Индии. В Индии есть только два крупных реактора, оба российского производства, которые производят почти 30% общей мощности. Из 10 строящихся реакторов общей мощностью 8 млн кВт на четыре российских приходится половина указанной мощности», – пишет японская Nikkei.

Наконец, Нью-Дели заинтересован в развитии вместе с Россией сухопутных евразийских торговых маршрутов. Это уже не только экономика, но и геополитика, причем не только в рамках двусторонних отношений.

«Центральная Азия вместе с Афганистаном – перевалочный пункт между Россией и рынками Пакистана и Индии, а также Ирана. Через нее пройдет газопровод ТАПИ-2, для создания которого и создается газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном. В планах также развитие автомобильного и железнодорожного сообщения, чтобы российские товары поставлялись на рынки Южной Азии. Хотя для реализации этого варианта важно сотрудничество Москвы с Афганистаном и Пакистаном, потому что иначе прямой доступ в Индию обеспечить не получается», – говорит Мендкович.

И Москва это сотрудничество реализует – причем так, что в Индии (находящейся в напряженных отношениях с Пакистаном и скептически относящейся к афганским талибам) особо не возражают. «У России традиционно хорошие отношения с Исламабадом и Нью-Дели, потому что Москва не вмешивается в их военно-политическое противостояние, но развивает торговлю, которая подразумевает взаимодействие между всеми тремя игроками», – добавляет Мендкович.

В целом индийский суверенитет, индийский запрос на российские ресурсы и российское влияние создают большой потенциал для двустороннего сотрудничества. «Потенциал развития отношений очень большой. Для России это одна из важнейших стран в плане экономического сотрудничества. Но с ней нужно работать, ее узнавать, разъяснять бизнесу наше видение рисков», – резюмирует Тимофеев.