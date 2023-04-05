Американскому шпиону в России помогал загадочный француз

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5 апреля, среда  |  Последнее обновление — 20:45  |  vz.ru
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Какой рубль нужен России сейчас

Рубль приблизился к психологически важной отметке в 80 за доллар EPA/TASS
Рубль во вторник обновил апрельские минимумы к доллару. Эксперты с содроганием ждут, что доллар сможет перешагнуть психологически важную отметку в 80 рублей. Тогда остановить падение будет сложнее. Государство в прошлом году показало, что может укрепить рубль. Однако сейчас оно в этом не заинтересовано. Почему России выгоден слабый рубль и какой курс его ждет?  Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Киев вербует «мясной фарш» среди оппозиции в России и Белоруссии

Подготовленные спецслужбами Украины россияне планировали подрыв генконсульства в Гродно Евгений Биятов/РИА Новости
По подозрению в подготовке терактов в Гродно задержан россиянин Алексей Куликов и белорус Вадим Паценко. Их целью были военкомат, воинская часть, нефтебаза и генконсульство России. По данным КГБ Белоруссии, оба были завербованы через российского оппозиционера, а руководил операцией сотрудник ГУР МО Украины. Как украинским спецслужбам удается вербовать русских и белорусов?  Подробности...
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ЕС приготовил против дружбы Китая с Россией экономический ультиматум

Макрон прилетел в Пекин с практически невыполнимой миссией REUTERS/Gonzalo Fuentes
Большие надежды связывает Запад с начавшимся визитом европейских руководителей в Китай. Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен прилетели в Пекин, чтобы решить целый ряд двусторонних вопросов и надавить на китайское руководство – конечно же, в том числе из-за России. Есть ли шансы, что давление это будет успешным? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Донбасс ждет инвестиций

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Кирилл Кулаков, профессор НИУ МГСУ
Чтобы оценить масштаб задач, которые стоят перед особой экономической зоной Донбасса, следует помнить, что на этой территории проживает свыше трех миллионов человек, для которых нужно либо восстановить, либо создать рабочие места. Подробности...

Как Китай входит в противостояние с Западом

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Только наблюдая вблизи за китайской жизнью, можно понять, насколько колоссален масштаб этой страны. Любые проблемы и сложности развития современного общества, присущие, например, России, нужно в китайском случае умножать на десять. Подробности...

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Как наказать Финляндию за НАТО

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Теракт и убийство Татарского: главное

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    Американскому шпиону в России помогал загадочный француз

    Французские СМИ нашли соратника американского шпиона Гершковича
    Патрик Вак – фотограф. А может быть, и не только
    		  
    5 апреля 2023, 19:45
    Фото: Antiqeus/YouTube
    Текст: Валерия Вербинина

    США потребовали у России освободить задержанного несколько дней назад на Урале журналиста Эвана Гершковича. Госдеп утверждает, что репортер ни в чем не виноват, однако у российской контрразведки имеются доказательства его причастности к шпионажу. Теперь же во Франции обнаружился еще один человек, который, похоже, помогал Гершковичу в России – и биография его крайне любопытна.

    Как известно, еще 30 марта американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Дело это имело, без преувеличения, международный резонанс и привело к обмену весьма резкими заявлениями между Москвой и Вашингтоном.

    По словам российской стороны, ни о какой ошибке и речи быть не может: Гершковича взяли с поличным, так как он «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

    Речь, скорее всего, идет об Уралвагонзаводе – ведущем российском производителе бронетехники, который прямо сейчас производит танки для СВО. По крайней мере, Гершкович посещал в том числе Нижний Тагил, город, где находится Уралвагонзавод.

    И вот, как сейчас выясняется, совместно с ним в России некоторое время работал французский фотограф Патрик Вак (Patrick Wack). После задержания американского коллеги Вак предпочел в срочном порядке покинуть Россию. Российские спецслужбы им по неизвестным причинам не заинтересовались. А 4 апреля Вак дал интервью Franceinfo, цитаты из которого широко разошлись по французским СМИ.

    – Вы делали вдвоем репортаж, вы были на Урале, в Екатеринбурге, и местные власти были полностью в курсе того, что вы делаете? Это не было секретом для них? – допытывался журналист.

    – Разумеется, мы были в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле, и мы были даже удивлены тем, что у нас не возникло никаких проблем... Это была обычная работа, – утверждает фотограф.

    По словам Патрика Вака, они проработали вместе с Гершковичем над репортажем четыре дня. При этом фотограф отказался назвать, над чем именно они работали. Он ограничился расплывчатыми заявлениями о том, что власти будто бы были в курсе, не чинили препятствий и вообще все было прекрасно.

    В целом, если судить по интервью, откровенным мсье Вака не назовешь, но у его сдержанности могут быть самые разные причины. Шпионские скандалы хороши разве что в кино, а быть замешанным в них в реальности не слишком интересно. На первый взгляд – жил себе обычный независимый фотограф-самоучка, ездил по всему свету, несколько месяцев провел в Москве, его пригласили сотрудничать, он согласился (в почему бы и нет, ведь WSJ – известная уважаемая газета), и тут вдруг такое.

    Однако, если присмотреться к биографии Вака, возникает масса вопросов. Родился в Каннах в 1979 году, детство провел в парижском пригороде, позже жил в Берлине. Из иностранных языков владеет английским, немецким и – самое интересное – китайским. 10 лет – или более – прожил в Китае (в разных источниках разные сведения)…

    Можно спросить – ну и что? Действительно, может, человеку нравится Китай, культура, еда, пейзажи – да мало ли в Китае интересного, тем более для фотографа. У Франции вообще обширные связи с Китаем, там находятся совместные предприятия, две страны активно сотрудничали в доковидную эпоху.

    Но по итогам своего пребывания в Китае Патрик Вак опубликовал не альбом с видами и не книжку рецептов, а труд под названием «Пыль». В нем он красочно расписал, как Китай притесняет, унижает и вообще стремится извести независимый народ уйгуров. Наградой автору стали персональные выставки и интервью на телеканалах, в которых говорилось о геноциде, «чудовищных репрессиях» и «этнических чистках», которыми занимаются китайцы.

    Материалы фотограф собирал, как он уверяет, четыре года. Тема уйгуров для Запада имеет особенную важность – ее постоянно раскачивают в целях обвинений Китая в жестоком обращении с национальными меньшинствами. И независимый (ну конечно же) французский фотограф с его свидетельствами о том, как китайцы притесняют маленький гордый народ, появился чрезвычайно вовремя. Он явно был раскручен европейскими медиа не просто так.

    Очень похоже на то, что речь идет о долгоиграющем проекте явной политической направленности, который кто-то должен был спонсировать. Даже самому честному фотографу, искренне озабоченному судьбой уйгуров, четыре года нужно где-то жить, питаться и делать покупки, а честностью в магазине не расплатишься и на честность фотоаппарат с объективом не купишь. В открытых источниках указано, что фотограф работал внештатно, не был сотрудником какого-либо определенного издания – а значит, никто не платил ему регулярную зарплату. По крайней мере, никто не хочет в этом признаться.

    Впрочем, не является секретом, что легенда журналиста – в том числе фотографа – очень часто является прикрытием для сотрудников спецслужб, в том числе и разведки.

    Так как китайцы, в отличие от некоторых, народ злопамятный, путь в Китай после публикации скандальной книжки фотографу был заказан, и он некоторое время блуждал по Европе, после чего почему-то решил временно осесть в Москве. Ну конечно, независимый фотограф, опять же, Москва – город, в котором есть что поснимать. Мало ли – вдруг человек собирается издать книжку с рецептами русских блинов и своими фотографиями, например. Или снимать московские здания в стиле модерн. Почему бы и нет?

    Но если просмотреть соцсети защитника уйгуров, становится ясно, что архитектурные красоты его никогда не интересовали. Все вполне прозрачно: большое количество репостов, причем в основном даже не на французском, а на английском, и в последнее время – исключительно посты антироссийской направленности. Кое-где материалы в защиту уйгуров, ролики об оппозиционерах – непременно молодых и желательно женщинах, о которых обязательно говорится, что им грозит огромный срок в российской тюрьме, «пропаганда геноцида с использованием советских памятников в защиту мира» (это уже сам Вак пишет на приблизительном английском о России осенью прошлого года).

    Вновь, как и в случае с Китаем и уйгурами, запускается тема геноцида – хотя если бы Китай реально им занимался, никаких иностранных фотографов в населенный уйгурами регион он бы и близко не подпускал.

    Так что в реальности Вак никакой не независимый журналист, а как минимум работник пропаганды, усердный в меру своих способностей. А как максимум – сотрудник французских (а может быть, и не только) спецслужб. Просто раньше его деятельность имела антикитайскую направленность, а сейчас – антироссийскую. Единственный личный пост в его соцсетях за последнее время, не продиктованный требованиями его работы, – раздраженный выпад в адрес французской таможни, которая конфисковала в аэропорту перед посадкой на рейс в Москву его камеру, ссылаясь на распоряжения европейского начальства. Санкции!

    Судя по тому, что в России он снимал без проблем, камеру ему таки вернули, но любопытно, куда этот месье теперь подастся. Возможно, на Тайвань: специалисты с китайским языком на Западе редки, что в пропаганде, что в разведке. Ну и после книги «Пыль» сама собой напрашивается книга «Остров» – о том, как Китай хотел бы притеснять Тайвань, да только руки коротки.

     
     
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