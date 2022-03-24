Европу накроет взрыв радикального исламизма

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24 марта, четверг  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Газовый ультиматум России ставит Европу перед судьбоносным выбором

Газпром переведет недружественные страны на рубль Денис Гришкин/Денис Гришкин/ТАСС
Россия ответила на санкции Запада решением продавать свой газ только за рубли. Москва искусно заставляет европейцев самостоятельно сделать выбор – принять новые правила игры ради сохранения экономики или перекрыть российский газовый вентиль ради геополитики. Как поступит в этой ситуации Европа?  Подробности...
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Россия переходит к новой фазе операции на Украине

Российскую операцию на Украине ждет еще один этап EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/ТАСС
Ровно месяц назад, в ночь на 24 февраля мировая история совершила крутой поворот – Россия начала специальную военную операцию на Украине. Какую тактику использовала российская армия, какие виды вооружений внесли главный вклад в продвижение наших войск и как будут развиваться события в ближайшее время? Подробности...
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Украинским нацбатам начали готовить трибунал

После переворота 2014 года неонацизм стал частью государственной политики Киева Стрингер/РИА Новости
В России открылся «Трибунал» над украинскими неонацистами. Пока это лишь общественный проект по сбору улик о преступлениях украинских нацбатов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса. Подробности...
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При каких условиях Польша захватит часть Украины

Польша стремится взять под контроль территории на западе Украины REUTERS/Ints Kalnins
Варшава решила выслать 45 российских дипломатов. На этом фоне США стягивают войска на восток Польши к границе с Белоруссией в преддверии экстренного саммита НАТО. Члены альянса обсудят инициативу Варшавы о введении контингента на территорию Украины. В ответ Москва указала, что подобный шаг приведет к прямому столкновению России и НАТО. Действительно ли Варшава и Вашингтон готовы к такому развитию событий?  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Европу накроет взрыв радикального исламизма

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
После завершения спецоперации Z на Украине все эти отморозки неизбежно окажутся в Европе. А там и без того таких ребят довольно много – в наличии спящих ячеек джихадистов не сомневается никто, включая спецслужбы европейских стран. Вспышка революционного джихада в Европе практически гарантирована. Подробности...

Почему так медленно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Получается парадоксальная вещь: если бы по каким-то причинам у России в ходе идущей спецоперации на Украине получился блицкриг (например, в результате военного переворота в Киеве), это бы только усилило украинский нацизм. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 14)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
За прошедшие недели мы видели выдающуюся битву за аэропорт Гостомеля и потерю «Мрії». Обеспечение безопасности ЧАЭС и постоянное желание ВСУ размещать военную технику в жилых кварталах. Какие еще результаты нам стоит зафиксировать по итогам первого месяца? Подробности...
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Почему миру грозит голод

Зачем Зеленскому референдум

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Россия ударила Японию в больное место

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    Европу накроет взрыв радикального исламизма

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		24 марта 2022, 12:08

    Турция приступила к формированию и переброске на Украину отрядов наемников из числа подконтрольных сирийских боевиков,  пишет  независимый ливанский портал Al Mayadeen со ссылкой на сирийскую разведку. 450 боевиков покинули сирийскую провинцию Идлиб и прибыли на Украину, проехав через Турцию, для участия в боевых действиях против российских войск.

    Транспортировка боевиков из Турции на Украину не могла пройти морским путем, так как российский ВМФ заблокировал украинское побережье. Боевики были доставлены морем сначала в румынский порт Констанца, а затем уже в Одесскую область Украины. Такая логистика подразумевает непосредственное участие в подготовке и реализации плана переброски сирийских боевиков на Украину спецслужб США и НАТО. Оперативное руководство этой операцией, скорее всего, обеспечивает британская разведка МИ-6, глава которой Ричард Мур является давним другом президента Турции Эрдогана.

    Лидеры террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» (бывшая «Джабхат ан-Нусра» – «Аль-Каида*») провели ряд встреч с высшим руководством Исламской партии Туркестана*, а также группировок «Ансар ат-Таухид» и «Хуррас ад-Дин» (все упомянутые организации запрещены в России), и получили от них разрешение для части их боевиков проникнуть на Украину через турецкую территорию. Большинство этих боевиков – ветераны сирийской войны. Они привыкли к войне, творили бесчинства, мародерствовали и вызывали головную боль даже у своих главарей в Идлибе. Им предоставили возможность воевать против России за хорошие по нынешним меркам деньги.

    Главари «Хайат Тахрир аш-Шам» заверили этих боевиков, что их семьям будет разрешено присоединиться к ним позже. Это означает, что боевиков и членов их семей переместят в страны Европы, поскольку исход спецоперации Z у турецкой разведки сомнений не вызывает. Переброска боевиков-джихадистов на Украину призвана затянуть сопротивление киевского режима, максимально отсрочив его падение. Около трехсот из этих боевиков — граждане Сирии, родом из сельской местности Идлиба и Алеппо, еще полторы сотни — граждане Бельгии, Франции, Китая, Марокко, Туниса и Великобритании. Источники Al Mayadeen сообщили, что боевики родом из Сирии будут получать 1200-1500 долларов в месяц, зарплата выходцев из других стран неизвестна.

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с  канцлером Германии Олафом Шольцем предупредил того о росте числа иностранных наемников, действующих в Украине, в том числе из Албании и Хорватии, в частности, воевавших ранее в Сирии джихадистов из Косово. В начале февраля МИД Украины открыто заявлял, что содействует ветеранам Армии освобождения Косово, желающим добраться до Украины. И было это, кстати, задолго до официального объявления о создании киевским режимом «иностранного легиона».

    Фото: Patrick King/Global Look Press

    11 марта, по данным телеграм-канала российского политолога Вероники Крашенинниковой, «Исламское сопротивление в Ираке подтвердило прибытие 9 марта в Ирак сотрудников разведслужб НАТО из Венгрии, Литвы, Италии, Германии, Великобритании для вербовки наемников из Сирии, Ливии, Турции, Туниса, Судана, Египта, Иордании, израильских советников-специалистов по уличным боям и иракцев. Иракский новостной канал Sabereen сообщил о попытках украинских властей вербовать иракских наемников с большим опытом действий в соцсетях. Агенты СБУ в сопровождении офицеров турецкой разведки, как сообщается, посетили оккупированные Турцией районы на севере Сирии и встретились с боевиками, поддерживаемыми Анкарой, 4 февраля».

    Сотрудники турецкой разведки встретились с одним из лидеров сирийских террористов Абу Мухаммедом аль-Джолани (в международном списке террористов) с целью ускорить переброску боевиков для участия в боевых действиях на Украине. Турция, как сообщается, также перевезла всех оставшихся в Нагорном Карабахе боевиков на Украину. В конце февраля сообщалось, что в сирийском Африне на подконтрольных турецким формированиям территориях развернут пункт отбора желающих для отправки на Украину в составе отряда украинского бизнесмена и местного криминального авторитета Тарика аль-Джасима. По предварительным данным, две сотни боевиков предполагалось перебросить на Украину морским транспортом.

    Ввиду фактической блокады морских гаваней Украины перекидывать подмогу будут, вероятнее всего, авиатранспортом через западные границы Украины, как полагает телеграм-канал «Рыбарь». По информации телеканала «Царьград», Тарик аль-Джасим – сириец из села Мизназ в сельской местности Идлиба. Именно там находится оплот террористического формирования «Джабхат ан-Нусра», которое является филиалом «Аль-Каиды» в Сирии (обе организации запрещены в России). Некогда приехавший на Украину учиться сириец «поднялся» при помощи связей с мафией на наркотиках и проституции. Кроме того, в родне у него – боевики террористических группировок, участвовавшие в боях как в Сирии, так и в Ираке.

    «Поддерживаемое Ираном иракское шиитское ополчение Асхаб аль-Кахф обвинило США и НАТО в использовании баз Эйн аль-Асад и Аль-Танф для вербовки иракской суннитской молодежи для борьбы против России на Украине», – сообщает независимый пакистанский портал The Namal. В своем обращении на арабском языке ополченцы потребовали прекращения этих действий со стороны НАТО под угрозой применения военной силы. Прибывающие на Украину боевики будут использоваться в диверсионных и карательных операциях, а также в качестве пушечного мяса в боях против союзных войск России и республик Донбасса. С целью облегчения пересечения границ и для сокрытия принадлежности к террористическим организациям всем прибывающим на Украину боевикам оформляются иностранные паспорта на несуществующие установочные данные. В дальнейшем, после окончания операции Z, будет невозможно отследить их перемещение по миру.

    По окончанию боевых действий оставшиеся в живых боевики будут перемещены в Европу, для чего уже сейчас создаются каналы их транзита в страны Евросоюза в рамках запланированной спецслужбами США, Великобритании и Турции операции по продвижению в ЕС радикальной экстремистской идеологии с перспективой построения исламского государства – европейского халифата. Перебрасываемые на Украину боевики-джихадисты нацелены на личное обогащение и не поддаются контролю. Они легко могут быть перекуплены самыми радикальными группировками, в частности так называемым «Невидимым легионом джихада» «Таблиги Джамаат*» (организация запрещена в России). 

    Эта организация со штаб-квартирой в Райвинде (пакистанская провинция Пенджаб) открыто поддерживается правительством Пакистана и Пакистанской межведомственной разведкой (ISI). «Таблиги Джамаат» является «движущей силой исламского радикализма и основным вербовщиком исполнителей экстремистских акций и террористических актов по всему миру», отмечает Алекс Алексиев, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне. По оценкам французских СМИ, до 80 процентов исламских экстремистов вышли из рядов «Таблиги Джамаат», что дало французским спецслужбам основание именовать эту организацию «прихожей фундаментализма».

    Еще раз. После завершения спецоперации Z на Украине все эти отморозки неизбежно окажутся в Европе. А там и без того таких ребят довольно много – в наличии спящих ячеек джихадистов не сомневается никто, включая спецслужбы европейских стран. На ход операции на Украине они существенного влияния не окажут. А вот вспышка революционного джихада в Европе практически гарантирована. Старый Свет ждут непростые времена еще и в этом смысле.

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    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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