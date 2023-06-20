Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

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20 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Энергетические рынки США и Европы сравнили с Содомом и Гоморрой

Одна из основных проблем – это невозможность сохранить электричество от ВИЭ Fan Peishen/XinHua/Global Look Press
В хаосе на энергетическом рынке виноваты сами развитые страны. Превозносимая ими возобновляемая энергетика, по сути, не является возобновляемой, а вместо энергетической свободы есть риск заполучить новые зависимости – от погоды и Китая. Такие тезисы звучат в докладе «Содом и Гоморра на энергорынке» Игоря Сечина.  Подробности...
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Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

ВСУ прощупывают обороноспособность белорусских границ кадр из видео
Украина продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией и прощупывать оборону республики. При этом во главе этих сил оказались представители белорусских радикалов, воевавшие на стороне ВСУ с 2014 года. Чего тем самым добиваются Украина и белорусские радикалы и чем на это может ответить Минск?  Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Мигранты-нахлебники разрушают «шведский социализм»

Благополучие Швеции тает на глазах Global Look Press/Keystone Press Agency
Тектонические изменения социальной политики назревают в Швеции. Знаменитый «шведский социализм» – то есть большие пособия всем нуждающимся, в том числе и мигрантам – ставится теперь под сомнение. Шведское государство приходит к выводу, что на его шее оказалось слишком много нахлебников. Они не только отказываются работать, получая большие пособия, но и совершают больше всего преступлений.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Изнасиловали 11-летнюю девочку. Преступника быстро задержали – им оказался ублюдок, который отсидел за шесть подобных преступлений. То есть он насилует ребенка, его сажают, выпускают, он насилует ребенка, его сажают, и так до бесконечности. Подробности...

Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Трансгендеры даже помимо своей воли становятся агентами разрушения семьи. Но это лишь часть их роли в новом тоталитарном порядке. Второй фактор – это навязывание правил игры остальному обществу. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Для России важны три главных флага ее государственности

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Три гигантских полотнища – флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации – поднятые в Санкт-Петербурге на прошедшей неделе, стали воплощением идеи целостности и неразрывности отечественной истории. Подробности...
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Два удара по Байдену

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Чехи задумались о концлагерях для русских

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    20 июня 2023, 11:42

    В СССР был такой увлекательный научно-популярный журнал – «Химия и жизнь». Так вот, вижу я, что в жизни вдруг резко повысился интерес к химии. Буквально за несколько жарких дней.

    Сначала партия ЛДПР подготовила законопроект о так называемой химической кастрации педофилов. Затем сразу: «в Белоруссии утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации».

    А в чем дело? Дело в том, что общество обратило внимание на случаи вопиющего повторения преступлений по отношению к несовершеннолетним со стороны лиц, которые уже отбыли свое уголовное наказание за аналогичные действия. Короче – среди осужденных педофилов бушует рецидивизм.

    Вот совсем недавно в парке «Царицыно» в Москве изнасиловали 11-летнюю девочку. Преступника быстро задержали – им оказался ублюдок, который отсидел за шесть подобных преступлений. «То есть он насилует ребенка, его сажают, выпускают, он насилует ребенка, его сажают, и так до бесконечности», – констатирует журналист Марина Ахмедова.

    И это на самом деле мировая тенденция. Более скучные, чем наши, статистики МВД ФРГ подсчитали, что количество рецидивов по этой статье реально достигает 84%. И, в общем, нет особого повода считать, что поведение педофилов как-то сильно разнится от страны к стране.

    Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Поэтому и встал вопрос о химической кастрации.

    Ее придумал в Америке еще в 1960-е годы прошлого века некто Джон Мони, когда выяснил, что ряд химических соединений и препаратов эффективно подавляет выработку тестостерона и прочих гормонов. Но до того чтобы реально применить ее к педофилу, прошло много времени – аж до 1996 года. С тех пор эта мера стала распространяться по миру. На сегодня принудительная химическая кастрация имеет место быть в нескольких штатах самой Америки, в Канаде, Дании, Германии, Норвегии, Швеции, Казахстане. Во Франции осужденному дается выбор – или навсегда в спецзаведение, или на свободу, но через химическую кастрацию. Теперь, возможно, эта мера будет введена в Белоруссии и России.

    Почему «возможно»? Потому что Госдума РФ уже принимала закон об ужесточении наказания за педофилию и там звучала формулировка «химическая кастрация». С тех пор прошло 11 лет. Но, видимо, были правы депутаты Мизулина и Миронов, которые тогда при обсуждении критиковали закон, как «слишком мягкий».

    Давайте посмотрим, как вообще работает химическая кастрация.

    Во-первых, она является перманентной – в отличие от хирургических мер. Это периодическое введение препаратов в организм педофила. Как только инъекции прекращаются, все более-менее восстанавливается.

    Иногда используется термин «медикаментозная стерилизация». Что за медикаменты применяются? Их достаточно много – «Депо-провера», «Ципротерон», «Декапептил-депо». Все они влияют на гипофиз, который выделяет два гормона, регулирующих репродуктивную функцию и либидо в принципе. Препараты в России недороги. И достаточно популярны, так как являются частью лечения рака простаты у мужчин. Я про цену не зря говорю – например, химическую кастрацию в Израиле торпедировало именно министерство финансов.

    Химическая кастрация будет представлять собой регулярное принудительное введение в организм преступника того или иного препарата. От двух раз в неделю до одного раза в три месяца.

    С одной стороны, концепция химической кастрации педофилов основана на гормональной теории, но как показывает опыт использования этой меры в США, после начала ее применения с 1993 по 2006 год количество преступлений снизилось на 47%, а с 2010-го – резко выросло. Это вполне объясняется тем, что любое извращенное «влечение» к детям и подросткам имеет отношение не столько к либидо или сексу, а больше к агрессивности и отсутствию эмпатии в принципе. Это констатируют также и специалисты, которые исследуют и «взрослые» изнасилования. Хотя немцы при своих шести кастрируемых в год считают, что количество рецидивов у них падает до 3% после назначения гормонального наказания.

    Необходимо учитывать, что сама такая мера в законодательстве является маятником, который качается над головами девиантов. И довольно позорной в глазах окружающих. 

    Но вот что любопытно: если не все штаты в Америке применяют данное наказание (оно же «сдерживание»), то все штаты страны действуют в рамках «закона Меган» (по имени изнасилованной и убитой девочки), когда преступник навсегда вносится в национальный перечень сексуальных преступников и его местонахождение обязательно регистрируется после отбытия наказания. Я так понимаю, о создании подобного федерального списка в России речь не идет, хотя при современной технологии взаимоотношений гражданина и государства осуществить это достаточно просто.

    Думается, что среди населения это будет популярная мера, и возражения медиков насчет побочных явлений в процессе приема гормональной терапии будут приняты со скепсисом, так как народ знает, что если волноваться насчет побочек у педофила, то вилы или крепкий сук на дереве таких побочек не имеют. 

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