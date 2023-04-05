Американскому шпиону в России помогал загадочный француз

Французские СМИ нашли соратника американского шпиона Гершковича

США потребовали у России освободить задержанного несколько дней назад на Урале журналиста Эвана Гершковича. Госдеп утверждает, что репортер ни в чем не виноват, однако у российской контрразведки имеются доказательства его причастности к шпионажу. Теперь же во Франции обнаружился еще один человек, который, похоже, помогал Гершковичу в России – и биография его крайне любопытна.

Как известно, еще 30 марта американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Дело это имело, без преувеличения, международный резонанс и привело к обмену весьма резкими заявлениями между Москвой и Вашингтоном.

По словам российской стороны, ни о какой ошибке и речи быть не может: Гершковича взяли с поличным, так как он «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

Речь, скорее всего, идет об Уралвагонзаводе – ведущем российском производителе бронетехники, который прямо сейчас производит танки для СВО. По крайней мере, Гершкович посещал в том числе Нижний Тагил, город, где находится Уралвагонзавод.

И вот, как сейчас выясняется, совместно с ним в России некоторое время работал французский фотограф Патрик Вак (Patrick Wack). После задержания американского коллеги Вак предпочел в срочном порядке покинуть Россию. Российские спецслужбы им по неизвестным причинам не заинтересовались. А 4 апреля Вак дал интервью Franceinfo, цитаты из которого широко разошлись по французским СМИ.

– Вы делали вдвоем репортаж, вы были на Урале, в Екатеринбурге, и местные власти были полностью в курсе того, что вы делаете? Это не было секретом для них? – допытывался журналист.

– Разумеется, мы были в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле, и мы были даже удивлены тем, что у нас не возникло никаких проблем... Это была обычная работа, – утверждает фотограф.

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По словам Патрика Вака, они проработали вместе с Гершковичем над репортажем четыре дня. При этом фотограф отказался назвать, над чем именно они работали. Он ограничился расплывчатыми заявлениями о том, что власти будто бы были в курсе, не чинили препятствий и вообще все было прекрасно.

В целом, если судить по интервью, откровенным мсье Вака не назовешь, но у его сдержанности могут быть самые разные причины. Шпионские скандалы хороши разве что в кино, а быть замешанным в них в реальности не слишком интересно. На первый взгляд – жил себе обычный независимый фотограф-самоучка, ездил по всему свету, несколько месяцев провел в Москве, его пригласили сотрудничать, он согласился (в почему бы и нет, ведь WSJ – известная уважаемая газета), и тут вдруг такое.

Однако, если присмотреться к биографии Вака, возникает масса вопросов. Родился в Каннах в 1979 году, детство провел в парижском пригороде, позже жил в Берлине. Из иностранных языков владеет английским, немецким и – самое интересное – китайским. 10 лет – или более – прожил в Китае (в разных источниках разные сведения)…

Можно спросить – ну и что? Действительно, может, человеку нравится Китай, культура, еда, пейзажи – да мало ли в Китае интересного, тем более для фотографа. У Франции вообще обширные связи с Китаем, там находятся совместные предприятия, две страны активно сотрудничали в доковидную эпоху.

Но по итогам своего пребывания в Китае Патрик Вак опубликовал не альбом с видами и не книжку рецептов, а труд под названием «Пыль». В нем он красочно расписал, как Китай притесняет, унижает и вообще стремится извести независимый народ уйгуров. Наградой автору стали персональные выставки и интервью на телеканалах, в которых говорилось о геноциде, «чудовищных репрессиях» и «этнических чистках», которыми занимаются китайцы.

Материалы фотограф собирал, как он уверяет, четыре года. Тема уйгуров для Запада имеет особенную важность – ее постоянно раскачивают в целях обвинений Китая в жестоком обращении с национальными меньшинствами. И независимый (ну конечно же) французский фотограф с его свидетельствами о том, как китайцы притесняют маленький гордый народ, появился чрезвычайно вовремя. Он явно был раскручен европейскими медиа не просто так.

Очень похоже на то, что речь идет о долгоиграющем проекте явной политической направленности, который кто-то должен был спонсировать. Даже самому честному фотографу, искренне озабоченному судьбой уйгуров, четыре года нужно где-то жить, питаться и делать покупки, а честностью в магазине не расплатишься и на честность фотоаппарат с объективом не купишь. В открытых источниках указано, что фотограф работал внештатно, не был сотрудником какого-либо определенного издания – а значит, никто не платил ему регулярную зарплату. По крайней мере, никто не хочет в этом признаться.

Впрочем, не является секретом, что легенда журналиста – в том числе фотографа – очень часто является прикрытием для сотрудников спецслужб, в том числе и разведки.

Так как китайцы, в отличие от некоторых, народ злопамятный, путь в Китай после публикации скандальной книжки фотографу был заказан, и он некоторое время блуждал по Европе, после чего почему-то решил временно осесть в Москве. Ну конечно, независимый фотограф, опять же, Москва – город, в котором есть что поснимать. Мало ли – вдруг человек собирается издать книжку с рецептами русских блинов и своими фотографиями, например. Или снимать московские здания в стиле модерн. Почему бы и нет?

Но если просмотреть соцсети защитника уйгуров, становится ясно, что архитектурные красоты его никогда не интересовали. Все вполне прозрачно: большое количество репостов, причем в основном даже не на французском, а на английском, и в последнее время – исключительно посты антироссийской направленности. Кое-где материалы в защиту уйгуров, ролики об оппозиционерах – непременно молодых и желательно женщинах, о которых обязательно говорится, что им грозит огромный срок в российской тюрьме, «пропаганда геноцида с использованием советских памятников в защиту мира» (это уже сам Вак пишет на приблизительном английском о России осенью прошлого года).

Вновь, как и в случае с Китаем и уйгурами, запускается тема геноцида – хотя если бы Китай реально им занимался, никаких иностранных фотографов в населенный уйгурами регион он бы и близко не подпускал.

Так что в реальности Вак никакой не независимый журналист, а как минимум работник пропаганды, усердный в меру своих способностей. А как максимум – сотрудник французских (а может быть, и не только) спецслужб. Просто раньше его деятельность имела антикитайскую направленность, а сейчас – антироссийскую. Единственный личный пост в его соцсетях за последнее время, не продиктованный требованиями его работы, – раздраженный выпад в адрес французской таможни, которая конфисковала в аэропорту перед посадкой на рейс в Москву его камеру, ссылаясь на распоряжения европейского начальства. Санкции!

Судя по тому, что в России он снимал без проблем, камеру ему таки вернули, но любопытно, куда этот месье теперь подастся. Возможно, на Тайвань: специалисты с китайским языком на Западе редки, что в пропаганде, что в разведке. Ну и после книги «Пыль» сама собой напрашивается книга «Остров» – о том, как Китай хотел бы притеснять Тайвань, да только руки коротки.