  • На Купянском направлении за сутки отражено девять атак ВСУ
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    США навели в Пакистане свой порядок

    @ EPA/TASS

    16 августа 2023, 13:54 Мнение

    США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    Аббас Джума Аббас Джума

    журналист-международник

    Британия засылает против России в Африку украинских боевиков
    Эксперт: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну
    В Совфеде озвучили наказание за публикацию видео атак дронов
    Кнайсль объяснила, почему рязанская деревня лучше Мальдив и Сейшел

    Премьер-министр Пакистана Имран Хан был в прошлом году смещен не просто так – к этому правительство Пакистана подтолкнул Госдеп США. Об этом со ссылкой на секретный правительственный документ пишет онлайн-журнал The Intercept, посвященный расследованиям. Информацию журналистам слил анонимный источник в пакистанских вооруженных силах, который заявил, что никак не связан с Имраном Ханом.

    «Уберите Хана – и все будет прощено»

    Как оказалось, Хан сильно раздражал американцев своей позицией по отношению к российской спецоперации на Украине.

    Ныне осужденный по делу о коррупции экс-премьер Пакистана посетил Россию в день начала СВО, чем, по сути, и подписал себе приговор. Он, конечно, пробовал оправдаться – дескать, визит планировался задолго до известных событий, и власти Пакистана не были предупреждены. Не помогло.

    Согласно документу, через две недели после начала СВО в Вашингтоне прошла встреча тогдашнего посла Пакистана в Соединенных Штатах Асада Маджида Хана с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Луи, а также другим высокопоставленным представителем Госдепа. На этой встрече пакистанцу поставили условие – вотум недоверия премьер-министру должен увенчаться успехом. Только тогда пакистанские элиты смогут рассчитывать на расположение США. В противном случае Штаты позаботятся об изоляции Пакистана на международной арене.

    Сразу после обсуждения пакистанский дипломат направил в Исламабад телеграмму, в которой сообщил о требовании Вашингтона. Хан должен быть отстранен, а Пакистану необходимо придерживаться строго проамериканского курса. Через месяц дело было сделано. Как пишет The Intercept, не без поддержки вооруженных сил страны в парламенте Пакистана был проведен вотум недоверия, в результате которого Хан был отстранен от власти. За его отставку проголосовали 174 депутата из 342.

    Журналисты The Intercept уточняют, что они приложили большие усилия для верификации документа – и у них нет сомнений в его подлинности. Посольство Пакистана в Вашингтоне ожидаемо никак не прокомментировало эту информацию. А в Госдепе отвергли любые утверждения о вмешательстве США во внутренние дела Пакистана.

    Что мы имеем сегодня

    О том, что к документу стоит как минимум внимательно присмотреться, свидетельствует то, как развиваются американо-пакистанские отношения после описанных в нем событий. Неоднократно сообщалось о том, что Пакистан участвует в снабжении Киева боеприпасами. Затем известный пакистанский журналист Харун ур-Рашид выступил со скандальным заявлением о том, что Исламабад готов отправить в зону СВО наемников.

    А незадолго до того, как в столицу Пакистана с официальным визитом прибыл глава МИД Украины Кулеба, СМИ снова сообщили, что Пакистан отправляет на Украину груз из 150 контейнеров с 25-мм патронами. Судно вышло из порта Карачи и следовало на Украину через польский порт Гданьск. Эта информация уже появлялась в прессе ранее. При этом в качестве транзитного участка фигурировала не только Польша, но и Кипр с Румынией, и даже Иордания. Сообщалось, что Исламабад отправляет ВСУ артиллерийские снаряды, системы ПВО, реактивные системы залпового огня, ремонтно-эвакуационные машины, патроны и запчасти. Пакистан все опровергает.

    «Мы придерживаемся политики невмешательства в военные конфликты. Сообщения о пакистанских поставках боеприпасов на Украину не соответствуют действительности», – заявлял в феврале этого года в интервью газете The News International пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

    Однако непосредственно Генштаб ВСУ на официальной странице в «Фейсбуке» публиковал фото, на котором украинские военные заряжают реактивные снаряды Yarmuk пакистанского производства. И это не единственные подобные кадры.

    Американское начальство

    На днях пакистанский кабмин дал согласие на продление меморандума CIS-MOA, который позволяет США делиться оружием, техникой, военным оборудованием и технологиями со своими союзниками. Соглашение впервые было подписано между Исламабадом и Вашингтоном в октябре 2005 года. 

    В 2020 году его срок истек, а теперь оно снова продлено, что на фоне всего вышеизложенного выглядит достаточно тревожно. Проблема даже не столько в самом договоре, сколько в политической слабости и нестабильности Пакистана. Индия, к примеру, тоже стремится развивать более тесные связи с США, включая сотрудничество по военно-технической линии. Однако это не мешает отношениям Нью-Дели с Москвой. Индийцы наращивают импорт российской нефти и могут себе позволить максимально отстраниться от российско-украинского конфликта.

    Очевидно, что план США состоял в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает сегодня Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Он страдает от инфляции, непрекращающегося энергетического кризиса, гигантского госдолга. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    Главное
    Forbes: Киев ввел в бой последнее крупное резервное подразделение
    В США заявили о разногласиях на Украине по вопросу продолжения контрнаступления
    Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении
    Названы потери ВСУ при попытках переправиться через Днепр в Херсонской области
    Минобороны: США готовят новую пандемию с использованием мутаций вирусов
    Москвичей предупредили о приходе «ростовского лета»
    Объявлена награда за данные о надругательстве над флагами России на Морском кладбище Владивостока

    Рублю пророчат скорое укрепление

    Жесткий шаг, на который Центробанк пошел ради того, чтобы остановить падение рубля, привел к неожиданной реакции российской валюты. Курс рубля вместо укрепления снова начал слабеть. Почему его продолжает качать в разные стороны, а также когда и на каком уровне рубль наконец стабилизируется? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия засылает против России в Африку украинских боевиков

    Британская MI6 собирается отправить в Африку 100 военных с Украины. Отмечается, что задача нового соединения будет заключаться в ликвидации пророссийски настроенных африканских лидеров и исполнение диверсий и провокаций. Почему Лондон сделал ставку на украинских карателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Военные возможности Украины повисли на волоске

    Военный ресурс Украины почти исчерпан, а СВО показала, что сегодня на поле боя нет ничего «неуязвимого для российского оружия», заявил министр обороны Сергей Шойгу. В экспертной среде отмечают, что провал украинского контрнаступления стал главным показателем истинного положения дел в ВСУ. Но недооценивать противника, которого поддерживает Запад, было бы ошибкой. Подробности

    Перейти в раздел

    Неполадки с авиатехникой стали частью немецкой дипломатии

    Глава МИД Германии вновь пропустила важную дипломатическую встречу, и вновь по одной и той же причине – в связи с техническими неполадками самолета. Подобные проблемы удивительным образом преследуют в последние годы многих немецких политиков, в том числе Ангелу Меркель и Урсулу фон дер Ляйен. Что скрывается за столь частыми проблемами немецкой правительственной авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............