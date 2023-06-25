Наше спокойствие дало государству силы справиться с кризисом

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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Путин выступил с обращением к гражданам России

кадр из видео
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Наше спокойствие дало государству силы справиться с кризисом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впечатлила государственно-политическая зрелость нашего общества, которое консолидированно и молниеносно, едва начались события, вынесло свой вердикт о происходящем, назвав его мятежом и предательством. Подробности...

Мятеж – это способ сделать тяжелую ситуацию намного хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Наш собственный страшный опыт говорит о том, что свалиться в пропасть хаоса и смуты можно очень легко. Из множества исторических примеров можно вывести истины, которые остаются неизменными из раза в раз. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Мятеж – 100% зло

Владимир Мединский
Владимир Мединский, помощник президента РФ, доктор исторических наук
Никакие декларируемые «благие» цели – не оправдание, мятеж – 100% зло. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    Наше спокойствие дало государству силы справиться с кризисом

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    25 июня 2023, 14:01

    Полуторасуточный кризис с попыткой военного мятежа подошел к концу. Впереди еще воплощение в жизнь принятых решений, но уже понятно, что самого страшного удалось избежать.

    Произошедшее еще долго будут разбирать по винтику, анализируя как мельчайшие детали, так и стратегические решения. В частности, очевидно, что российский эксперимент с ЧВК при массе продемонстрированных достоинств и выгод вызвал, мягко говоря, массу вопросов. О вскрывшихся уязвимостях, проблемах и угрозах будут говорить много, долго и подробно.

    Но стоит в первом приближении оценить те позитивные и светлые моменты, которые проявились в нынешнем кризисе.

    Первое и, наверное, самое главное – впечатляющая государственно-политическая зрелость нашего общества, которое консолидированно и молниеносно, едва начались события, вынесло свой вердикт о происходящем, назвав его мятежом и предательством. Без сомнения, Пригожин, поднимая мятеж, рассчитывал на народную поддержку. Это должно было стать краеугольным камнем успеха его авантюры. Не случайно уже больше года он активно, старательно и вполне успешно выстраивал себе публичный имидж патриота-правдоруба, создавшего суперэффективную военную организацию и одновременно борющегося с косным, непрофессиональным и даже предательским генералитетом. Однако стоило ему совершить роковой шаг, как в глазах народа он превратился просто в изменника, никакие прошлые заслуги которого значения больше не имеют.

    Второй очень важный момент – грамотная реакция на кризис государственных органов всех уровней. Ни малейшего проявления режима ошпаренной кошки, что выдало бы панику и растерянность ответственных лиц. Ничего подобного.

    Фото: Максим Захаров/РИА Новости

    Правоохранительные органы сразу же еще поздним вечером 23 июня возбудили уголовное дело, причем по правильной – «мятежной» – статье, и безо всякой внешней горячки начали следственные действия. Власти регионов, особенно находящихся под ударом, шаг за шагом ввели ограничительные меры – но ничего экстраординарного, что могло бы посеять избыточную тревогу у населения. Профильные структуры переключились в рабоче-кризисный режим: Роскомнадзор последовательно зачищал информационные каналы мятежников, транспортники отрабатывали альтернативные маршруты и разворачивали пункты временного размещения для пассажиров, Минобороны делало свое дело, как и десятки других ведомств.

    Безоговорочное единение и сплочение продемонстрировали российские элиты – как федеральные, так и региональные. Открытая поддержка части государственных руководителей, без сомнения, была еще одной ключевой частью плана Пригожина – и, вероятно, у него имелись основания на нее надеяться. Но никто, ни одно высокопоставленное или просто известное лицо не заявило о присоединении к мятежникам. Наоборот, главы федеральных ведомств, губернаторы и просто крупные чиновники громогласно и самым жестким образом осудили мятеж.

    Не менее консолидировано выступили и общественные структуры, в том числе Церковь. Отлично в своей оперативной и адекватной реакции на кризис заявил о себе бизнес – «Аэрофлот», Wildberries и многие другие.

    Да вся страна – от рядовых граждан до президента – встала в один строй, назвав происходящее своими словами: государственная измена и удар в спину стране и ее армии.

    И вот это национальное единство обернулось еще одним чрезвычайно важным аспектом происходившего 23 и 24 июня – поразительным спокойствием общества перед лицом очень серьезной угрозы. Даже в Ростове-на-Дону и Воронеже жизнь текла своим чередом, а вводимые властями меры вызывали безмятежную реакцию людей по всей стране.

    Причина спокойствия проста. Люди знали, понимали и чувствовали, что Россия едина перед лицом общей угрозы, а когда мы вместе – нам ничего не страшно.

    Общественное спокойствие, в свою очередь, развязало руки властям, которые могли не пороть горячку и не принимать лихорадочные непродуманные меры для подавления мятежа. И как раз это позволило разрешить ситуацию так, как это произошло, и вытащить из заварухи рядовых «вагнеровцев», ставших игрушкой в руках своих командиров.

    Произошедшее в очередной раз в отечественной истории подтвердило, что единство народа и государства дает России силу справиться с любым, самым тяжелым и страшным испытанием, наше спокойствие и уверенность в себе дает государству время и силы в преодолении самых сложных вызовов.

    И нет ни малейших сомнений, что мы со всем справимся.

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