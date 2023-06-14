Зачем помогать бедным, если их можно убить

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14 июня, среда  |  Последнее обновление — 11:56  |  vz.ru
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Россия идет к независимости в гражданской авиации

Россия создаст собственный дальнемагистральный самолет United Aircraft Corporation/Global Look Press
Россия не оставляет планов создать всю линейку гражданских самолетов полностью отечественного производства. На подходе региональный SSJ-100 New, следом – новейший среднемагистральный МС-21, а в более отдаленной перспективе у России появится собственный дальнемагистральный лайнер. Зачем нам нужна такая машина и когда она появится? Подробности...
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Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Зачем Макрон рвется на саммит с участием России

Французский лидер внимательно присматривается к БРИКС McMay Steve/ABACA/Reuters
Французская пресса устроила большую международную сенсацию: утверждается, что Эммануэль Макрон буквально напрашивается на ближайший саммит БРИКС – организации, в которую входит в том числе и Россия. Не исключено, что на саммите пойдет речь в том числе о создании валюты, альтернативной доллару. И это далеко не единственная причина, по которой Макрон так хочет лететь в ЮАР. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Зачем помогать бедным, если их можно убить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...

Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...

Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
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Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 5 комментариев

Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

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Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
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Страна широко отметила День России

12 июня в стране прошел традиционный праздник – День России. Активности и торжественные мероприятия охватили все 89 регионов. В Кремле прошла церемония вручения медалей Героя Труда и Государственных премий
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Умер Сильвио Берлускони

Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

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  • Обеим сторонам одинаково

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    Зачем помогать бедным, если их можно убить

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    14 июня 2023, 11:56

    Как сообщают из Канады, там поставлен новый рекорд по числу людей, умерших в результате эвтаназии – уже 7% всех зарегистрированных смертей в провинции Квебек, рост на 35% по сравнению с прошлым годом. Канадское законодательство – хотя и содержит оговорки, которые теоретически должны помешать злоупотреблениям – является одним из самых либеральных и передовых в этой области.

    Для того, чтобы получить «помощь» в уходе из жизни, совершенно не обязательно быть смертельно больным. Достаточно переживать «тяжкие физические или психологические страдания». Более того, такого рода «помощь» могут настойчиво предлагать.

    Довольно показательный пример – случай с Кристин Готье, бывшей военной, которая выступала за Канаду на паралимпийских играх. Когда она просила помощи в том, чтобы сделать пандус в ее доме (чтобы она могла въезжать в него на инвалидной коляске) ей отказали, но предложили другое – «Мадам, если вы действительно в таком отчаянии, мы можем оказать вам медицинскую помощь в уходе из жизни прямо сейчас».

    Нередко эвтаназию предлагают людям, которые просто бедны. Как сообщает, например, Assosiated Press, «люди ищут быть убитыми, потому что они не получают достаточной государственной поддержки, чтобы жить». The Guardian в статье «Бедность и кризис системы здравоохранения вынуждает канадцев соглашаться на самоубийство с помощью врача» приводит пример женщины-инвалида, которая обратилась к властям за помощью в том, что снять доступное жилье. В этом ей отказали – зато предоставили помощь в самоубийстве.

    Истребление бедных обосновывается с поразительным изяществом. Как пишут двое канадских авторов – Кайла Вайб, кандидат философии, и специалист по биоэтике Эми Муллин, профессор философии Университета Торонто – «неприемлемо принуждать людей, которые уже находятся в несправедливой социальной ситуации, ждать, пока эта ситуация улучшится, или полагаться на ненадежную общественную благотворительность – особенно в тех тяжелых случаях, которые стали достоянием публики... Подход, направленный на снижение вреда, признает, что рекомендованное решение [то есть эвтаназия] не является идеальным; но это меньшее зло, которое следует выбрать между двумя (или более) неидеальными вариантами». Этот язык, построенный (как всегда в таких случаях) на двусмысленностях и эвфемизмах, не сразу доходит до сознания, но его стоит понять.

    Фото: Global Look Press

    С точки зрения прогрессивных специалистов по биоэтике умерщвление инвалидов, бедняков и пожилых – это акт милосердия, услуга, в которой им было бы жестоко и несправедливо отказывать. Люди злые и бессердечные могут посоветовать бедолаге, в ответ на его жалобы, выпить яду; люди истинно прогрессивные и гуманные готовы представить ему этот яд за государственный счет. Это можно было бы пустить под рубрикой «их нравы», но, увы, не только их.

    И в нашей стране достаточно людей, которые подталкивают нас на тот же путь, по которому ряд западных стран – и Канада, похоже, более всего – уже сильно продвинулись. Что стоит за таким развитием событий?

    Прежде всего, конечно, экономические соображения.

    Население развитых стран стареет. Людей пожилых, больных, нуждающихся в дорогостоящей медицинской помощи и уходе, становится все больше, а молодых и трудоспособных – все меньше. Массовая иммиграция, за счет которой могут быть частично восполнены трудовые ресурсы, создает свои проблемы. В этой ситуации можно искать сложные решения – например, роботизировать экономику, продвигать здоровый образ жизни или искать медицинские возможности, которые бы позволили пожилым людям долго сохранять работоспособность.

    Но есть очень простое решение. Умертвить людей, которые превратились в обузу для экономики. Как говорил классик, «дешево и сердито». Эти соображения накладываются на мировоззрение, в котором жизнь бессмысленна и навсегда заканчивается с физической смертью.

    Христианство (как и другие авраамические религии) резко порицает самоубийство (и, конечно, склонение к нему), потому что жизнь человека принадлежит Богу и наполнена смыслом – возможно, непонятным самому человеку, но очень важным. Жизнь, с ее радостями и страданиями, является драгоценным даром, заданием и возможностью – проявить верность Богу, любовь к ближнему, и обрести вечную радость на Небесах. Страдание никогда не является бессмысленным – когда человек принимает его с терпением и верой, оно приносит вечные плоды. Забота о больных и слабых, в том числе, умирающих – это возможность послужить Богу; все, что мы делаем для них, мы делаем для Него. С утратой этой веры основанные на ней нравственные идеалы не исчезают в одночасье – но постепенно выветриваются.

    Люди все больше задаются вопросом – с какой стати мы должны заботиться о больных, старых или бедных?

    Мысль совершенно не новая – еще Герберт Уэллс в самом начале 20 века очерчивал контуры (анти)утопического общества, которое окончательно похоронит религию и будет жить по чисто научным принципам, практикуя «милосердное уничтожение слабых, глупых и бессмысленных». Идея была подхвачена национал-социализмом и после его поражения на какое-то время вышла из моды – но в наши дни явилась в несколько иной маскировке.

    Первоначально эвтаназия продвигалась как акт сострадания к людям, испытывающим невыносимые предсмертные боли. Уже на этой стадии она тормозила работу над эффективным обезболиванием. Невыносимо страдаете? Вот вам последняя ампула и до свидания. Но потом она стала расширяться на случаи, в которых не было ни близости смерти, ни невыносимых страданий – а просто человек сильно приуныл, например, упав в финансовую пропасть. Стали напирать на другое – на личную автономию. Если свободная, автономная, независимая личность принимает решение умереть – кто вы, чтобы решать за нее?

    Но «личная автономия» применительно к человеку, который оказался в реально тяжелой жизненной ситуации, превращается в издевательскую насмешку. Дайте ему немного более сносные условия жизни, немного более качественное лечение, и, что особенно важно, немного человеческого участия – и он раздумает умирать. Когда человеку деликатно, но настойчиво намекают, что он здесь не нужен, и пора уже воспользоваться «правом на смерть» и освободить жилплощадь, его выбор не вполне автономен.

    Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни и не прибегая к прямому насилию. А в число нежелательных можем попасть и вы, и я, и те люди, которые сегодня могут продвигать эту практику. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии.

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