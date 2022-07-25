Британия попала во власть этнических банд

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25 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Россия спасает жителей Запорожья от украинского газового террора

Из Донбасса российский газ пойдет через Бердянск на освобожденные территории Запорожья Николай Тришин/ТАСС
Россия предпринимает экстренные меры для экстренной постройки газопровода в освобожденные районы Запорожской области. Решение запитать Мелитополь, Бердянск и другие города и села российским топливом было принято всего 10 дней назад, когда Киев намеренно перекрыл вентиль газопровода. Почему срочная прокладка газовой трубы настолько критична для сотен тысяч жителей региона? Подробности...
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Почему Зеленский пытается сорвать «зерновую сделку»

«Зерновая сделка» в текущем виде невыгодна Зеленскому с военной точки зрения Ludovic Marin/EPA/ТАСС
ВС России нанесли ракетный удар по военным объектам на территории одесского порта. В ответ Владимир Зеленский и Энтони Блинкен заявили, что тем самым Москва якобы пошла на нарушение недавно подписанной «зерновой сделки». Насколько обоснованы подобные обвинения и какие цели в данном случае преследует президент Украины?  Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Как добить военно-морской флот Украины

Американские катера невелики, но некоторые проблемы могут доставить andrei-bt.livejournal.com
Оказалось, что у Украины еще остались Военно-морские силы – по крайней мере, это следует из заявлений Минобороны России о том, что один из украинских кораблей был уничтожен в порту Одессы. Более того, Украина вынашивает планы создания на Днепре речной флотилии. О чем идет речь, какую опасность в условиях спецоперации эта флотилия может представлять и как можно было бы ее уничтожить? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Британия попала во власть этнических банд

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сексуальной эксплуатацией детей промышляет в основном пакистанская мафия. Но толерантная британская пресса называет их «азиатскими мужчинами» или «мусульманскими бандами». Подробности...

России нужна новая воинская элита

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Россия всегда была воинской империей. И сейчас нам необходимо сформировать новый верхний общественный слой, новую элиту, которая возьмет на себя ответственность за строительство новой цивилизации. Такую силу формирует война. Подробности...
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Почему Россия не развалится, как Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Народы России почувствовали ток единой истории. Общую миссию, святую задачу. Если бы России не было, она бы возникла прямо сейчас. Подробности...
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Худший и лучший президенты США (в одном лице)

Новые враги России

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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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Луна над зданием Конституционного суда РФ
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
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    Британия попала во власть этнических банд

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		25 июля 2022, 09:04

    В Великобритании разразился грандиозный скандал вокруг  преступлений пакистанских гангстеров в небольшом городке Телфорд графства Шропшир, где более 40 лет этнические банды принуждали несовершеннолетних белых девочек к сексуальному рабству.

    12 июля 2022 года королевский адвокат Томас Кроутер опубликовал проведенное им независимое расследование (Independent Inquiry – Telford Child Sexual Exploitation), результаты которого привели в ужас всю страну.

    Расследование Кроутера стало возможным лишь после публикации в 2018 году в газете The Mirror репортажа, который обратил внимание на бесчинство этических банд в Телфорде. В публикации говорилось, что местным властям было известно о сексуальной эксплуатации детей, но они предпочли закрыть на это глаза, опасаясь обвинений в расизме, так как в Телфорде орудовала пакистанская мафия. Между тем, более тысячи детей Телфорда подверглись сексуальному насилию.

    Полиция Телфорда квалифицировала сексуальную эксплуатацию детей как «детскую проституцию» и обвиняла в этом самих детей, а не бандитов. Некоторых малолетних девочек даже судили как обычных проституток, приговаривая к уплате штрафов. По итогам расследования Кроутера были арестованы всего лишь семеро пакистанцев, низовых участников этого грязного бизнеса. Власти и полиция Телфорда на днях выступили с неуклюжими извинениями, а местная пресса осветила скандал крайне скупо.

    Такой же точно скандал произошел в 2014 году в еще одном провинциальном городке – Ротерхэме. Британские правозащитники тогда опубликовали доклад, в котором сообщалось, что в тихом британском городке за полтора десятка лет выходцы из Пакистана принудили к занятиям проституцией и изнасиловали почти полторы  тысячи детей. Местные власти и силовики все знали, но держали рот на замке – опасались прослыть «нетолерантными».

    Фото: Zuma/ТАСС

    До самого последнего времени британские власти делали вид, что речь идет лишь о единичных случаях, своего рода исключениях из благопристойных британских правил. Но сейчас британские СМИ вынуждены признать, что «мусульманские банды, занимающиеся сексуальной эксплуатацией детей, действуют по всей Британии десятилетиями, Телфорд – лишь последнее подтверждение этого. К сожалению, британский истеблишмент не готов ставить безопасность наших детей выше групповых интересов». Сексуальной эксплуатацией детей промышляет в основном пакистанская мафия. Но толерантная британская пресса называет их «азиатскими мужчинами» или «мусульманскими бандами».

    В прошлом году член парламента от лейбористской партии Сара Чемпион была уволена из теневого кабинета лейбористов за то, что назвала этническую принадлежность насильников и призвала прекратить скрывать это. В докладе Кроутера говорится, что, кроме Телфорда и Ротерхэма, банды насильников орудуют в Рочдейле, Брэдфорде, Оксфорде, Ньюкасле, Лестере и даже в Лондоне. Таким образом, целые поколения британских школьниц, тысячи белых девочек в течение десятков лет подвергались сексуальному насилию и принуждению к проституции.

    Реакция британского политикума на эти ужасные факты, ставшие достоянием общественности, была крайне вялой, по принципу «расследование закончено, забудьте!» Да и как может быть иначе? Ведь в британском истеблишщменте в кого ни плюнь – попадешь в выходца из Индии или Пакистана.

    С пакистанской мафией соперничают набирающие силу албанские гангстеры. «Албанские банды стали проблемой для британской полиции. В Лондоне и других городах они грабят, воруют, а, попав в тюрьму, гордо постят видео и фото о шикарной жизни за решеткой. За всей этой историей стоит политический контекст: Британия и ЕС поддерживали албанцев в борьбе с сербами. Да и попали албанцы в Лондон в рамках политики “единой Европы”, предполагающей открытость границ», – пишет The Telegraph.

    Албанцы обогнали поляков, став самой крупной иностранной преступной группировкой по количеству обитателей в британских тюрьмах. И это при том, что еще в 2013 году было подписано соглашение с Албанией, позволяющее отправлять правонарушителей на родину для отбытия там наказания. 

    Одна из албанских ОПГ – «Адские албанцы» (Hellbanianz) – орудует на востоке Лондона, в районе Баркинг. В 2017 году они выложили свои рэп-композиции на YouTube, «хвастаясь нечестно нажитым богатством и мощью своего оружия». Албанцы взяли под свой контроль лондонский район Сохо, выбив оттуда ямайцев. По оценкам Скотланд-Ярда, албанские банды контролируют почти 75% проституции в Сохо. Албанская и итальянская мафии контролируют в Великобритании 55% рынка кокаина и 68% рынка героина.

    Если игнорирование преступлений этнических банд в сфере сексуальной эксплуатации детей в Британии власти и полиция объясняют боязнью прослыть расистами, то по какой причине не наблюдается даже в микроскоп борьбы с албанскими бандами, оседлавшими наркотрафик? Все дело в том, что за албанскими бандитами стоят могущественные британские спецслужбы. Происхождение наркотиков, поставляемых албанцами в Великобританию – афганское. По данным российских военных аналитиков, в 2001 году внешняя разведка MI-6 и британская военная разведка Defence Intelligence взяли под контроль наркотрафик в афганской провинции Кундуз, а в 2002 году – наркотрафик через таджикистанский Горный Бадахшан. Далее – через Каракалпакию (Узбекистан) и Казахстан в Европу и Великобританию в том числе.

    Львиную долю прибыли от наркотрафика получают британские спецслужбы, которым это дает возможность получать и тратить по своему усмотрению огромные суммы денег, не ставя в известность правительство и законодателей. В современном мире наркотрафик – это бизнес англосаксонских спецслужб. Иноземные этнические ОПГ, среди которых представители всех континентов, терроризируют страну и приближают социальную катастрофу. Игнорирование нарастающих, как снежный ком, социальных проблем толкает Соединенное Королевство в пропасть. К 2023 году полмиллиона детей в бедных семьях могут оказаться в полной нищете. Число британцев за чертой бедности в самом ближайшем будущем достигнет 40%. То есть, почти половина граждан Великобритании станут нищими.

    Мэр Лондона Садик Хан (тоже, кстати, пакистанского происхождения) недавно предупредил, что нарастающий экономический кризис может привести к росту преступности. Он сказал: «следует признать, что растущая стоимость жизни может сделать ситуацию еще более сложной и даже рискует отбросить нас назад». Садик Хану, как этническому пакистанцу, видней. Но ни он, ни высокопоставленные британские гуляки вроде бывшего премьера Бориса Джонсона, уже ничего не могут изменить. Как сказал бы Джон Китс, британский «день отошел и все с собой унёс». Великобритания погружается в пучину хаоса и всевластия этнических гангстеров, орудующих заодно с британскими же спецслужбами. Будем ли мы жалеть о закате некогда могущественной империи? Это вряд ли. Как сказал Михаил Кутузов, если этот остров уйдет на морское дно, я даже не чихну».

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