Откуда у американцев привычка за всеми подглядывать

Согласно общепринятому определению, шпиономания – это навязчивое стремление везде видеть проявления разведывательной деятельности в отношении себя. Это случается со всеми народами, когда сложные жизненные обстоятельства приводят к болезненным попыткам увидеть деятельность враждебных внешних сил, как основную причину всех происходящих несчастий. Со временем проходит. Однако общество-изолят, развивающееся в силу географических особенностей вне глобального социума и цивилизованного пространства, вырабатывает особую форму подозрительного отношения к чужакам – стремление постоянно за ними следить.

Это, как правило, свойственно культурно отсталым народам, живущим в постоянном напряжении по поводу того, что внешние силы могут составить против них заговор или наслать порчу. И тогда они начинают предпринимать меры в виде усиленного контроля за всем вокруг, а также возведении баррикад вокруг собственных поселений.

Новая эпопея с так называемыми утечками секретных материалов американских спецслужб и министерства обороны является, скорее всего, продуктом сочетания банального идиотизма и интриг. Мы не знаем, в какой степени эти документы могут ввести в заблуждение относительно возможностей и намерений сателлитов США в Киеве. Но с точки зрения международной жизни как таковой и участия в ней американцев, привлекают внимание именно сообщения о новых примерах слежки специальных служб США за всеми, до кого могут дотянуться их технические возможности.

Дошло даже до того, что в ответ на новости о вероятном прослушивании генерального секретаря ООН его представители заявили об отсутствии у них удивления по этому поводу. Мир, таким образом, начинает свыкаться с мыслью о том, что одна из крупнейших держав чувствует себя настолько неуютно, что испытывает необходимость подглядывать во все щели вокруг и ставить «жучков» буквально на каждом углу.

Это с точки зрения нормального человеческого общения весьма девиантное поведение. Но деваться некуда: избавиться от американцев невозможно, равно как и отмахнуться от самого факта их существования. Поэтому давайте попробуем разобраться, в чем причины такой особенности наших бывших партнеров.

За последние несколько лет сочетание чудовищной внутренней грызни в американском политическом классе и снижения там общей дисциплины позволило увидеть целый ворох эпизодов вмешательства США в частную жизнь лидеров других государств. Наиболее активно американцы следят за своими союзниками. И наверное, каждый европейский лидер знает, что его телефон находится на постоянной прослушке у ЦРУ или Агентства национальной безопасности США.

В результате скандала 2013 года стало известно, что объектами шпионажа стали частные разговоры Ангелы Меркель, трех подряд президентов Франции, президента Бразилии и еще около 35 глав государств и правительств по всему миру. В 2014 году появились сообщения, что архивы американских спецслужб содержат записи личных разговоров почти 120 высших должностных лиц иностранных государств. Почему американцы шпионят за всеми окружающими? Во-первых, по причине катастрофической неуверенности в себе. Несмотря на все свои фантастические достижения и изобретения, самые большие аккумулированные богатства и вооруженную до зубов армию, США – это одно из самых несчастных государств в мире, если речь идет о душевной гармонии.

Многие из нас имели дело с американцами и знают, какое невероятное количество у них комплексов. Главный из них связан с одним из наиболее ярких преимуществ Америки – поразительной деловитостью. Опора на постоянный расчет и извлечение выгоды естественным образом ведет к тому, что всех остальных подозревают в таком же отношении. А стало быть даже за ближайшими союзниками нужно постоянно хорошенько следить, чтобы они, не дай Бог, не совершили мелкого или крупного предательства.

Тем более когда на неуверенность накладывается унаследованное от немецких переселенцев (а это большинство белого населения США) желание все просчитать и разложить по полочкам. При таком отношении к жизни, чем больше информации, тем лучше, а есть ли надежнее способ просчитать будущее, чем непрерывно изучать «тайные замыслы» окружающих? Кроме того, Америка, как и любой профессиональный интриган, правит, стравливая между собой всех вокруг. Для того, чтобы быть в этом более успешным, также нужно больше знать о том, какую туалетную бумагу предпочитает тот или иной зарубежный деятель.

Во-вторых, американцы шпионят, потому что у них есть на это средства. Колоссальные материальные ресурсы, накопленные США за последние 150 лет, позволяют этой стране содержать за государственный счет невероятное количество специальных служб, оснащенных самой передовой техникой. Извлечение прибыли из контроля над международными торговыми путями требует присутствия по всему миру и создания баз даже в самых удаленных уголках планеты. Эти зарубежные форпосты используются для того, чтобы приносить вред остальным и обеспечивать собственную безопасность.

Тем более что уникальная социально-экономическая система США не требует от государства серьезных трат на общественный сектор. Ужасающее состояние транспортной системы и доступной медицины не является проблемой экзистенциального характера, а свободные средства можно потратить на военные расходы и слежку за всем человечеством. Особенно если принимать во внимание то, насколько фантастический комфорт создает максимальный контроль каждого вздоха чужаков для тех, кто принимает решения в американском обществе и государстве. Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем они шепчутся под одеялом со своими женами.

И наконец, США следят за остальными поскольку им это просто нравится. Да, действительно, хотя нам и сложно представить себе, как могут доставлять удовольствие знания об интимных сторонах жизни других людей. Здесь в Евразии мы привыкли жить на относительно открытом пространстве, где между самыми разными народами и цивилизациями нет серьезных топографических барьеров. США – это остров, окруженный со всех сторон океанами и соседствующий только с двумя странами – Канадой и Мексикой, за которыми американцы, скорее всего, следят наиболее пристально.

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Жизнь на острове предполагает формирование особой психологии, для которой каждый, кто находится за линией морского горизонта, представляет собой неведомую и страшную опасность. Психология «осажденной крепости» является достаточно болезненным состоянием и постоянно требует новых гарантий собственной безопасности. Мы все прекрасно помним, как после начала агрессивных войн США по всему миру в первой половине 2000-х годов американские посольства превратились в неприступные бастионы.

Даже в самых дружественных США странах дипломатические представительства этого государства были обнесены бетонными ограждениями и огорожены проволокой. И что самое любопытное, такое положение не причиняло обитателям миссий никакого особенного дискомфорта. Просто потому, что жизнь в осаде и отношение к окружающему миру, как к враждебной и опасной территории, является естественной для американского обывателя. Вне зависимости от того, какое образование он получил и что делает в этой жизни.

Изменить такое поведение невозможно, поскольку оно, как мы видим, продиктовано вполне объективными обстоятельствами. Перестать общаться с американцами также нельзя – эта нация относится к числу тех, чьи вредные привычки имеют значение для выживания всего мира. Остается знать об этих привычках и минимизировать ущерб, которые они могут принести всем нормальным членам международного сообщества. Чем, судя по отсутствию информации об успешных попытках США «влезть» в их частные разговоры, Россия и Китай неплохо занимаются.