Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

На днях ФСБ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. Компания Apple Inc это решительно отрицает.

В том, что Apple обвиняют в подглядывании за пользователями (а компания с негодованием опровергает это), нет ничего нового. Недавняя публикация на компьютерном портале Gizmodo рассказывает, например, о двух исследователях, которых зовут Томми Миск и Талай Хадж Барки, которые установили, что Apple (вопреки своему ясному обещанию) посылает в центр массу «чрезвычайно подробной» персонализированной информации, даже если соответствующие опции защиты приватности включены.

Как сообщает портал, «App Store, похоже, собирает информацию о любом вашем действии в реальном времени, включая любое нажатие на экран, какое приложение вы ищете, какую рекламу вы увидели, как долго вы искали определенное приложение и как вы его нашли... Данные передают прежде всего такие приложения, как Apple Music, Apple TV, Books, iTunes Store и Stocks... Приложение также посылает подробности относительно вашего устройства, включая идентификационные номера, тип вашего телефона, разрешение экрана, язык клавиатуры, как вы подключаетесь к интернету – именно тот тип данных, который используется для отслеживания человека по устройству».

Вряд ли можно счесть большой новостью, что ваши гаджеты шпионят за вами – как и браузер в вашем компьютере.

Чаще всего не потому, что вы лично привлекли внимание, а потому, что информация о ваших перемещениях, поисковых запросах или покупках представляет интерес с точки зрения персонализированной рекламы или коммерческой статистики.

Сведения о том, что люди в данном районе чаще ищут, что они хотели бы купить, каковы их финансовые возможности, как они реагируют на рекламные объявления и т. д., представляют огромный коммерческий интерес, и целые компании существуют за счет того, что собирают такого рода сведения.

И (это не то, чтобы великая тайна) производители электроники и разработчики программного обеспечения закладывают в свою продукцию соответствующие возможности.

Конечно, здесь возникает напряжение между понятным коммерческим запросом и тем, что люди обычно предпочитают приватность – и не очень довольны, когда, скажем, история их поисковых запросов доступна посторонним.

Разработчики (это уже превратилось в обязательный ритуал) мамой клянутся, что свято чтут приватность пользователей и ни один бит информации не утечет с их устройства без их прямо испрошенного согласия. Потом конкуренты (или частные энтузиасты) выясняют, что это не так – и поэтому обещания приватности нередко строятся таким образом, чтобы от них можно было отказаться. Вы нас не так поняли. Мы совсем не это имели в виду.

Не новость и то, что поставщики электронных товаров и услуг сотрудничают с властями своих стран. Как пишет The Guardian, «согласно собственным отчетам Apple, компания получает тысячи запросов от властей в год – и в абсолютном большинстве случаев сотрудничает с ними».

Это, например, используется для борьбы с уголовной преступностью.

Преступники часто бывают невеликого ума люди. Некоторые настолько невеликого, что хвастаются добычей в социальных сетях. Многие участники массовых лондонских грабежей 2011 года попались именно так – недолго они владели вожделенными айфонами.

Но и многим другим нарушителям закона почему-то в голову не приходит, что айфон, который они постоянно носят с собой – в том числе отправляясь на «дело» – сохраняет всю информацию об их перемещениях.

Впрочем, не только айфон – если вы пользуетесь Google-картами, то в вашем аккаунте сохраняются все ваши перемещения, так что, если вам, например, нужно составить отчет, где вы были с девяти до одиннадцати, это очень легко сделать.

И если вы обеспокоены тем, где гуляет ваш ребенок, то это тоже легко – соответствующее приложение за минуту покажет вам его местопребывание на карте.

Беда в том, что не только вам. А любому, у кого есть дистанционный доступ к вашему смартфону.

На эту тему

Для абсолютного большинства людей это не проблема – ваши пробежки по парку или походы в магазин не представляют никакого интереса для спецслужб.

А вот если вы военный, или государственный чиновник, или крупный бизнесмен, вы можете привлечь внимание не как единица в статистическом обзоре и не как безымянный адресат рекламы, а именно лично – и айфон предоставляет возможность именно такой личной, персонализированной слежки.

«Большой брат следит за тобой» не метафорически, а вполне буквально – ему может быть точно известно очень многое о вас, в том числе такое, что вы предпочли бы скрыть.

Конечно, для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Масса случаев, когда приватные фотографии и видеозаписи утекали в Сеть со смартфона, хорошо известны. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне.

А вот чиновнику или военному стоит помнить, что устройство в его кармане может передавать всю информацию о нем властям другого государства. И поэтому требование избавиться от таких устройств или хотя бы заменить их менее в этом отношении опасными, не должно никого удивлять.