Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

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7 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Экономика России изменилась в лучшую сторону

Локомотивом роста сейчас является обрабатывающая промышленность Максим Мишин/РИА Новости
По данным Росстата, промышленное производство в РФ выросло в апреле на 1,7%. Если такие темпы сохранятся и в следующие месяцы, годовой рост составит фантастические 22,4%. Увы, этого, скорее всего, не произойдет. Но налицо структурные изменения российской экономики в лучшую сторону. Подробности...
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Подрывом Каховской ГЭС Украина ввела запасной план контрнаступления

Уничтожение Каховской ГЭС было выгодно только одной Украине IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. По его словам, взорвать ГЭС извне нереально, поэтому она была заминирована. Однако объективные данные мониторинга и бахвальство украинских военных в интервью западным СМИ указывают на то, что ВСУ месяцами делали все для разрушения ГЭС. Какие еще доказательства указывают на это?  Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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Украина превратилась в страну стариков

На Украине пенсионеров скоро будет в два раза больше, чем работающих Zuma/ТАСС
Население Украины продолжает стремительно сокращаться. Ситуация с низкой рождаемостью усугубилась после того, как с началом СВО страну покинули миллионы человек. Если в 1991 году численность населения составляла 52 млн человек, то сейчас – 29 миллионов. Однако и эта цифра, по мнению экспертов, является чрезвычайно оптимистичной.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне. Подробности...

Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...

Русский язык – вопрос национальной безопасности

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия. Подробности...
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ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
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Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
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    Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    7 июня 2023, 09:10

    На днях ФСБ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. Компания Apple Inc это решительно отрицает.

    В том, что Apple обвиняют в подглядывании за пользователями (а компания с негодованием опровергает это), нет ничего нового. Недавняя публикация на компьютерном портале Gizmodo рассказывает, например, о двух исследователях, которых зовут Томми Миск и Талай Хадж Барки, которые установили, что Apple (вопреки своему ясному обещанию) посылает в центр массу «чрезвычайно подробной» персонализированной информации, даже если соответствующие опции защиты приватности включены.

    Как сообщает портал, «App Store, похоже, собирает информацию о любом вашем действии в реальном времени, включая любое нажатие на экран, какое приложение вы ищете, какую рекламу вы увидели, как долго вы искали определенное приложение и как вы его нашли... Данные передают прежде всего такие приложения, как Apple Music, Apple TV, Books, iTunes Store и Stocks... Приложение также посылает подробности относительно вашего устройства, включая идентификационные номера, тип вашего телефона, разрешение экрана, язык клавиатуры, как вы подключаетесь к интернету – именно тот тип данных, который используется для отслеживания человека по устройству».

    Вряд ли можно счесть большой новостью, что ваши гаджеты шпионят за вами – как и браузер в вашем компьютере.

    Чаще всего не потому, что вы лично привлекли внимание, а потому, что информация о ваших перемещениях, поисковых запросах или покупках представляет интерес с точки зрения персонализированной рекламы или коммерческой статистики.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    Сведения о том, что люди в данном районе чаще ищут, что они хотели бы купить, каковы их финансовые возможности, как они реагируют на рекламные объявления и т. д., представляют огромный коммерческий интерес, и целые компании существуют за счет того, что собирают такого рода сведения.

    И (это не то, чтобы великая тайна) производители электроники и разработчики программного обеспечения закладывают в свою продукцию соответствующие возможности.

    Конечно, здесь возникает напряжение между понятным коммерческим запросом и тем, что люди обычно предпочитают приватность – и не очень довольны, когда, скажем, история их поисковых запросов доступна посторонним.

    Разработчики (это уже превратилось в обязательный ритуал) мамой клянутся, что свято чтут приватность пользователей и ни один бит информации не утечет с их устройства без их прямо испрошенного согласия. Потом конкуренты (или частные энтузиасты) выясняют, что это не так – и поэтому обещания приватности нередко строятся таким образом, чтобы от них можно было отказаться. Вы нас не так поняли. Мы совсем не это имели в виду.

    Не новость и то, что поставщики электронных товаров и услуг сотрудничают с властями своих стран. Как пишет The Guardian, «согласно собственным отчетам Apple, компания получает тысячи запросов от властей в год – и в абсолютном большинстве случаев сотрудничает с ними».

    Это, например, используется для борьбы с уголовной преступностью.

    Преступники часто бывают невеликого ума люди. Некоторые настолько невеликого, что хвастаются добычей в социальных сетях. Многие участники массовых лондонских грабежей 2011 года попались именно так – недолго они владели вожделенными айфонами.

    Но и многим другим нарушителям закона почему-то в голову не приходит, что айфон, который они постоянно носят с собой – в том числе отправляясь на «дело» – сохраняет всю информацию об их перемещениях.

    Впрочем, не только айфон – если вы пользуетесь Google-картами, то в вашем аккаунте сохраняются все ваши перемещения, так что, если вам, например, нужно составить отчет, где вы были с девяти до одиннадцати, это очень легко сделать.
    И если вы обеспокоены тем, где гуляет ваш ребенок, то это тоже легко – соответствующее приложение за минуту покажет вам его местопребывание на карте.

    Беда в том, что не только вам. А любому, у кого есть дистанционный доступ к вашему смартфону.

    Для абсолютного большинства людей это не проблема – ваши пробежки по парку или походы в магазин не представляют никакого интереса для спецслужб.

    А вот если вы военный, или государственный чиновник, или крупный бизнесмен, вы можете привлечь внимание не как единица в статистическом обзоре и не как безымянный адресат рекламы, а именно лично – и айфон предоставляет возможность именно такой личной, персонализированной слежки.

    «Большой брат следит за тобой» не метафорически, а вполне буквально – ему может быть точно известно очень многое о вас, в том числе такое, что вы предпочли бы скрыть.

    Конечно, для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Масса случаев, когда приватные фотографии и видеозаписи утекали в Сеть со смартфона, хорошо известны. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне.

    А вот чиновнику или военному стоит помнить, что устройство в его кармане может передавать всю информацию о нем властям другого государства. И поэтому требование избавиться от таких устройств или хотя бы заменить их менее в этом отношении опасными, не должно никого удивлять.

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