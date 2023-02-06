Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

Что такое Родина? Не сразу ответишь. Будешь искать подходящие слова. Задумаешься.

Вспомнишь синее небо над соснами, морозный воздух, снег и лыжню? Каникулы у бабушки и ее пироги? Лето на даче, штакетник, яблоки в траве? Вспомнишь отца и его песню про бродягу? Или одинокий трамвай, убегающий в золотую осень? Или кладбище, где лежит лучший друг, ушедший так рано? Чай в плацкартном вагоне. Первую улыбку твоего сына. Ключ от дома в кармане. Свет в окне. Кухню, в которой ждут. Планы на выходные. Теплая память о прошлом, уверенный покой настоящего, приятные задумки на будущее. Родина дарует значимость каждого твоего шага, поэтому ее так сложно описать в двух словах.

Родина – место, где ты нужен, даже тогда, когда ты не нужен самому себе. Только на Родине ты хорош, просто потому что ты – свой. «Дома и стены помогают» – это и про целебные свойства Родины, где всегда есть, чем заняться. Где, не задумываясь, обретаешь суть. Родина, как воздух, проникает всюду – во все эпизоды жизни, во все твое существо.

Родина – это привычка, вторая натура. Почему, переезжая на новое место, мы стараемся забрать туда все старые, даже ненужные безделушки? Почему чай из старой чашки вкуснее, ношеная одежда удобнее, привычный вид из окна – самый прекрасный? Потому что в привычном, устоявшемся, мы ощущаем и собственную опору, а прошлое дает уверенность в настоящем. Так, старики, вспоминая даже очень тяжелое минувшее, набираются сил.

Родина – это речь, слово, на котором ты можешь объяснить, выразить абсолютно всё. Это понимание себя и других. Наш удивительный, наполненный тайными смыслами язык. Наш культурный код. Нигде больше человек не дышит так легко, как на Родине, потому что только там он – понятен, и ему всё понятно. Он знает традиции, мировоззрение, тайные тропы – из школы домой, от сердца к сердцу. Он знает ту заветную фразу, которая открывает любые двери. Присказку из старинной сказки, припев из фронтовой песни, цитату из известной комедии, крепкое словцо и волшебное слово. Произнеси его, незнакомец станет товарищем. Родина – это легкость, ясность, свобода, место силы, цельности. «Напиши, как доедешь до дома» – просят родители, беспокоясь даже о взрослых детях. Дома – это значит под защитой, это значит – в порядке.

Родина – это семья. Есть, кого взять за руку, кому протянуть руку. И глупо торговаться: что мне дала Родина, чем она мне обязана и чем я обязана ей. Без матери элементарно не было бы меня. Вот и весь сказ.

Родину, как родителей или детей, не выбирают. Ее, как родителей или детей, любят и берегут. Потому что уже сам факт рождения связал нас друг с другом намертво, «жгуче», как писал поэт Рубцов. Бросить и забыть, поменять на новую – Родину, как и мать – не получится никогда.

Родина – это моя и твоя природа, естественный ход вещей. Ты можешь быть с ним несогласен, ты даже можешь бороться против него, но изменить его ты не сможешь.

Родина – это ощущение вечности, безмерность человека, потому что раз есть предки, будут и потомки. Раз есть своя земля, будут и свои небеса.

Значимость Родины очень четко осознается вдали от нее. Сколько рассказов о красотах Средней Азии я услышала от таксистов-гастарбайтеров! Если верить им, лучшие места на земле – их глубинки. Таджик, убирающий по утрам снег перед моим московским домом, а потом целый день чинящий по квартирам электрику, сияет, даже молодеет, стоит мне только спросить его о родине. Вспоминает свое захолустье, точно сам подключается к источнику питания.

Покажи иностранцу свою Родину, и ты вдруг поймешь, насколько она хороша. Это я поняла недавно, будучи в Египте, и там много общаясь с местными. Знакомя меня со своей Родиной, арабы, возможно, сами того не желая, транслировали мне свой глубинный горячий патриотизм. И учили ему меня.

– Я была ребенком, когда тут, в Синае, шла война, – рассказывала мне арабка в хиджабе по имени Фатима, – Я видела, как бомбят близких! Поэтому понимаю русских и то, что они сейчас делают. Нет, я не смотрю новости. Зачем они мне? Все же ясно и так.

Простой человек истину ощущает на уровне подсознания. Самое важное ему внушает его совесть, его сердце, его природа. Естественные потребности и процессы. Поэтому простому человеку, в какой бы стране он ни жил, ничего объяснять не надо. Простые люди сходятся друг с другом легко, видят друг друга насквозь. У них ценности одинаковые. Ценность Родины, связанная с собственным достоинством, в первую очередь.

– Ты знаешь, с кем сейчас воюет Россия? – спрашивает меня молодой араб – хозяин кафе, и сразу же сам отвечает: С шайтаном!

– А узу билляхи мин аш шайтани раджим! – поддакиваю (Да убережет Господь от проклятого шайтана).

– Поите ее чаем бесплатно! – кричит своим. – Она знает истину!

Египетские люди не читают издание «Взгляд», но в их речи я часто встречала почти дословные цитаты взглядовских колумнистов.

На эту тему

– Мой враг тот, кто думает, что ему все можно, что он умнее Аллаха, – объясняли мне арабы суть СВО. И всегда с почтением говорили о христианстве, хвастаясь, что в египетских школах ислам и христианство – обязательные предметы.

Самые счастливые семьи, самых честных и человечных людей я встречала не на европейских распродажах, не на дорогих яхтах, не на фестивалях искусств и не на выставках модных художников, а в храмах. Там мы обретаем истину – счастье. И Родину тоже.

В Библии она подразумевается под словами «дом», «народ», «семья». И апостол Павел учит: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5: 8). Что же касается ислама, то пророк Мохаммед проливал свою кровь как за веру, так и за народ свой.

И поэтому глобализм, отрывающий человека от родных корней, чужд народному сознанию, народной вековой мудрости, природной мудрости. Поэтому глобалистский высокомерный надменный атеизм никогда не будет принят в народе. Любом.

Родина – это единение со своим народом. Качество, которое атрофировано в русофобской элите, но которое живо в каждом простом человеке. Он долго разглагольствовать не будет – что такое Родина? Зачем она нужна? Чем она мне обязана? Простой человек делает свое правое дело. Печет пироги. Сажает яблони. Растит детей. Защищает семью. Воюет с шайтаном.

И я знаю точно, что простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире.