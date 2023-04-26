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России не стоит надеяться на скорое прозрение Европы
Вадим Трухачёв
Последние новости из Европы выглядят обнадеживающими. Во Франции не прекращаются протесты против пенсионной реформы. На их фоне рейтинг президента Эммануэля Макрона стремительно катится вниз. Мало того – на фоне таких потрясений всего 30% французов выступили за продолжение безудержной накачки Украины оружием. Напротив, большинство считает, что Украина, а вместе с ней и коллективный Запад, должны как можно скорее пойти на переговоры с Россией. Как говорится, лед тронулся.
В Германии и Австрии более 60% населения не просто поддерживают переговоры – они считают, что Украина должна заключить мир даже ценой потери части территории. В обеих странах народ протестует против необоснованных льгот для украинских беженцев. Подобное имеет место и в Голландии. В Стране тюльпанов партия премьера Марка Рютте, которого можно считать едва ли не самым влиятельным политиком ЕС, впервые за 13 лет проиграла местные выборы недавно созданному евроскептическому Фермерско-гражданскому союзу.
Бурлят и бывшие соцстраны. В самой зажиточной из них – Чехии – на протестах можно даже увидеть букву Z, а рейтинг отличающегося воинствующей русофобией премьера Петра Фиалы катится вниз. Наконец, в последние дни власти Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии и той же Чехии или уже ввели, или как минимум заговорили о запрете на ввоз зерна с Украины, который разоряет местных крестьян. Протесты восточноевропейских селян возымели действие – и даже глубоко погрязшие в поддержке Украины (разве что к Венгрии это не относится) власти их услышали.
В этих новостях можно усмотреть явные признаки того, что европейские обыватели уже устали от накачки Украины оружием и прочих издержек антироссийской политики руководства своих стран и Евросоюза. Они не хотят, чтобы прихоти политиков по «наказанию» России любой ценой били по их кошельку. Им уже надоели толпы понаехавших украинцев, что создает нагрузку на самую разную инфраструктуру. И при ближайшем рассмотрении можно трактовать это всё как движение в нужном для России русле. Однако в действительности радоваться пока рано.
Сначала обратимся к протестам. Часто ли на них звучат лозунги нормализации отношений с Россией? Почти не звучат. Требования прекратить накачку Украины оружием слышатся чаще, но их тоже никак нельзя назвать преобладающими. Пока всё выглядит как вполне обычный всплеск уличной активности, которые в той же Франции случаются несколько раз в год. Да и аграрии в самых разных европейских странах постоянно настаивают на сохранении выплат себе и ограждении от любого импорта – причем не только украинского.
Вывод пока напрашивается сдержанный. Население европейских стран недовольно снижением уровня и качества жизни, но пока оно не связывает неприятные изменения в своих доходах с внешней политикой ЕС и своих правительств. Оно пока уверено, что у Европы есть достаточный запас прочности для того, чтобы и собственным гражданам жилось хорошо, и глобальные геополитические вещи решались своим чередом. Массовый запрос на пересмотр отношений к России и Украине пока отсутствует.
Посмотрим теперь на соцопросы. Да, большинство европейцев не хочет поддерживать Украину в ущерб себе и бесконечно. Но что такое «мир ценой территориальных уступок России с украинской стороны»? С точки зрения европейцев, под этим можно понимать и международное признание Крыма российским, и закрепление за Россией территории ДНР и ЛНР. И это пока что предел того, на что Запад готов согласиться. Можно ли это считать действительно готовностью на «мир любой ценой»? Пока нет.
И отдельный разговор – выборы. Посмотрим картину за первые месяцы этого года. В Чехии президентом стал бывший начальник военного комитета НАТО Петр Павел. В Финляндии приведшую страну в НАТО премьер-министра Санну Марин сменит совсем уж евроатлантический «ястреб» Петтери Орпо. В Голландии партию Рютте опередили евроскептики, которые пугают избирателей тем, что Россия «не остановится на Украине, потом завоюет Польшу и Германию, а затем настанет и черед Нидерландов». Ничего себе поворот в правильную сторону!
Приходится констатировать, что несмотря на падение уровня жизни, массовые негативные стереотипы о России пока оказываются сильнее. И это несмотря на то, что в целом единое восприятие нашей страны в Европе отсутствует. Для одних Россия – «варварская азиатчина», для других – обычная европейская страна, пусть и с особенностями. Но в отрицательном отношении сошлись и те, и другие. Одни уверены, что надо защищать свободу от «азиатской деспотии», а другие – что надо поставить на место возмутителя европейского спокойствия.
К тому же критического падения качества жизни пока не случилось. К холоду дома зимой европейцы и в мирное время привычны. Цены выросли, выбор товаров сократился, но жить можно. Газа потребителям пока хватает – его недостаток больше ощущают промышленные потребители. Переезд крупных производств в США или Индию едва начался. А когда он начнется в полной мере – появится как минимум альтернатива в виде увеличения мощностей военных заводов. В краткосрочной перспективе это позволит создать рабочие места и снизить рост социальных потрясений.
Единственный подлинный индикатор пересмотра отношения европейцев к происходящему на Украине – проигрыш выборов теми, кто наиболее усердствует в ее вооружении и разрыве связей с Россией. Или как минимум выход на улицу сотен тысяч людей в крупных странах (и десятков тысяч – в странах поменьше) с лозунгами о прекращении антироссийской вакханалии и бесконечного вооружения Украины. Не «Макрон, верни прежний пенсионный возраст!», а «Макрон, прекрати вооружать Украину и сядь разговаривать с Россией!». Или Фиала, или Рютте… Фамилию тут можно подставить любую.
Но даже если подобное начнет происходить – у европейских политиков есть «страховка» в виде чиновников ЕС, которых народ прямо не избирает. И достаточно продолжительное время уже они могут продолжать прежнюю русофобскую линию на наднациональном уровне. Чтобы изменить это – сторонники «партии мира» должны выиграть выборы и на национальном уровне, и в Европарламент в подавляющем большинстве государств Евросоюза. Пока подобное кажется чем-то из области фантастики.
Нынешняя европейская система имеет очень высокий запас прочности. Экономический «жирок» они сумели нарастить, и разбазарить его за пару месяцев не выйдет даже очень бездарным политикам вроде главы МИД Германии Анналены Бербок, Санны Марин или того же Фиалы. Политическая и идеологическая система выглядят еще устойчивее. И власти, и широкие массы уверены в своей правоте по части России. Они готовы показать врагу (в нашем лице) свое единство и свою решимость стоять долго. Предел у этого терпения имеется, но до следующей зимы едва ли что-то сможет его поколебать.
Так что у России есть пока три главных способа убеждения европейцев. Первый и главный – добиться существенного продвижения на полях сражений СВО. Второй – показать стойкость российской экономики и общества под прессом санкций. Третий – наглядно показать, что грубая антироссийская политика является уделом Запада, а за его пределами спрос на нее практически нулевой. Силу понимает и уважает любой. Европейцы, при всей их «прогрессивности», исключением не являются.
Разумеется, надо пытаться работать с европейским обществом через интернет. Разговаривать с ним – как бы ни было тяжело. Однако иллюзии на быстрые дивиденды на этом поприще надо оставить. Разговаривать придется с десятками, а то и сотнями миллионов людей, относящихся к России как минимум предвзято и глядящих на нее свысока своей «демократичности». Тут наши главные союзники – инфляция, падение доходов и товарный дефицит. В конце концов, холодильник должен победить в Европе абстрактные ценности и воинствующую русофобию. Но произойдет это нескоро, так что терпением нам придется запастись.