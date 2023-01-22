Заняться любовью с Россией

Взгляд
22 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
Разделы

Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой. Подробности...
Перейти в раздел…

Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
Перейти в раздел…

Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

Украинские власти демонстративно убрали венгерский символ у замка в Мукачево Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия на высшем уровне подняла вопрос о нарушении прав закарпатских соотечественников властями Украины – от демонстративного уничтожения национальных символов до преследования активистов. Будапешт уже заручился моральной поддержкой как минимум одной из стран ЕС. Чем вызвана непримиримость Киева к не самому крупному, хотя и сплоченному нацменьшинству, и во что это может вылиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Заняться любовью с Россией

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Глобальный мир предлагает своим гражданам заменить любовь на обмен взаимовыгодными услугами. Государства предоставляют сервисы, население платит лояльностью и налогами. Не нравится – меняй партнера, меняй страну. Тут не до любви. Подробности...

Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Обсуждение: 5 комментариев

Как болгары спасли Украину

Перейти в раздел…

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...

В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Подробности...

В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Экономист указал на выгоду России от создания единой валюты Аргентины и Бразилии
    Экономист указал на выгоду России от создания единой валюты Аргентины и Бразилии ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении Политолог объяснил смену риторики Арестовича после увольнения Участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не пустили на сцену
    В Россию вернулась уехавшая жить в США олимпийская чемпионка Линичук Францию обязали вывести войска из Буркина-Фасо ВС России начали наступление по двум направлениям в Запорожской области Подводник рассказал, сколько ведер урана необходимо для работы АПЛ «Тула»
    Медведев предрек создание нового альянса из стран, которых «достали американцы» Пушков назвал возможный ответ Турции на сожжение Корана в Швеции В Британии рассказали о «величайшей глупости» НАТО В Израиле рассказали, как устроились Пугачева и Галкин

    Главная тема


    Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

    «выйдут сухими из воды»


    Политолог: США пытаются повесить на Германию ответственность за поражение ВСУ

    «сожжет армию дотла»


    Сотрудница иностранного легиона Украины пригрозила опубликовать компромат на ВСУ

    «ежедневно привозят трупы»


    Washington Post назвала две беды Западной Украины

    Видео

    шпионский скандал


    Шведы проявили максимальную жестокость к «шпиону России»

    выборы в парламент


    Казахстан весной разыграет «русскую карту»

    Всемирный экономический форум


    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    «партия мира»


    Как России помочь «другой Украине»

    тайные поставки оружия


    Болгария вооружила Украину втайне от болгар

    Экономическая война


    Глеб Простаков: Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

    Пусть догнивают


    Дмитрий Винник: Почему на Западе зло превратилось в добро

    Делим небо


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
    Борис Акимов

    Заняться любовью с Россией

    Борис Акимов
    учредитель АНО «Большая Земля»
    		22 января 2023, 19:15

    Самый частый вопрос, который мне задавали в прошлом году был: «ты где?». Ответ у меня был почти всегда один и тот же: в деревне под Переславлем. А нет, еще были варианты: Дагестан, Еврейская автономная область, Якутия, Кубань и т.д. Я много ездил в прошлом году. Но чаще всего я был все же в деревне, где мы с семьей поселились несколько лет назад, уехав из Москвы.

    Те, кто задавал этот вопрос, часто сами были в этот момент где-то за пределами России. И иногда с некоторым удивлением или даже недовольством принимали факт моей деревенской российской прописки.

    Прошлый год как будто создал еще одну внутриобщественную границу, поделившую на «своих» и «чужих». Те, кто остался, и те, кто уехал. Для общества, в котором и так хватает границ и непониманий – это новость так себе.

    Сколько всего людей уехало из России в 2022 году? Никто толком не знает. Но вопрос этот занимает многих. А с учетом того, что у нас и так в стране проблемы с народонаселением, от этого еще более тревожно.Одни рассуждают о том, что уехали «предатели», другие говорят, что это «лучшие люди страны». И весь дискурс часто строится  вокруг этих крайних утверждений. Но утверждения эти очень похожи на самом деле. Ведь оба строятся вокруг этической оценки поступка тех, кто уехал. Если совсем обобщить: хорошие это люди или плохие?

    Но я с таким вопросом не согласен. Важнее гораздо совсем иной вопрос. Он лежит не в сфере поверхностной сиюминутной этики. Основной вопрос лежит в этике корневой – в том, откуда вообще возникла эта воля разрыва с Родиной? Наверно, не стоит говорить, что это прямое последствие февральских событий.

    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

    Вспомните любой ваш семейный конфликт. Близкий вам человек не помыл посуду, не сделал уроки, не вынес мусор, поссорился с соседями, подрался в баре, угодил в полицию. Или даже совершил действительно что-то очень страшное и ужасное с вашей точки зрения. Но если это ваш сукин сын – то можно орать, наказывать, и все равно, в конце концов, придет прощение и принятие. Если вы разругались с близким вам человеком так, что межу вами «все кончено» – то это значит, что пройденный вами с этим человеком путь уже причинял вам какую-то боль. И боль эта не находила выхода и копилась. И боль эта перевесила любовь. Это уже не ваш сукин сын.

