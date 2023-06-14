Зачем помогать бедным, если их можно убить

Как сообщают из Канады, там поставлен новый рекорд по числу людей, умерших в результате эвтаназии – уже 7% всех зарегистрированных смертей в провинции Квебек, рост на 35% по сравнению с прошлым годом. Канадское законодательство – хотя и содержит оговорки, которые теоретически должны помешать злоупотреблениям – является одним из самых либеральных и передовых в этой области.

Для того, чтобы получить «помощь» в уходе из жизни, совершенно не обязательно быть смертельно больным. Достаточно переживать «тяжкие физические или психологические страдания». Более того, такого рода «помощь» могут настойчиво предлагать.

Довольно показательный пример – случай с Кристин Готье, бывшей военной, которая выступала за Канаду на паралимпийских играх. Когда она просила помощи в том, чтобы сделать пандус в ее доме (чтобы она могла въезжать в него на инвалидной коляске) ей отказали, но предложили другое – «Мадам, если вы действительно в таком отчаянии, мы можем оказать вам медицинскую помощь в уходе из жизни прямо сейчас».

Нередко эвтаназию предлагают людям, которые просто бедны. Как сообщает, например, Assosiated Press, «люди ищут быть убитыми, потому что они не получают достаточной государственной поддержки, чтобы жить». The Guardian в статье «Бедность и кризис системы здравоохранения вынуждает канадцев соглашаться на самоубийство с помощью врача» приводит пример женщины-инвалида, которая обратилась к властям за помощью в том, что снять доступное жилье. В этом ей отказали – зато предоставили помощь в самоубийстве.

Истребление бедных обосновывается с поразительным изяществом. Как пишут двое канадских авторов – Кайла Вайб, кандидат философии, и специалист по биоэтике Эми Муллин, профессор философии Университета Торонто – «неприемлемо принуждать людей, которые уже находятся в несправедливой социальной ситуации, ждать, пока эта ситуация улучшится, или полагаться на ненадежную общественную благотворительность – особенно в тех тяжелых случаях, которые стали достоянием публики... Подход, направленный на снижение вреда, признает, что рекомендованное решение [то есть эвтаназия] не является идеальным; но это меньшее зло, которое следует выбрать между двумя (или более) неидеальными вариантами». Этот язык, построенный (как всегда в таких случаях) на двусмысленностях и эвфемизмах, не сразу доходит до сознания, но его стоит понять.

С точки зрения прогрессивных специалистов по биоэтике умерщвление инвалидов, бедняков и пожилых – это акт милосердия, услуга, в которой им было бы жестоко и несправедливо отказывать. Люди злые и бессердечные могут посоветовать бедолаге, в ответ на его жалобы, выпить яду; люди истинно прогрессивные и гуманные готовы представить ему этот яд за государственный счет. Это можно было бы пустить под рубрикой «их нравы», но, увы, не только их.

И в нашей стране достаточно людей, которые подталкивают нас на тот же путь, по которому ряд западных стран – и Канада, похоже, более всего – уже сильно продвинулись. Что стоит за таким развитием событий?

Прежде всего, конечно, экономические соображения.

Население развитых стран стареет. Людей пожилых, больных, нуждающихся в дорогостоящей медицинской помощи и уходе, становится все больше, а молодых и трудоспособных – все меньше. Массовая иммиграция, за счет которой могут быть частично восполнены трудовые ресурсы, создает свои проблемы. В этой ситуации можно искать сложные решения – например, роботизировать экономику, продвигать здоровый образ жизни или искать медицинские возможности, которые бы позволили пожилым людям долго сохранять работоспособность.

Но есть очень простое решение. Умертвить людей, которые превратились в обузу для экономики. Как говорил классик, «дешево и сердито». Эти соображения накладываются на мировоззрение, в котором жизнь бессмысленна и навсегда заканчивается с физической смертью.

Христианство (как и другие авраамические религии) резко порицает самоубийство (и, конечно, склонение к нему), потому что жизнь человека принадлежит Богу и наполнена смыслом – возможно, непонятным самому человеку, но очень важным. Жизнь, с ее радостями и страданиями, является драгоценным даром, заданием и возможностью – проявить верность Богу, любовь к ближнему, и обрести вечную радость на Небесах. Страдание никогда не является бессмысленным – когда человек принимает его с терпением и верой, оно приносит вечные плоды. Забота о больных и слабых, в том числе, умирающих – это возможность послужить Богу; все, что мы делаем для них, мы делаем для Него. С утратой этой веры основанные на ней нравственные идеалы не исчезают в одночасье – но постепенно выветриваются.

Люди все больше задаются вопросом – с какой стати мы должны заботиться о больных, старых или бедных?

Мысль совершенно не новая – еще Герберт Уэллс в самом начале 20 века очерчивал контуры (анти)утопического общества, которое окончательно похоронит религию и будет жить по чисто научным принципам, практикуя «милосердное уничтожение слабых, глупых и бессмысленных». Идея была подхвачена национал-социализмом и после его поражения на какое-то время вышла из моды – но в наши дни явилась в несколько иной маскировке.

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Первоначально эвтаназия продвигалась как акт сострадания к людям, испытывающим невыносимые предсмертные боли. Уже на этой стадии она тормозила работу над эффективным обезболиванием. Невыносимо страдаете? Вот вам последняя ампула и до свидания. Но потом она стала расширяться на случаи, в которых не было ни близости смерти, ни невыносимых страданий – а просто человек сильно приуныл, например, упав в финансовую пропасть. Стали напирать на другое – на личную автономию. Если свободная, автономная, независимая личность принимает решение умереть – кто вы, чтобы решать за нее?

Но «личная автономия» применительно к человеку, который оказался в реально тяжелой жизненной ситуации, превращается в издевательскую насмешку. Дайте ему немного более сносные условия жизни, немного более качественное лечение, и, что особенно важно, немного человеческого участия – и он раздумает умирать. Когда человеку деликатно, но настойчиво намекают, что он здесь не нужен, и пора уже воспользоваться «правом на смерть» и освободить жилплощадь, его выбор не вполне автономен.

Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни и не прибегая к прямому насилию. А в число нежелательных можем попасть и вы, и я, и те люди, которые сегодня могут продвигать эту практику. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии.