Россия выстояла без уехавших

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30 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

Россия ответила на абсурдные меры ЕС по нефтяному потолку цены Егор Алеев/ТАСС
«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
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Россия добилась в 2022 году исторически значимых результатов

Население России увеличилось на пять миллионов человек, что крайне важно для будущего страны Алексей Майшев/РИА Новости
В 2022 году территория Россия приросла новыми регионами, Азовское море стало внутренним, а численность населения страны выросла на пять миллионов человек. При этом российское общество, по данным социологов, стало более сплоченным вопреки ожиданиям Запада. Каких еще важных результатов добилась Россия в уходящем году?  Подробности...
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Создание подводного флота возвращается к темпам советского времени

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» стал новогодним подарком для ВМФ России Пресс-служба "Севмаш"/ТАСС
ВМФ пополнился сразу тремя боевыми кораблями, в том числе атомным подводным крейсером «Генералиссимус Суворов». Эта подлодка модернизированной серии проекта 955А («Борей-А»). Одновременно в Северодвинске спущен на воду подводный крейсер этой же серии «Император Александр III». Во сколько обошлось стране создание этих кораблей и почему это было критически необходимым? Подробности...
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Новую войну за Косово отменили только на время

Еще накануне все силовики Сербии и Косово находились в режиме полной боевой готовности REUTERS
Вооруженные силы Сербии выведены из режима полной боевой готовности, на севере Косова разбирают баррикады, кризис как будто бы разрешен. Но это только отсрочка новой войны, если не будет обезврежена мина замедленного действия, заложенная США под Балканы, а американских солдат не изгонят из «порохового погреба Европы».  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Россия выстояла без уехавших

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Отъезд сотен тысяч людей не отразился заметным образом на стране. А ведь в их числе было немало высококвалифицированных специалистов, которые, вероятно, много о себе думали: мол, без нас здесь всё рухнет. Как бы не так. Даже пробки в Москве не рассосались. Подробности...

Мифы, не пережившие 2022 год

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Отрицательный результат – это тоже результат. И уходящий год неимоверно нас обогатил, отправив на свалку множество идей, оказавшихся лишь мифами. Подробности...
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Старый мировой порядок умер

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас страны Запада превращают себя в военный лагерь, противостоящий остальному человечеству. Единственный инструмент, оставшийся в 2022 году у США и Европы – это принуждение и запугивание. Подробности...
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Войны не будет, сербы расходятся

В КНР отчитали США за Россию и Германию

Россия отомстит за Екатерину II

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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Россия выстояла без уехавших

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		30 декабря 2022, 11:54

    Один из важных итогов 2022 года – большое количество российских граждан, покинувших страну. Многие из тех, кто любил на Новый год выезжать за границу в качестве туристов, сегодня оказались за пределами России на постоянной основе. Это еще не называется эмиграцией; жизнь придумала слово «релокация», которое имеет оттенок чего-то более временного, менее определенного.

    Объем этой релокации можно оценивать по-разному. Назывались такие цифры, как 700 тыс. человек и даже миллион, но, вероятно, многие из тех, кто уехал в панике или под влиянием стадного рефлекса, впоследствии вернулись. По данным на конец года, приводимых властями соответствующих стран, общее число россиян, живущих сейчас в государствах бывшего СССР, составляет порядка 250 тысяч. Еще десятки тысяч обитают в таких местах, как Белград, Стамбул и т. п.     

    Русские всегда отличались своей неспособностью построить мощную диаспору. Вопреки надеждам тех, кто грезит о «новой» или «альтернативной» России, об идеальном сообществе людей с прекрасными лицами, ничего не получится и на этот раз – ни в Тбилиси, ни в Ереване, ни в Алма-Ате, ни в Бишкеке. Тем более что многие из релокантов лишь физически находятся за границей, но все равно присутствуют на Родине через дистанционную работу и через социальные сети. За спиной у них, однако, осталась большая страна. Остались люди, которые никуда не уехали и не собираются, которые приняли на себя ответственность за страну и сделали выбор в пользу нашей общей судьбы. Их отношение к уехавшим гораздо важнее, чем взгляды релокантов на свою то ли бывшую, то ли временно оставленную Родину.

    Прежде всего следует сказать, что отъезд сотен тысяч людей не отразился заметным образом на стране. А ведь в их числе было немало высококвалифицированных специалистов, которые, вероятно, много о себе думали: мол, без нас здесь всё рухнет. Как бы не так. Даже пробки в Москве не рассосались. Страна оказалась сильной, она пережила этот удар наряду с другими, такими как заморозка валютных активов и многочисленные санкции. Более того, отъезд людей с шатким отношением к своей стране укрепил патриотическое единство оставшихся.

