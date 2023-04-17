Откуда у американцев привычка за всеми подглядывать

Взгляд
17 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:48  |  vz.ru
Разделы

Как союз с ОПЕК поможет России нарастить доходы

Россия нашла новых покупателей в Азии взамен Европы, но обнулить скидку не получится из-за санкций Егор Алеев/ТАСС
Объединение Саудовской Аравии с Россией по нефти раздражает США и Евросоюз, потому что рост цен на нефть бьет по их карманам и экономикам. Самим экспортерам слом тренда на дешевую нефть просто необходим. Для российского бюджета первый квартал оказался довольно скупым. Получится ли изменить ситуацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины

ЕС накрыло волной украинского зерна REUTERS
В Европе все громче заявляют об избытке украинского зерна на рынке ЕС. Так, Венгрия и Польша вводят временный запрет на импорт сырья, Болгария размышляет о подобных ограничениях, Нидерланды выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке. Что стало причиной бойкота украинского зерна, как ЕС намерен исправлять ситуацию и какие сигналы европейцы посылают Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Пасха стала символом возрождения новых территорий России

Так идет создание новых кварталов Мариуполя Валентин Спринчак/ТАСС
Наступившая Пасха является, как известно, метафорой возрождения – и едва ли не наиболее символично в этом смысле выглядят пасхальные праздники в новых регионах России. Прямо сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идут масштабные восстановительные работы и налаживание мирной жизни.  Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО угрожает закрыть России выход из Финского залива

Аланды имеют особый статус с 1856 года Dr. Wilfried Bahnmuller/Global Look Press
В Финляндии заговорили о пересмотре демилитаризованного статуса Аландских островов. Активно продолжается сбор подписей за закрытие российского консульства на этих территориях. Как эти процессы связаны со вступлением Финляндии в НАТО и какие риски для интересов России несет милитаризация стратегических островов на Балтике? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Откуда у американцев привычка за всеми подглядывать

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем люди шепчутся под одеялом со своими женами. Подробности...

США теряют власть над нефтяным рынком

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии – пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона. Подробности...

России пора менять позицию в израильско-палестинском конфликте

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Долгие годы Москва придерживалась нейтралитета в конфликте израильтян и палестинцев. Возможно, пришло время все-таки выбрать одну из сторон? Ту, которая выбрала сторону России в важнейшем для Москвы процессе со времен Великой Отечественной. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

Перейти в раздел…

Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...

Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...

Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы отмечаете Пасху?
  • Да, по религиозным причинам

  • Да, по семейной традиции

  • Не отмечаю

  • Затрудняюсь ответить
Вы пользуетесь онлайн-сервисом «Госуслуги»?
  • Да, и продолжу

  • Да, но прекращу

  • Нет, но хочу начать

  • Нет, и не хочу начинать

  • Затрудняюсь ответить
Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин наградил участников восстановления Крымского моста
    Главе Татарстана отказали во въезде в Молдавию США начали переброску боевой техники через Эстонию на учения в Финляндии Посольство России в Судане пообещало при первой возможности эвакуировать россиян Лавров прибыл в Бразилию в рамках турне по Латинской Америке
    Российские войска за сутки уничтожили более 490 украинских военных Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе В Нидерландах назвали РФ и КНР главными угрозами национальной безопасности Вассерман призвал ограничить хранение наличными более 1 млн рублей
    Страны G7 запланировали сохранить потолок на российскую нефть Словакия присоединилась к запрету импорта украинского зерна Маск заявил о доступе властей США к сообщениям пользователей Twitter Джокович на русском языке поздравил Рублева с победой на турнире «Мастерс»

    Главная тема


    НАТО угрожает закрыть России выход из Финского залива

    торговля оружием


    В МИД сочли вопиющим изъятие Чехией танков из Марокко для передачи Киеву

    двойные стандарты


    Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину

    верность и независимость


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Видео

    Ближний Восток


    Арабы наносят США стратегическое поражение

    нищета и разруха


    В Европе заметили никчемность независимой Украины

    запрет на импорт


    Зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины

    подготовка к войне


    В США размечтались расширить НАТО на четыре континента

    международные отношения


    Бразилия отвергла ультиматум Госдепа

    разделение людей


    Дмитрий Орехов: Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

    полная готовность


    Алексей Зензинов: Лавра держится, но черти наглеют

    военные будни


    Андрей Полонский: Дорога к миру не должна стать путем предательства

    на ваш взгляд


    Вы отмечаете Пасху?
    Тимофей Бордачёв

    Откуда у американцев привычка за всеми подглядывать

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    17 апреля 2023, 15:47

    Согласно общепринятому определению, шпиономания – это навязчивое стремление везде видеть проявления разведывательной деятельности в отношении себя. Это случается со всеми народами, когда сложные жизненные обстоятельства приводят к болезненным попыткам увидеть деятельность враждебных внешних сил, как основную причину всех происходящих несчастий. Со временем проходит. Однако общество-изолят, развивающееся в силу географических особенностей вне глобального социума и цивилизованного пространства, вырабатывает особую форму подозрительного отношения к чужакам – стремление постоянно за ними следить.

    Это, как правило, свойственно культурно отсталым народам, живущим в постоянном напряжении по поводу того, что внешние силы могут составить против них заговор или наслать порчу. И тогда они начинают предпринимать меры в виде усиленного контроля за всем вокруг, а также возведении баррикад вокруг собственных поселений.

    Новая эпопея с так называемыми утечками секретных материалов американских спецслужб и министерства обороны является, скорее всего, продуктом сочетания банального идиотизма и интриг. Мы не знаем, в какой степени эти документы могут ввести в заблуждение относительно возможностей и намерений сателлитов США в Киеве. Но с точки зрения международной жизни как таковой и участия в ней американцев, привлекают внимание именно сообщения о новых примерах слежки специальных служб США за всеми, до кого могут дотянуться их технические возможности.

    Дошло даже до того, что в ответ на новости о вероятном прослушивании генерального секретаря ООН его представители заявили об отсутствии у них удивления по этому поводу. Мир, таким образом, начинает свыкаться с мыслью о том, что одна из крупнейших держав чувствует себя настолько неуютно, что испытывает необходимость подглядывать во все щели вокруг и ставить «жучков» буквально на каждом углу.

    Это с точки зрения нормального человеческого общения весьма девиантное поведение. Но деваться некуда: избавиться от американцев невозможно, равно как и отмахнуться от самого факта их существования. Поэтому давайте попробуем разобраться, в чем причины такой особенности наших бывших партнеров.

    Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

    За последние несколько лет сочетание чудовищной внутренней грызни в американском политическом классе и снижения там общей дисциплины позволило увидеть целый ворох эпизодов вмешательства США в частную жизнь лидеров других государств. Наиболее активно американцы следят за своими союзниками. И наверное, каждый европейский лидер знает, что его телефон находится на постоянной прослушке у ЦРУ или Агентства национальной безопасности США.

    В результате скандала 2013 года стало известно, что объектами шпионажа стали частные разговоры Ангелы Меркель, трех подряд президентов Франции, президента Бразилии и еще около 35 глав государств и правительств по всему миру. В 2014 году появились сообщения, что архивы американских спецслужб содержат записи личных разговоров почти 120 высших должностных лиц иностранных государств. Почему американцы шпионят за всеми окружающими? Во-первых, по причине катастрофической неуверенности в себе. Несмотря на все свои фантастические достижения и изобретения, самые большие аккумулированные богатства и вооруженную до зубов армию, США – это одно из самых несчастных государств в мире, если речь идет о душевной гармонии.

    Многие из нас имели дело с американцами и знают, какое невероятное количество у них комплексов. Главный из них связан с одним из наиболее ярких преимуществ Америки – поразительной деловитостью. Опора на постоянный расчет и извлечение выгоды естественным образом ведет к тому, что всех остальных подозревают в таком же отношении. А стало быть даже за ближайшими союзниками нужно постоянно хорошенько следить, чтобы они, не дай Бог, не совершили мелкого или крупного предательства.

    Тем более когда на неуверенность накладывается унаследованное от немецких переселенцев (а это большинство белого населения США) желание все просчитать и разложить по полочкам. При таком отношении к жизни, чем больше информации, тем лучше, а есть ли надежнее способ просчитать будущее, чем непрерывно изучать «тайные замыслы» окружающих? Кроме того, Америка, как и любой профессиональный интриган, правит, стравливая между собой всех вокруг. Для того, чтобы быть в этом более успешным, также нужно больше знать о том, какую туалетную бумагу предпочитает тот или иной зарубежный деятель.

    Во-вторых, американцы шпионят, потому что у них есть на это средства. Колоссальные материальные ресурсы, накопленные США за последние 150 лет, позволяют этой стране содержать за государственный счет невероятное количество специальных служб, оснащенных самой передовой техникой. Извлечение прибыли из контроля над международными торговыми путями требует присутствия по всему миру и создания баз даже в самых удаленных уголках планеты. Эти зарубежные форпосты используются для того, чтобы приносить вред остальным и обеспечивать собственную безопасность.

    Тем более что уникальная социально-экономическая система США не требует от государства серьезных трат на общественный сектор. Ужасающее состояние транспортной системы и доступной медицины не является проблемой экзистенциального характера, а свободные средства можно потратить на военные расходы и слежку за всем человечеством. Особенно если принимать во внимание то, насколько фантастический комфорт создает максимальный контроль каждого вздоха чужаков для тех, кто принимает решения в американском обществе и государстве. Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем они шепчутся под одеялом со своими женами.

    И наконец, США следят за остальными поскольку им это просто нравится. Да, действительно, хотя нам и сложно представить себе, как могут доставлять удовольствие знания об интимных сторонах жизни других людей. Здесь в Евразии мы привыкли жить на относительно открытом пространстве, где между самыми разными народами и цивилизациями нет серьезных топографических барьеров. США – это остров, окруженный со всех сторон океанами и соседствующий только с двумя странами – Канадой и Мексикой, за которыми американцы, скорее всего, следят наиболее пристально.

     

    Жизнь на острове предполагает формирование особой психологии, для которой каждый, кто находится за линией морского горизонта, представляет собой неведомую и страшную опасность. Психология «осажденной крепости» является достаточно болезненным состоянием и постоянно требует новых гарантий собственной безопасности. Мы все прекрасно помним, как после начала агрессивных войн США по всему миру в первой половине 2000-х годов американские посольства превратились в неприступные бастионы.

    Даже в самых дружественных США странах дипломатические представительства этого государства были обнесены бетонными ограждениями и огорожены проволокой. И что самое любопытное, такое положение не причиняло обитателям миссий никакого особенного дискомфорта. Просто потому, что жизнь в осаде и отношение к окружающему миру, как к враждебной и опасной территории, является естественной для американского обывателя. Вне зависимости от того, какое образование он получил и что делает в этой жизни. 

    Изменить такое поведение невозможно, поскольку оно, как мы видим, продиктовано вполне объективными обстоятельствами. Перестать общаться с американцами также нельзя – эта нация относится к числу тех, чьи вредные привычки имеют значение для выживания всего мира. Остается знать об этих привычках и минимизировать ущерб, которые они могут принести всем нормальным членам международного сообщества. Чем, судя по отсутствию информации об успешных попытках США «влезть» в их частные разговоры, Россия и Китай неплохо занимаются.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •