Ситуация вокруг Украины обострилась из-за действий ЕС, который ведет себя «как поджигатель»; к напряженности привели попытки нарушить сферу влияния России, считает кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ле Пен в интервью польской газете «Речь Посполита» прокомментировала якобы готовящееся вторжение России на Украину, она выразила уверенность в том, что российские власти не сделают такой шаг. «Но я считаю, что в этом вопросе Евросоюз сыграл роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина относится к сфере влияния России. Пытаясь нарушить эту сферу влияния, создается напряженность, появляются страхи и доходит до ситуации, которую мы сейчас наблюдаем», – высказалась политик, сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, «все сейчас должны сосредоточиться на борьбе с реальной угрозой, которая нависла над Европой – исламизмом».

«Франция призвана играть в мире роль уравновешивающей силы. США втянули нас в такое количество ненужных войн, которые привели к необычайной экспансии исламизма в мире. Я во многих вопросах критически отношусь как к Америке, так и к России. Я не хочу мириться с подчинением США, например, когда они пытаются навязать экстерриториальные правила, чтобы свести на нет работу европейских предприятий», – отметила Ле Пен.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».