    Тем не менее в нашем обществе всё актуальнее становится вопрос: что же делать с уехавшими? Согласно самому радикальному взгляду, всех их надо считать предателями. К ним предлагается применить различные меры воздействия. Например, запретить удаленную работу как минимум для отдельных специальностей (понятно, что прежде всего имеются в виду специалисты IT). Или обложить доходы из российских источников повышенным налогом, чтобы работать было невыгодно. Или вообще запретить возвращение в Россию, ведь разве нам нужны здесь предатели?

    Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС

    Помимо вопросов о законности таких мер, возникает и моральное соображение. Мы, конечно, лучше, чем эти релоканты, но не надо переоценивать уровень морального превосходства среднего россиянина. Мы, которые не уехали, но и не пошли на фронт, которых не призвали или вообще не могут призвать в армию – настолько ли мы хороши, чтобы судить других? Лучше, наверное, было бы подумать об иных вещах – например, о том, достаточно ли мы помогаем фронту.

    Наше законодательство не позволяет лишать гражданства за политическую позицию и тем более за факт выезда из страны в трудное время, коль скоро границы у нас не были закрыты. А всякий гражданин, разумеется, в любой момент может вернуться. И за наших граждан, отсиживающихся за границей, страна должна бороться. Это гораздо конструктивнее, чем ругательствами и карами отрезать им всякий путь к возвращению, загоняя всё глубже в мироощущение эмигранта. А чтобы бороться за этих людей, нужно понять, что они на самом деле собой представляют. Нужно знать, чем они живут, как видят свое будущее. В конце концов, это очень разные люди, которые оказались в своем нынешнем положении по разным причинам. Как, собственно, и эмигранты столетней давности, если мы вспомним булгаковский «Бег».

    Конечно, есть среди релокантов и откровенные враги. Те, кто был врагами и в России, просто теперь они боятся работать против нашей страны на ее территории. Бывшие сотрудники Навального и подобные им люди. Их жизнь за рубежом хорошо бы по возможности затруднить, ибо всё, что они могут – это работа на иностранные спецслужбы, уж назовем вещи своими именами. Есть те чудаковатые граждане, которые уехали, потому что якобы не могут жить в «стране-агрессоре», где им «не хватает воздуха». Похоже, таких людей и вправду случайно занесло в чужую и ненужную им страну, о них надо забыть и больше о них не думать, пусть ноют и капризничают в других краях.

    А что делать с людьми, которые испугались частичной мобилизации, толпились в Верхнем Ларсе, штурмовали границу с Казахстаном? Страх – естественное человеческое чувство. Кто из нас ничего не боится? К тому же это не только боязнь умереть самому, это зачастую и боязнь оставить без поддержки своих близких. Среди бежавших многие вообще никак не могли подлежать призыву, поскольку не служили и не имеют военного опыта, но всё равно бежали, боясь произвола и неразберихи, и мы не можем сказать, что этот страх во всех случаях был необоснованным. Но надо сказать, что трусость, как правило, сопряжена со стыдом: человек сбегает от риска одномоментно, а стыд его гложет еще долго. Не будем недооценивать работу стыда, которая совершается сегодня в душах тысяч релокантов: она еще сыграет свою роль в их судьбе.

    Наконец, множество людей уехало, чтобы не потерять работу, поскольку целый ряд компаний перевел свои офисы за границу из-за западных санкций. Таких граждан вообще трудно осуждать, ведь наше государство не смогло ничего предложить им взамен, да и не до этого было. Здесь нужно применять экономические методы, чтобы вернуть наиболее ценных специалистов, причем скорее стимулы, чем штрафы. Это очень сложная задача, но со временем и ее можно будет решить.

    Жизнь на чужбине – это тяжелый опыт. Этот опыт далеко не всегда убеждает человека в том, что за границей медом намазано. Скорее наоборот, жизнь очень быстро убедит уехавших в том, что нигде их особо не ждут, они навсегда останутся чужими и от них при первой возможности постараются избавиться. Это ярко показывает пример журналистов телеканала «Дождь», которые после нагоняя от латвийских властей еще много раз подумают, а на ту ли сторону они встали.

    Весной этого года в ходу был иронический термин «испуганный патриот». В будущем он может наполниться новым смыслом. Появятся люди, которые через страхи и разочарования, через жизненные неурядицы и раздумья вполне логично придут к патриотизму. И останутся со своей Родиной навсегда.  

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