    Такая логика актуальна и для отношений граждан с собственной страной. Родина – это слово мы обычно используем для обозначения не столько словосочетания «моя страна», «страна, в которой родился». Родина – это нечто большее. Эта страна, с которой у вас есть любовные отношения. Любовь, дающая вам силы и драйв.

    Основная яркая причина того, что несколько сот тысяч человек покинуло России в том, что они очень давно, а некоторые и никогда, не ощущали, что у них со страной любовные отношения. Многим из тех, кто уехал, да и тех, кто остался – это чувство настолько не знакомо, что само слово «родина» или «патриотизм» стали для них, скорее, ругательными. Или, по крайней мере, такими, которые лучше не использовать в «правильной» компании.

    И тут выступлю с позиции убежденного сторонника патриархальных ценностей. Я верю, что если дети совершают что-то негодное с точки зрения родителей – виноваты в этом сами родители. Если жители страны потеряли чувство любви со своей собственной страной – то в этом вина их минимальна. Основная вина лежит на второй стороне этих любовных отношений – на стране. Только вот – и это очень важно – страна – это не государство, это не власть нынешняя или прошлая. Наверное, это будет вам не очень приятно слышать – но страна это мы с вами.

    Мы с вами – это те, кто в прошлом, и те, кто сейчас не потерял чувства любви, и те, кто благодаря этой любви столетиями строил Россию. Мы с вами и есть страна. Мы и есть Россия – но это не просто громкие слова, это и огромная ответственность. И ответственность за тех, кто остался без любви, за тех, кто из-за отсутствия этой любви внутри себя уехал из страны. И ответственность в целом за страну, которая дала нам любовь (раз мы ее ощутили и с этим живем), но часто недополучала эту любовь от нас.

    И я хочу разобраться: почему это случилось и что можно было бы сделать в будущем, чтобы не повторялось подобное?

    Мы уже несколько столетий – с конца 17 века точно – живем в ситуации, когда наши ориентиры общественного и культурного устройства маячат где-то на Западе. Начиная с Петра Первого мы стремимся «обогнать Америку», пусть этой «Америкой» поначалу была Голландия, Франция или Англия. Наши идеалы постоянно находятся где угодно, только не в самой России. Мы можем не быть активными западниками, мы можем рефлексировать на тему любви к отеческим гробам, но в действительной своей жизни мы так же ориентируемся на то, чтобы «было как у них». Мы потеряли собственную систему координат и все измеряем той же самой ценностной шкалой, что и убежденные западники. Мы потеряли семиотический суверенитет.

    Мерим эффективность собственной жизни ростом собственных возможностей потребления. Бесконечные агломерации, одинаковые конструкции из стекла и бетона, одинаково модные бренды, поменьше разнообразия природы – разве только на выходные – больше однотипно прогрессивного города и все прочее, без чего жизнь уже не мила и вообще кажется идеальному жителю мегаполиса бессмысленной. Все это производим и потребляем мы с вами. Не инопланетяне. Не шпионы. Это делаем мы.

    Все это вместе лишает нас самой сути жизни, цветущей сложности бытия. Без которой невозможна и сама любовь! Ведь любовь может проявляться к чему-то, что наделено своей особой и непохожей идентичностью. Любить русскую жизнь и Россию – как носителя этой жизни – можно только пока существует сама идентичность. Чем больше мы с вами делаем «как там», тем меньше остается здесь того особенного, что хочется ценить и любить.

    Глобальный мир предлагает своим гражданам заменить любовь на обмен взаимовыгодными услугами. Государства предоставляют сервисы, население платит лояльностью и налогами. Не нравится – меняй партнера, меняй страну. Тут не до любви.

    И если мы строим в России мир по образу и подобию западного мира – то да, мы, наверное, сможем делать местную колу и бургеры, селить людей в нано-квартирах на 27 этаже, копировать планы по гигантским агломерациям и все бесконечно оцифровывать. Но это всегда будет только копией. И те, кому это действительно важно и первично – предпочтет копии оригинал. И снова уедет из России именно в том момент, когда стране потребуется его поддержка.

    Если же мы хотим в будущем видеть вокруг себя сограждан, находящихся в состоянии любви со страной, то мы должны активнее сами эту любовь проявлять. А это значит – сформулировать для самих себя, что же это такое – настоящая русская жизнь, отголоски которой все еще так сильны, что согревают нас. И, сформулировав, создавать новую жизнь на фундаменте прошлой – своеобразную, цветущую, сложную, национальную жизнь, не похожую на другие. Русскую жизнь, питающуюся нашей творческой созидательной любовью и отвечающую взаимностью.

    И тогда на вопрос: «ты где?» – мы будем гораздо чаще слышать: Рязань, Тула, Пермь, Дагестан, Якутия, Кубань.

    Другие материалы автора

    Вы согласны с мнением автора?
    2 голоса 0 голосов

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •