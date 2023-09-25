Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

Канада и Индия серьезно поссорились. И, кажется, скандал набирает обороты. Дошло до того, что Нью-Дели приостановил выдачу виз канадцам, приостановлены переговоры по торговле, Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата. Что ждет отношения между двумя странами и с чего началось осложнение?

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что располагает достоверной информацией, согласно которой индийские власти причастны к убийству известного сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара.

«Канадские службы безопасности активно расследуют это преступление. Но есть заслуживающая доверия информация о потенциальной связи с убийством агентов правительства Индии», – сказал Трюдо. И напомнил всем Терезу Мэй с ее «хайли лайкли». Тогда британский премьер обвинила Россию в отравлении Скрипалей не то что до завершения расследования, но даже до его начала.

Надо сказать, что убийство сикхского лидера произвело в Канаде эффект цунами. Сикхская община в Канаде – крупнейшая за пределами Индии и насчитывает более 770 тыс. членов. Разумеется, она тут же призвала канадское правительство немедленно приостановить любое сотрудничество с Индией, после чего из Канады выслали высокопоставленного индийского дипломата. МИД Индии все обвинения в адрес своей страны отверг, назвав их абсурдными.

Кроме того, индийцы не стали медлить с ответным обвинением и заявили, что Канада укрывает у себя террористов. После этого индийский МИД обновил рекомендации для туристов, предупредив их о необходимости «проявлять крайнюю осторожность» в Канаде из-за «растущей антииндийской деятельности и политических преступлений на почве ненависти».

Канада провоцирует

Известно, что убитый Ниджар был одним из наиболее активных и ярких сепаратистов – сторонников независимости «Халистана». Это несуществующее государство сикхов, которое, по их мнению, должно быть расположено на территории индийского штата Пенджаб. В Индии халистанцы объявлены вне закона и признаны террористами, угрожающими национальной безопасности.

«Они пропагандируют сепаратизм и подстрекают к насилию в отношении индийских дипломатов, наносят ущерб дипломатическим помещениям и угрожают индийской общине в Канаде, а также их местам отправления культа», – говорилось в официальном заявлении Индии по ситуации с сикхами в Канаде.

А еще, конечно, индийцы не забыли, что премьер-министр Индира Ганди, боровшаяся с сепаратизмом в стране, была убита в 1984 году двумя телохранителями-сикхами.

Впрочем, канадское руководство, несмотря ни на что, готово и далее предоставлять сепаратистам убежище, медиаресурсы и даже регулярно выступает в их поддержку.

К тому же Трюдо то и дело раздражает индийцев своими выходками. То выступит на фоне искаженной карты Индии, то в сикхском оранжевом головном уборе посетит сикхское мероприятие с флагами «Халистана».





Все это вызывает резко негативную реакцию Нью-Дели, и, кажется, сейчас напряжение достигло пика.

Множество аналитиков заявили, что убийства неугодных за пределами страны – скорее, в стиле американских или израильских спецслужб. Но никак не индийских. Да и необходимости ликвидировать сикхских активистов нет. Их опасность сегодня явно преувеличена. Дело в том, что за прошедшие годы поддержка движения «Халистан» в Пенджабе явно уменьшилась. Опрос исследовательского центра Pew, проведенный в 2021 году, показал, что абсолютное большинство сикхов в Индии (как и мусульман) считают себя индийцами и гордятся своим гражданством. Есть основания полагать, что к настоящему времени настроения как минимум не изменились.

Тем не менее в Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления. Таким образом, они задели не только Индию. Ситуация постепенно выходит далеко за рамки индийско-канадского конфликта. Произошедшее ставит в крайне неудобное положение такие страны, как США и Великобританию – с одной стороны, традиционных союзников Канады, а с другой – партнеров Индии, которую всеми силами сегодня пытаются оттянуть от России и которая занимает одно из важнейших мест во внешнеполитических процессах.

Впрочем, слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы.