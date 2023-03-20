Российским чиновникам рекомендовали избавиться от iPhone

«Коммерсант»: Сотрудников администрации президента попросили избавиться от iPhone

До конца марта ряду сотрудников администрации президента (АП) рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», эту информацию довели до чиновников в начале месяца. По словам источника, возможно, АП даже закупит новые безопасные телефоны для сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники. Похожие рекомендации могут получить и чиновники региональных внутриполитических блоков.

Требование отказаться от iPhone связано с соображениями безопасности: есть мнение, что эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.

Ранее компания Apple прекратила гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad в России, соответствующее обращение компания разослала авторизованным сервисным центрам. Между тем гарантия пока распространяется на обслуживание смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch.