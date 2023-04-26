России не стоит надеяться на скорое прозрение Европы

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26 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Американскую валюту душат антироссийские санкции

Американская валюта стремительно теряет свою репутацию LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС
Использование доллара как оружия приводит к тому, что американская валюта перестанет использоваться в международных расчетах. Такое мнение 25 апреля высказал знаменитый миллиардер Илон Маск. Примерно о том же накануне заявлял и министр финансов России Антон Силуанов. Как происходит всемирное унижение доллара, кто в этом участвует – и что приходит ему на смену? Подробности...
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Американцам предложен выбор между третьей мировой и второй гражданской

REUTERS/Jonathan Ernst
80-летний президент США Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Если участие в выборах будет возможно для него физически, в финале избирательной гонки он наверняка сойдется с Дональдом Трампом. Перспектива выбора из этих двух вызывает у опрошенных американцев в основном изнеможение (38%), страх (29%) и грусть (23%), но есть для них перспективы и похуже.  Подробности...
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СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?  Подробности...
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Французы подняли против Макрона пустые кастрюли

Так теперь выглядит типичный французский митинг протеста
Во Франции нарастает шум по поводу принятой пенсионной реформы – и это вовсе не метафора, а буквальное описание происходящего. Протестующие отныне выходят на митинги с приспособлениями, которые можно найти на каждой кухне, – кастрюлями. Каким образом эти предметы стали политическим символом и как именно они досаждают властям? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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России не стоит надеяться на скорое прозрение Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Из Европы вроде бы приходят обнадеживающие для России новости. Во всяком случае, протесты там становятся всё более массовыми. Но пока их явно недостаточно, чтобы изменить европейскую политику. Подробности...

Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никол Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Все его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов служат высшей цели, указанной ему его зарубежными друзьями и инвесторами, вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру. Подробности...
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Как русские с американцами дошли от счастливых объятий до лютой вражды

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльбы. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось. Подробности...
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ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

Посол Китая довел Европу до истерики

Что происходит в Судане

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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  • С Китаем
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    России не стоит надеяться на скорое прозрение Европы

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    26 апреля 2023, 09:00

    Последние новости из Европы выглядят обнадеживающими. Во Франции не прекращаются протесты против пенсионной реформы. На их фоне рейтинг президента Эммануэля Макрона стремительно катится вниз. Мало того – на фоне таких потрясений всего 30% французов выступили за продолжение безудержной накачки Украины оружием. Напротив, большинство считает, что Украина, а вместе с ней и коллективный Запад, должны как можно скорее пойти на переговоры с Россией. Как говорится, лед тронулся.

    В Германии и Австрии более 60% населения не просто поддерживают переговоры – они считают, что Украина должна заключить мир даже ценой потери части территории. В обеих странах народ протестует против необоснованных льгот для украинских беженцев. Подобное имеет место и в Голландии. В Стране тюльпанов партия премьера Марка Рютте, которого можно считать едва ли не самым влиятельным политиком ЕС, впервые за 13 лет проиграла местные выборы недавно созданному евроскептическому Фермерско-гражданскому союзу.

    Бурлят и бывшие соцстраны. В самой зажиточной из них – Чехии – на протестах можно даже увидеть букву Z, а рейтинг отличающегося воинствующей русофобией премьера Петра Фиалы катится вниз. Наконец, в последние дни власти Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии и той же Чехии или уже ввели, или как минимум заговорили о запрете на ввоз зерна с Украины, который разоряет местных крестьян. Протесты восточноевропейских селян возымели действие – и даже глубоко погрязшие в поддержке Украины (разве что к Венгрии это не относится) власти их услышали.

    В этих новостях можно усмотреть явные признаки того, что европейские обыватели уже устали от накачки Украины оружием и прочих издержек антироссийской политики руководства своих стран и Евросоюза. Они не хотят, чтобы прихоти политиков по «наказанию» России любой ценой били по их кошельку. Им уже надоели толпы понаехавших украинцев, что создает нагрузку на самую разную инфраструктуру. И при ближайшем рассмотрении можно трактовать это всё как движение в нужном для России русле. Однако в действительности радоваться пока рано.

    Сначала обратимся к протестам. Часто ли на них звучат лозунги нормализации отношений с Россией? Почти не звучат. Требования прекратить накачку Украины оружием слышатся чаще, но их тоже никак нельзя назвать преобладающими. Пока всё выглядит как вполне обычный всплеск уличной активности, которые в той же Франции случаются несколько раз в год. Да и аграрии в самых разных европейских странах постоянно настаивают на сохранении выплат себе и ограждении от любого импорта – причем не только украинского.

    Фото: EPA/TASS

    Вывод пока напрашивается сдержанный. Население европейских стран недовольно снижением уровня и качества жизни, но пока оно не связывает неприятные изменения в своих доходах с внешней политикой ЕС и своих правительств. Оно пока уверено, что у Европы есть достаточный запас прочности для того, чтобы и собственным гражданам жилось хорошо, и глобальные геополитические вещи решались своим чередом. Массовый запрос на пересмотр отношений к России и Украине пока отсутствует.

