Африка – яркое свидетельство банкротства однополярного мира во главе с США

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18 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Уходящим иностранным компаниям ограничат влияние на рубль

Владимир Трефилов/РИА Новости
Российские финансовые власти намерены ввести ограничения для уходящих из страны иностранных компаний – сделки, которые они совершали при продаже своих активов, оказывали негативное влияние на курс рубля. И если изначально власти отрицали его, но теперь не только признали это влияние, но и принимают профилактические меры. Как это поможет рублю?  Подробности...
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Россия и Латинская Америка способны помочь друг другу

Первым пунктом назначения в большом турне Лаврова стала Бразилия Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
В США бьют тревогу – растет влияние России (и Китая) в Латинской Америке. Новую почву для таких разговоров должен добавить визит в регион главы российского МИД Сергея Лаврова, начавшийся в Бразилии. Какие темы больше всего сближают Москву с этими странами и нужны ли там российские военные базы? Подробности...
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Ставка Британии на Кара-Мурзу проиграла

Владимир Кара-Мурза получил 25 лет колонии по трем статьям УК Алексей Никольский/РИА Новости
Суд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения за госизмену и фейки про армию России. США, Британия, ЕС, ООН выразили возмущение и потребовали его освободить. Более того, страны Запада организовали «посольский десант» к зданию суда. Почему Кара-Мурза получил столь большой срок и как Запад будет использовать его дело в своих интересах?  Подробности...
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СВО изменила войны будущего

СВО меняет представление о развитии ВПК в будущем Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
СВО показала, что современные военные действия превращаются в подобие «киберпанка»: старые и новые виды вооружений соседствуют на полях сражений. Данная тенденция заставляет переосмыслить роль не только оборонных разработок, но и подходов к организации промышленного сектора. Как украинский кризис отразится на войнах будущего и каким должно быть развитие российского ВПК в новых условиях?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Африка – яркое свидетельство банкротства однополярного мира во главе с США

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Африка сегодня – это не только материк с населением почти 1,5 млрд человек, которое продолжает бурно расти, но и главная территория войны на нашей планете. Если бы кому-то пришло в голову бороться за «мир во всем мире», это на две трети была бы борьба за мир в Африке. Подробности...

Польша может потерять земли на Западе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
К пока еще британской Шотландии и испанской Каталонии, требующим независимости, вскоре вполне может присоединиться польская Силезия. Особенно если процесс поддержит соседняя Германия, владевшая Силезией до XX века. Подробности...

Британия поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Украинский хлеб расколол Евросоюз

Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Африка – яркое свидетельство банкротства однополярного мира во главе с США

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    18 апреля 2023, 11:42

    В последние дни в наш привычный поток новостей (Россия – Украина – НАТО – Китай – Ближний Восток) неожиданно ворвалась африканская нота. В Судане начался вооруженный конфликт, который, как считают некоторые, грозит перерасти в длительную гражданскую войну. Для нас основная особенность этого конфликта состоит в том, что нам очень сложно понять его смысл. С одной стороны – регулярная армия, с другой – некие Силы быстрого реагирования (СБР), на поверку оказавшиеся племенным ополчением, которое ранее использовалось правительством для борьбы с повстанцами, действующими в различных регионах Судана, в первую очередь в западном районе Дарфур. СБР довольно многочисленны (100 тыс. человек), очень мобильны, но легче вооружены. И на этом ясность кончается.

    Кто за что борется? Какие внешние силы стоят за теми и за другими? Кому мы должны сочувствовать в этом конфликте с точки зрения российских интересов в регионе? Пока ни один эксперт, высказывавшийся по этой теме, четкого ответа на эти вопросы не дал. Складывается впечатление, что Африка вообще находится слишком далеко от нас, чтобы мы с ходу понимали ее проблемы. Примерно так же, наверное, где-нибудь на острове Бали не могут понять, что не поделили русские и украинцы. Африка в самом деле далеко, но все мы – граждане единого человечества, поэтому должны попытаться представить себе, как выглядит взрыв насилия в Судане на общеафриканском фоне и в мировом контексте.

    Столкновения между людьми, в особенности в слаборазвитых регионах, где человек более зависим от сил природы, часто являются отражением природных конфликтов. В случае региона, к которому относится Судан, это конфликт между малопригодной для жизни пустыней и более плодородной саванной. Основные события здесь происходят в растянутой с запада на восток промежуточной полосе, именуемой Сахель. Считается, что в ней проживает 300 млн человек. Сахель – это территория, которая действительно, а не в фантазиях «зеленых» активистов, испытывает на себе воздействие климатических изменений, причем эти изменения начали фиксироваться до того, как разговоры о глобальном потеплении вошли в моду. Смысл процесса прост: пустыня наступает.

    Меняются условия ведения сельского хозяйства, то тут, то там возникает голод, а народы стремятся мигрировать из менее благоприятных мест в более благоприятные. Природные явления запускают механизм вражды между народами и социальными группами. В случае Судана, Чада, Мали – это противоречия между северными кочевниками семитского происхождения (арабы и берберы, в том числе туареги) и оседлым чернокожим населением юга. Северяне исповедуют ислам, южане бывают и мусульманами, и христианами. Этот антагонизм уже стоил Судану солидного куска территории: 12 лет назад под давлением Запада от этой страны был отделен и получил независимость Южный Судан; слава Богу, обошлось без гуманитарных бомбардировок Хартума, однако, вспоминая про косовский прецедент нарушения принципа территориальной целостности государств, нужно не забывать и про прецедент суданский.

    Впрочем, отделение Юга (нефтеносного) от Севера (который славится запасами золота) не привело ни одно из этих государств к процветанию (оба прозябают в конце второй сотни по ВВП на душу населения) и не избавило урезанную Республику Судан от вооруженного сепаратизма. В итоге мы имеем нищее население, сидящее на штыках правительство с периодическими военными переворотами, вооруженные группировки, тут и там оспаривающие власть у центра, и процветание криминального бизнеса, такого как контрабанда оружия. Этот последний момент по-своему сближает континенты; так, на одном из суданских аэродромов в ходе боев был поврежден украинский самолет, и вряд ли он перевозил сало и галушки.

    Фото: Abdullah Abdel Moneim/REUTERS

    И ведь не один Судан так живет. То же самое происходит и в Чаде, где конфликт Севера и Юга в свое время привел к вмешательству Ливии, и в Мали, где в роли сепаратистов, в отличие от суданской ситуации, выступают кочевники-туареги, создавшие пока еще никем не признанное исламское государство* Азавад. Хватает беспорядка и за пределами Сахеля. Все уже давно привыкли, что Сомали как единого государства не существует. Ливия как была уничтожена при помощи НАТО, так до сих пор и не восстановила свою целостность. Совсем недавно закончилась война в районе Тыграй в Эфиопии, в которой приняла участие и Эритрея. Постоянные столкновения между христианами и мусульманами происходят в Нигерии и в Центрально-Африканской Республике.

    То есть Африка сегодня – это не только материк с населением почти 1,5 млрд человек, которое продолжает бурно расти, но и главная территория войны на нашей планете. Так что, если бы кому-то сегодня пришло в голову, как в добрые старые времена, бороться за «мир во всем мире», это на две трети была бы борьба за мир в Африке. И когда мы говорим о банкротстве однополярного мира под руководством США, то именно в Африке мы находим наиболее яркие свидетельства этого банкротства. Ни войны, ни голод, ни болезни в Африке Pax Americana победить не смог. Даже сегодня, когда Россия в ущерб себе раз за разом продлевает «зерновую сделку», чтобы украинское зерно пошло в Африку, сытая Европа забирает это зерно себе. А когда Россия соглашается безвозмездно поставить в Африку свои удобрения, страны НАТО стремятся эти поставки заблокировать.

     

     

    От новой – многополярной – модели мира мы ждем многого. Нам прежде всего хотелось бы решить наши собственные проблемы, успешно завершить СВО и обезопасить себя с запада. С примирением между Ираном и Саудовской Аравией, вероятно, будет спокойнее на Ближнем Востоке, например, завершится война в Йемене. Будет замечательно, если удастся снять никому не нужные противоречия между Индией, Пакистаном и КНР. Но самым главным тестом на состоятельность новой системы миропорядка будет ее способность навести порядок в Африке, вывести ее на путь цивилизованного развития. И африканцы понимают, на кого им стоит надеяться, недаром на этом континенте не пользуются поддержкой антироссийские санкции. Многие африканские страны давно открыли двери для китайского бизнеса, а в особо беспокойных местах наблюдается хороший спрос на услуги российской ЧВК «Вагнер». Наконец, свою положительную роль может сыграть БРИКС, к которой, помимо ЮАР, могли бы присоединиться такие страны, как Египет и Нигерия.

    А вот у США сегодня цели, пожалуй, противоположные. Для уходящего мирового гегемона не было бы ничего лучше, если бы события наподобие суданских стали нормой и в других регионах мира. В Вашингтоне, без сомнения, мечтают, чтобы вся территория бывшего СССР превратилась в пытающий кровавый винегрет, чтобы различные силовые структуры и просто банды бесконечно выясняли бы между собой отношения на всем пространстве от Калининграда до Владивостока и от Норильска до Кушки. Альтернативой многополярному миру и нашей победе в СВО вполне может стать африканизация нашего с вами дома. Об этом стоит подумать, наблюдая за схваткой двух одинаково непонятных нам сил в далеком Судане.

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