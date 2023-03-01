Почему не стоит отменять Нагорную Проповедь

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1 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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США руками корейцев развязали против Китая чиповую войну

Противоборство двух гигантов – Америки и Китая перекинулось на микроэлектронику Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
В современных условиях кто выпускает самые продвинутые микрочипы, тот владеет миром. Чтобы не дать Пекину догнать себя, Вашингтон предупредил, что запретит выпускать этот товар на территории КНР. А ведь именно в Поднебесной интернет-гиганты наладили выпуск чипов. Забавно, что сами по себе гиганты принадлежат третьей стране – Корее. Но корейский суверенитет Америку, похоже, не волнует. Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Почему на Западе заговорили о завершении конфликта на Украине

Западные политики все больше склоняются к варианту завершения украинского кризиса путем переговоров. Но не говорят об этом вслух Steffen Hebestreit/DPA/Global Look Press
Впервые за долгое время западные СМИ начали рассуждать о способах завершения конфликта на Украине. Причем это касается как европейской прессы, так и американской. Что послужило отправной точкой для подобных изменений и как России относиться к этому тренду?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Почему не стоит отменять Нагорную Проповедь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить, и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия. Подробности...

Знаете, почему немцы нормальные?

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Кто еще введет войска на Украину

Запад шантажирует Зеленского

Пора готовиться к боям за Приднестровье

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Сергей Худиев

    Почему не стоит отменять Нагорную Проповедь

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		1 марта 2023, 09:30

    В Германии на Берлинском форуме мировых религий довольно резко раскритиковали... Нагорную Проповедь. По словам участницы панельной дискуссии, профессора литературоведения Татьяны Йеш, «Нагорная проповедь является собранием изречений, приписываемых Христу. И там также есть сексуальные аспекты насилия, например, взывание к вырыванию глаза из головы... Поэтому я считаю, что проповедь неполезна и неконструктивна и важно, чтобы положительные предрассудки по отношению к христианству и его миролюбивости были перепроверены на предмет того, должны ли эти тексты вообще читаться».

    Нам это может показаться диким – но само представление о том, что христианство является источником «насилия» и «угнетения», постепенно превратилось в идеологический стандарт. Парадокс здесь в том, что сами разговоры о «борьбе с насилием», и «правах меньшинств» возможны только в культуре, сформированной Нагорной Проповедью. Активисты, выступающие против христианского наследия нашего континента, рубят сук, на котором сидят, выбивают почву из-под ног у самих себя. Но об этом стоит поговорить подробнее.

    Нагорная Проповедь – сборник речений Господа Иисуса, который содержится в Евангелии от Матфея, 5-7 главы, и отчасти повторяется у Луки. Мысль связывать его с «насилием» в каком бы то ни было смысле выглядит нелепой – пока мы исходим из традиционного определении насилия.

    Именно в Нагорной Проповеди находятся знаменитые слова Господа: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матф.5:43,44). Там же говорится о том, что милостивые, миротворцы и кроткие блаженны – то есть причастны высшему благу, их одобряет и вознаградит сам Бог.

    Иисус пришел в мир, еще более полный насилия, чем наш. Его собственная страна находилась под оккупацией, римляне беспощадно распинали повстанцев на крестах – идя по своим делам, вы вполне могли видеть ваших сограждан, может быть, даже, родственников и знакомых, мучительно умиравших на этом страшном орудии казни. От Иисуса ожидали, что Он возглавит восстание против ненавистных язычников – и, со сверхъестественной помощью, установит, наконец, земное царство мира и справедливости. Когда стало ясно, что Он этого не сделает, разочарованный народ, еще недавно восклицавший «Осанна!», закричал «Распни Его!». Его облыжно обвинили в мятеже и предали тем самым римлянам.

    Фото: общественное достояние

    Но в Евангелии Иисус – не пассивная жертва несправедливости. Как говорит Он сам, «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мар.10:45). Он добровольно пошел на смерть за грехи падшего человеческого рода; на третий день Он воскрес из мертвых, и отправил апостолов проповедовать благую весть – Его смерть и воскресение приобрели нам прощение грехов и вечную жизнь, мы призваны принять этот дар покаянием и верой.

    То есть Иисус поступал именно так, как проповедовал – и Его проповедь, и его жизнь были примером абсолютного и полного отказа от насилия. Все Его чудеса – это чудеса милосердия; Он исцелял больных, освобождал бесноватых и насыщал голодных, но никогда не использовал свои сверхъестественные силы, чтобы причинить кому-то вред. Почему же Его сейчас обвиняют в насилии? Это связано с переопределением самого понятия «насилия». В наши дни в определенных идеологических кругах «насилием» называют абсолютно все, что может вызвать неудовольствие у какой-нибудь группы активистов. И Нагорная Проповедь, конечно, может причинить сильное неудовольствие.

    Прежде всего, это связано с уникальными притязаниями Иисуса – «ибо Он учил их, как власть имеющий» (Матф.7:29). Это царственное «а Я говорю вам» напоминает слова пророков Ветхого Завета – «так говорит Господь». Только Иисус не передает людям слова Господа – Он говорит от Своего лица, давая понять, что Он и есть Господь. Это возмущало Его современников – и возмущает людей сейчас. Иисус действительно говорит о том, что у земных решений есть вечные последствия. С грехом следует порывать быстро и решительно – даже если это так же болезненно, как вырвать глаз или отсечь руку.

    Если ваш друг спивается, а вы хотите обратить его внимание, что он находится на пути к самой жалкой смерти, он вряд ли будет вам благодарен. Его болезнь заставляет его видеть лучших друзей в случайных собутыльниках и врагов – в друзьях и родных, которые любят его и хотят спасти. Так и с грехом вообще – он заставляет человека видеть обиду (и даже «насилие») в попытках ему помочь.

    В истории христианского мира относительно немногие жили по Нагорной Проповеди и всерьез следовали учению и примеру Христа. Однако они были той закваской, которая медленно, но верно меняла мир вокруг – и благодаря им библейские представления о мире и человеке становились общим достоянием. Любой человек создан по образу Божию, и ценен в глаза Создателя настолько, что за него умер Христос. Бог всегда на стороне угнетенных и притесненных – и строго взыщет с надменных угнетателей. Как говорит пророк, «Я накажу мир за зло, и нечестивых – за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей» (Ис.13:11). Идеалы равенства и справедливости могли подхватываться в том числе и яростно антихристианскими движениями, но сам источник этих идеалов – Библия.

    В наше время мы привыкли считать эти ценности само собой разумеющимися, но это не так – большинство мировых культур их не знали. Древним грекам, римлянам или индийцам в голову не приходило считать, что люди равны, или переживать «а не притеснили ли мы кого-нибудь». Как говорят афинские послы у Фукидида, «сильные творят, что хотят, а слабые терпят, что приходится». Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить, и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия.

    Поэтому всем нам (верующим и неверующим) так важно читать и перечитывать этот текст, лежащий в основании нашей цивилизации. Тем более, что в ХХ веке наша страна уже пережила масштабную попытку построить «дивный новый мир» на отказе от Бога. Мы все знаем, как она кончилась.

     

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