    Посмотрим теперь на соцопросы. Да, большинство европейцев не хочет поддерживать Украину в ущерб себе и бесконечно. Но что такое «мир ценой территориальных уступок России с украинской стороны»? С точки зрения европейцев, под этим можно понимать и международное признание Крыма российским, и закрепление за Россией территории ДНР и ЛНР. И это пока что предел того, на что Запад готов согласиться. Можно ли это считать действительно готовностью на «мир любой ценой»? Пока нет.

    И отдельный разговор – выборы. Посмотрим картину за первые месяцы этого года. В Чехии президентом стал бывший начальник военного комитета НАТО Петр Павел. В Финляндии приведшую страну в НАТО премьер-министра Санну Марин сменит совсем уж евроатлантический «ястреб» Петтери Орпо. В Голландии партию Рютте опередили евроскептики, которые пугают избирателей тем, что Россия «не остановится на Украине, потом завоюет Польшу и Германию, а затем настанет и черед Нидерландов». Ничего себе поворот в правильную сторону!

     

     

    Приходится констатировать, что несмотря на падение уровня жизни, массовые негативные стереотипы о России пока оказываются сильнее. И это несмотря на то, что в целом единое восприятие нашей страны в Европе отсутствует. Для одних Россия – «варварская азиатчина», для других – обычная европейская страна, пусть и с особенностями. Но в отрицательном отношении сошлись и те, и другие. Одни уверены, что надо защищать свободу от «азиатской деспотии», а другие – что надо поставить на место возмутителя европейского спокойствия.

    К тому же критического падения качества жизни пока не случилось. К холоду дома зимой европейцы и в мирное время привычны. Цены выросли, выбор товаров сократился, но жить можно. Газа потребителям пока хватает – его недостаток больше ощущают промышленные потребители. Переезд крупных производств в США или Индию едва начался. А когда он начнется в полной мере – появится как минимум альтернатива в виде увеличения мощностей военных заводов. В краткосрочной перспективе это позволит создать рабочие места и снизить рост социальных потрясений.

    Единственный подлинный индикатор пересмотра отношения европейцев к происходящему на Украине – проигрыш выборов теми, кто наиболее усердствует в ее вооружении и разрыве связей с Россией. Или как минимум выход на улицу сотен тысяч людей в крупных странах (и десятков тысяч – в странах поменьше) с лозунгами о прекращении антироссийской вакханалии и бесконечного вооружения Украины. Не «Макрон, верни прежний пенсионный возраст!», а «Макрон, прекрати вооружать Украину и сядь разговаривать с Россией!». Или Фиала, или Рютте… Фамилию тут можно подставить любую.

    Но даже если подобное начнет происходить – у европейских политиков есть «страховка» в виде чиновников ЕС, которых народ прямо не избирает. И достаточно продолжительное время уже они могут продолжать прежнюю русофобскую линию на наднациональном уровне. Чтобы изменить это – сторонники «партии мира» должны выиграть выборы и на национальном уровне, и в Европарламент в подавляющем большинстве государств Евросоюза. Пока подобное кажется чем-то из области фантастики.

    Нынешняя европейская система имеет очень высокий запас прочности. Экономический «жирок» они сумели нарастить, и разбазарить его за пару месяцев не выйдет даже очень бездарным политикам вроде главы МИД Германии Анналены Бербок, Санны Марин или того же Фиалы. Политическая и идеологическая система выглядят еще устойчивее. И власти, и широкие массы уверены в своей правоте по части России. Они готовы показать врагу (в нашем лице) свое единство и свою решимость стоять долго. Предел у этого терпения имеется, но до следующей зимы едва ли что-то сможет его поколебать.

    Так что у России есть пока три главных способа убеждения европейцев. Первый и главный – добиться существенного продвижения на полях сражений СВО. Второй – показать стойкость российской экономики и общества под прессом санкций. Третий – наглядно показать, что грубая антироссийская политика является уделом Запада, а за его пределами спрос на нее практически нулевой. Силу понимает и уважает любой. Европейцы, при всей их «прогрессивности», исключением не являются.

    Разумеется, надо пытаться работать с европейским обществом через интернет. Разговаривать с ним – как бы ни было тяжело. Однако иллюзии на быстрые дивиденды на этом поприще надо оставить. Разговаривать придется с десятками, а то и сотнями миллионов людей, относящихся к России как минимум предвзято и глядящих на нее свысока своей «демократичности». Тут наши главные союзники – инфляция, падение доходов и товарный дефицит. В конце концов, холодильник должен победить в Европе абстрактные ценности и воинствующую русофобию. Но произойдет это нескоро, так что терпением нам придется запастись. 

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