Победить русофобию в себе

За публичную поддержку русской армии в Германии может грозить пожизненное заключение. Это я узнала недавно, получив письмо от своего немецкого адвоката с материалами дела, которое завели на меня немецкие власти на основании параграфа 140 Основного закона ФРГ «Поощрение и одобрение наказуемых деяний», параграфа 130 «Отрицание, оправдание или преуменьшение геноцида, преступления против человечества или военного преступления», параграфа 130а «Распространение материалов, служащих руководством к совершению наказуемых деяний», параграфа 82 «Государственная измена Земле», параграфа 138 «Недонесение о запланированных наказуемых деяниях», параграфа 80a «Подстрекательство к агрессивной войне» и параграфа 80 «Измена миру, государственная измена и создание опасности демократическому правовому государству. Подготовка агрессивной войны». Этот последний параграф и предусматривает пожизненное лишение свободы. Причиной обвинения стали мои публикации в соцсетях о ситуации в Донбассе, которые доносчики скрупулезно копировали, переводили на немецкий и направляли в немецкую полицию.

Но гораздо более впечатляющими были сообщения, которые стали приходить мне в личку после того, как я в своем блоге рассказала об этом. Граждане нашей страны за рубежом и русскоязычные граждане Европы делились своими историями, связанными с русофобией. В отличие от меня, многие из них никогда открыто за Россию не выступали. Они просто говорят по-русски, родились или жили в России, пытаются смотреть русское телевидение, следят за новостями по русским СМИ.

«Мой шеф требует, чтобы я подписала бумагу о том, что я осуждаю «русскую агрессию». Иначе уволит». «Знакомая немка сказала, что «блокирует» наши отношения, потому что за общение со мной ей «прилетит». «Дочь в школе вместо украинского флага нарисовала голубя –символ мира. Учительница перед всем классом разорвала ее рисунок». «Моя русская фамилия написана на почтовом ящике у ворот дома. Подозреваю, что из-за этого кто-то под дверь подбрасывает мне содержимое своего унитаза». «Не могла понять, почему сосед перестал со мной здороваться, а вчера увидела его в футболке с надписью «Kill the Russian» (убей русских)». «В Берлине устроили охоту на русских, собирая их адреса и номера автомобилей». «Моих внуков забрали в хайм (детский дом) под предлогом того, что «родители ведут асоциальный образ жизни. Но мы уверены, что из-за того, что мы дома говорим по-русски и открыто не поддерживаем Украину».

И далее: «Полицейские ворвались в дом к русской немке Юлии Зайберт, давно живущей в Германии. Избили ее и ее мужа до полусмерти на глазах у детей. Детей отобрали. Потом выставили Юлии счет на содержание их в детском доме. И это лишь за то, что несколько лет назад, работая в берлинской клинике «Шарите», Юля высказала свое мнение о пациенте Навальном, – рассказывает о русофобской ювенальной юстиции немецкий адвокат, правозащитник Гарри Мюрей. – У нас на руках сотни подобных дел! Обвиняют не только выходцев из стран СНГ, но даже коренных европейцев, не согласных с политикой своих государств. Все они сейчас живут на минном поле».

Чтобы понять, что такое русофобия, нужно определиться с термином «русские». Это прилагательное, объединяющее многонациональный народ. Поэтому, в отличие от антисемитизма, русофобия применима ко всем людям, думающим в русском ключе, независимо от их вероисповедания, языка, цвета кожи.

Русскими в Германии называют выходцев из разных стран СНГ. А сейчас даже коренные европейцы, поддерживающие Россию, признаются, что чувствуют себя русскими, ведущими в своих странах партизанскую войну не столько за Россию, сколько за сохранение традиционных ценностей. И против них в не меньшей степени, чем против русских по крови, направлена западная русофобия. Как Россия может помочь таким людям, если западное законодательство, да и общество в массе своей, поддерживает русофобию, если русофобия стала основой государственной политики, как в Германии, и национального самосознания, как на Украине? Прежде всего мы должны признаться сами себе: ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, то кто будет уважать тебя?

Мы сами смотрели зарубежные, да и российские фильмы, в которых высмеивали всё русское, глумились над русским человеком, переиначивали нашу героическую историю, иронизировали над нашими традициями, культурой. Мы сами весело пересказывали анекдоты о себе. Мы сами пестовали пренебрежительное, брезгливое, негативное отношение к нашей стране и с унизительной завистью смотрели на яркий заграничный фасад. Если на Западе считается моветоном выносить сор из избы, то мы, русские, сами гиперболизировали этот сор, сами распространяли западную русофобскую пропаганду в промышленных масштабах, сами поливали себя грязью.

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Русский человек склонен к самокопанию, к самоуничижению, к часто неконструктивной самокритике, об этом писал еще Достоевский. Если взглянуть на наши массмедиа, то со времен перестройки критика всего русского стала мейнстримом. Рейтинг давали пошлые ток-шоу, на которых русские ругались с русскими, русские смеялись над русскими. А пиар России, самореклама, пропаганда хорошего – были практически осуждаемы.

И сейчас ненависть к России на Западе – это бревна в наших собственных глазах. Я уверена: самый доступный в современных условиях способ борьбы с мировой русофобией – это правильная информационная политика, симметричные западной пропаганде методы, а главное – борьба с русофобией в самой России. Борьба с русофобией на русском языке.

«На митинге в Рамштайне, несмотря на запреты, я держала российский флаг. После митинга на меня напали украинские беженцы. Флаг растоптали, – рассказывает мне по телефону жительница Лейпцига Ирина. – Прихожу домой, включаю русское ТВ и вижу певицу, наряженную в цвета украинского флага. Открываю сайт «Германия по-русски», там – афиши русофобов Лазаревой и Шаца. Включаю германский канал – немка Сара Вагенкнехт полемизирует с россиянкой Мариной Овсянниковой, в том числе выступая и против агрессивной русофобской пропаганды». Это очень парадоксально, но показательно – немка пытается защитить русских от русских же, предателей!

Кто начинает травлю пророссийски настроенных граждан в Европе? Отвечу на этот вопрос, исходя из личного опыта. Те, кто говорит по-русски. С февраля доносы на меня в немецкую полицию строчат русскоязычные. Имя главного доносчика узнала недавно, это сотрудница одного популярного московского СМИ. Ругань на русском языке звучала недавно у усыпанного розами танка в Берлине: одни русские несли к нему цветы, другие русские их топтали.

Кафе в Казани, продающее вот прямо сейчас пирожные, оформленные в цвета украинского флага. Преподавательница, на русском языке поддерживающая украинских нацистов. Книги писателей-русофобов – в каждом московском книжном. Уехавшие с началом СВО деятели искусств–предатели России, гастролирующие по России. «Потрясающая комедия «Слуга народа»!!! Смотреть все серии онлайн!», – призывает YouTube, и никакого VPN не нужно, чтобы насладиться игрой русофоба Зеленского. В открытом доступе – сотни сайтов, открыто пропагандирующих русофобию, очень изощренно промывающих мозги нашей молодежи, внедряющих в ее сознание инфантильное преклонение перед Западом. В отработанном десятилетиями арсенале русских русофобов – подтасовывание и перевирание фактов, гиперболизирование, смакование, маниакальная зацикленность на негативе по отношению к нашей стране, глумление, осмеяние, принижение наших достижений. Это всё – преступные проявления русофобии русских. Пока безнаказанная русофобия.

Наша природная терпимость, готовность прощать и уступать – убийственна для нас. Как и наша разобщенность – внутри России, да и на Западе. «Попробуй кто-нибудь обидеть итальянца или турка в ФРГ, не говоря уже о евреях! Вся диаспора встанет на его защиту! Только русские – хатаскрайники!» – слышала я не раз от наших бывших соотечественников за рубежом. Но, как говорят, «пока жареный петух не клюнет, мужик не перекрестится». И если на Западе жареный русофобский петух уже клюнул почти каждого мыслящего по-русски, некоторые русские внутри России еще ментально живут в девяностых–нулевых, хохоча над русофобскими шутками по ТНТ.

Хотя самый высокий рейтинг – у новостных программ и политических ток-шоу. Это значит, русское общество просыпается. А на Западе уже давно – огромный запрос на актуальную правду о России, на честный, добрый взгляд на нашу страну. Позитивные ролики о русских, созданные немецкими путешественниками на немецком языке, уже много лет – вирусные в Сети. Новые ролики в поддержку России на самых разных языках, созданные на Западе нелегально, набирают миллионы просмотров. Но иностранцам не хватает доступной им правдивой информации о нашей стране и об СВО, исходящей из самой России. Не работает наша пропаганда на западную аудиторию. А ведь даже короткий фильм про блокаду Ленинграда, о которой иностранцы понятия не имеют, или пост о мальчике Федоре, недавно спасшим девочек-первоклашек от террористов в русском селе, может в корне перевернуть сознание рядового европейца.

Мягкая сила не менее эффективная и эффектная, чем танковая броня. И тут каждый пророссийски настроенный человек, независимо от его физического местоположения, на фронте. Информационном. Разоблачение фейков, лжи, антироссийской пропаганды, поддержка России в соцсетях, среди знакомых – вклад в нашу общую Победу. Личный точечный вклад.

А что касается работы на государственном уровне, то необходимо создавать международные правозащитные организации (по типу Human Rights Watch) по всему миру, на юридическом уровне защищающих за границей граждан, страдающих от русофобии. Упростить выдачу российского ВНЖ для иностранных граждан и наших бывших соотечественников, не согласных с политикой Запада. Усиливать программу переселения соотечественников. Перефразируя девиз немецких чиновников «Надо заманивать не тех, кому нужна Германия, а тех, кто нужен Германии», следует облегчить обустройство в России тех, кто уже исходя из своего опыта жизни за рубежом сделает нашу страну лучше.

СВО подарила надежду на спасение не только русским в Донбассе. Русским во всем мире и русским – внутри России. Но чтобы спастись, нам в первую очередь нужно победить русофобию в себе. Как станем любить, ценить, уважать себя, так и победим. В России и на Западе тоже.