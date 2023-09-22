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    Шольц мечтает о 1918 годе

    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    22 сентября 2023, 08:30 Мнение

    Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    Максим Соколов Максим Соколов

    публицист

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    С тех пор, как рейхсканцлер Шольц окривел, его решительность чрезвычайно возросла. Был Leberwurst, а стал Нибелунг. Это выразилось, в частности, в том, как он теперь видит средства достигнуть мира на Юго-Западе России (на Украине, в западной формулировке).

    Шольц объявил: «Условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины». То есть он воспроизвел требования Зеленского об отступлении русских войск к границам 1991 года (иначе говоря, об эвакуации Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), как необходимого условия для перемирия.

    При том, что возможны и другие предпосылки к перемирию. Например, обоюдная усталость, вызывающая признание сложившегося status quo. См. перемирие 1953 г. на Корейском полуострове. Эвакуация же всех территорий, оказавшихся с 2014 г. под контролем России, означала бы признание полной неспособности русской стороны к продолжению боевых действий.

    История знает и такие пути к миру. Перемирие между Антантой и Германией, подписанное 11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу – этот день считается датой окончания Великой (Первой мировой) войны – было достигнуто именно таким образом.

    В качестве предварительных условий перемирия (даже и не форменного мира, который был подписан в Версале лишь летом 1919 г.) Германия обязывалась эвакуировать все занятые ею территории Бельгии, Люксембурга и Франции. Причем Франция возвращала себе не только земли, занятые Германией, начиная с 1914 г. (напомним, что немец стоял под Парижем и обстреливал его из дальнобойных орудий), но отошедшие к Германии еще в 1871 г. – почти за полвека до этого – Эльзас и Лотарингию.

    Берлин пошел на все эти и многие другие уступки, поскольку после провала отчаянного летнего наступления 1918 г. – это был их последний и решительный бой – германское главнокомандование сообщило кайзеру Вильгельму II и рейхсканцлеру фон Гертлингу, что военное положение Германии безнадежно. Генерал-квартирмейстер Эрих Людендорф не гарантировал, что фронт удержится еще хотя бы 24 часа, и потребовал запросить у Антанты немедленного прекращения огня.

    4 ноября 1918 г. в Киле началось восстание флота, переросшее в революцию, 5 ноября войска Антанты прорвали фронт, 9 ноября была провозглашена республика. Кайзер бежал в Голландию, и у немцев не было иного выбора. Разве что провозглашать войну народную, что, впрочем, после четырех лет войны вряд ли возымело бы действие.

    Теперь Шольц предлагает Москве пойти на такое же перемирие, при том, что все тягчайшие предпосылки, сложившиеся осенью 1918 г. и приведшие потом к Версалю, осенью 2023 г. в России отсутствуют. Фронт не прорван, революции в российском тылу не наблюдается, В. В. Путин бежать никуда не собирается. Разве что нынешний рейхсканцлер считает, что в 1918 г. немцы сполна испили горькую чашу, так пусть же и русские изопьют ее в 2023 г. А Шольцу будет приятно.


    Причем добавим, что, сколь бы ни были тяжкими для Германии условия перемирия, они все же не предполагали ни изгнания немцев из Эльзаса и Лотарингии, ни преследования сотрудников немецкой администрации. Тогда как и украинская практика (например, на отданных в конце 2022 г. землях), и тем более украинские планы украинизации Крыма, ДНР, ЛНР etc. после ухода русских предполагает массовые репрессии. И тех, кто реально сотрудничал с российской властью, и тех, кто всего лишь может вызвать подозрения у будущих украинских освободителей. Про такую мелочь, как права собственности, и говорить нечего.

    Да и вообще предать доверившихся России, причем предать, не будучи вынуждаемыми к тому безвыходными обстоятельствами, но просто чтобы сделать приятное западным партнерам и продемонстрировать им собачью позу покорности, а крымчан, донецких etc. хоть волки кушай – это больше, чем преступление, это непоправимая политическая ошибка.

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму. Как говорил давний предшественник Шольца рейхсканцлер Бисмарк, «Глупость, конечно, Божий дар, но не следует ею злоупотреблять».

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