Русофобия уехавших артистов – не наша проблема

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России выгодно кормить весь мир

Такого урожая зерновых еще никогда не было Александр Рюмин/ТАСС
Россия ставит новый исторический рекорд по урожаю зерновых и пшеницы. Такого не было даже в советские годы при больших гектарах посевных. Россия год от года только усиливает свое мировое лидерство по экспорту пшеницы, тогда как США – некогда лидер по производству зерна – теряют свои позиции. Так мало пшеницы, как в 2022 году, они не продавали миру последние как минимум 40 лет. Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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Новая волна эмиграции сильно проигрывает «старой»

Философские пароходы – сами по себе, Покровский и Монеточка – сами по себе. Смешивать их пошло afterrussia.world
Ряд музыкантов, эмигрировавших из России на фоне СВО, выпустили совместный сборник песен, сравнив себя с пассажирами «философского парохода» столетней давности. Это не просто попытка привлечь внимание к своему творчеству, но и вызов для тех, кто остался. Подобное сравнение само по себе указывает на неадекватность «либеральной волны» эмиграции 2022 года.  Подробности...
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НАТО начнет поставки самолетов Украине со старых истребителей

Истребители-бомбардировщики Tornado зарекомендовали себя во время войны в Персидском заливе Zuma/ТАСС
Скандально известный украинский дипломат, ныне замглавы МИД Андрей Мельник предложил Берлину передать Украине сотню истребителей Tornado. Слова не лишены рационального зерна, так как Германия собралась менять эти устаревшие машины на новые F-35 и Eurofighter. В чем смысл заявления Мельника и получит ли Украина списанные в Германии самолеты?  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Русофобия уехавших артистов – не наша проблема

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словами и не делая из них страдальцев за идею. Подробности...

Как пройти путь от патриота России до предателя и этого не заметить

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее. Подробности...
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В санкционные списки включают самых достойных людей России

Дмитрий Бабич
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них. Подробности...
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Национальный позор Японии

Странная отставка министра обороны ФРГ

Немецкие танки на земле Украины

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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Источник: В российских Вооруженных силах нет и не будет снарядного голода В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ В Британии объяснили отправку малого количества танков Киеву Население Китая сократилось впервые за 60 лет

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    Русофобия уехавших артистов – не наша проблема

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		17 января 2023, 12:16

    Предложение принять закон о конфискации имущества тех, кто уехал из России и отметился антироссийскими высказываниями, вполне понятная эмоциональная реакция. Но не является ли она чрезмерной?

    Когда, например, Борис Гребенщиков говорит, что 12 миллионов евро, собранные за концерт у Бранденбургских ворот, он направил на помощь Украине, или что русские люди – психически больные фашисты, можно понять людей, которые реагируют на это с гневом и обидой.

    Возможно, мне тут легче – мне никогда не нравилось творчество ни Макаревича, ни Гребенщикова, ни Пугачевой; если какая-то музыка и вызывает у меня теплые ностальгические воспоминания, то это, скорее, АВВА – впрочем, нынешняя политическая позиция участников шведского квартета (если она у них есть) меня не интересует.

    Было бы несправедливо укорять рок-музыкантов советской поры в том, что они не создали шедевров: шоу-бизнеса, способного щедро вознаграждать таланты, тогда не было и близко, инфраструктуры, поддерживающей рок-индустрию, тоже, с аппаратурой и инструментами было тяжело, записи расходились от магнитофона к магнитофону, сильно теряя в качестве.

    Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет; может, кто-то и воспринимает песни того времени как шедевры, тут я не стану спорить. У меня они даже в отрочестве вызвали легкое раздражение. Я не замечал, что «от БГ свет исходит», и никогда не думал, что это «некий херувим, он несколько занес нам песен райских».

    Фото: Yulii Zozulia/ZUMA/ТАСС

    Соответственно, я ничуть не чувствую себя оскорбленным в лучших чувствах и не испытываю желания переписать его из херувимов в бесы. Возможно, когда кумиры детства и отрочества поворачиваются другой стороной, это разбивает сердце и вызывает острое чувство предательства.

    Но когда человек никогда не был кумиром, его повороты не вызывают болезненной реакции. Когда какие-то неприемлемые вещи говорит и делает тот, кого ты любил и почитал, это действительно больно. Но делать объектом преданности, любви и почитания эстрадных артистов было бы странно.

    Собственно, уехавшие работники эстрады и не пытаются быть властителями дум или вождями народа. Их выступления вообще обращены не к бывшим согражданам, а к нынешним. Опыт, например, «Дождя» показывает, что недостаточное усердие в обличении российской военщины строго наказуемо, и тут уж волей-неволей приходится не снижать накала борьбы.

    Обращать на это внимание как на что-то для нас важное и требующее реакции едва ли стоит.

    Работники сферы развлечений такие же люди, как работники сферы услуг, или дворники, или рабочие, или кассиры, или кто угодно еще. Они могут быть мудрыми и добрыми людьми – а могут совсем даже и не быть. Не нужно возлагать на них ожиданий, которые они не в состоянии оправдать. Они не мудрецы, не философы и не святые. Их суждения по тем или иным вопросам устройства мироздания, политики или нравственности не более ценны, чем суждения любых других людей.

    Если Гребенщиков, или Пугачева, или Макаревич, или еще кто-то сказали какие-то гадости о русском народе, я вполне смею надеяться, что русский народ это переживет.

    И про русский народ, и про любой другой народ говорят очень много гадостей – мы живем в падшем мире, где очень много ненависти. Как уже очень давно было сказано – «это интернет, здесь могут грубо обругать».

    Впрочем, у некоторых (я не скажу про всех) работников индустрии развлечений могут развиваться определенные профдеформации – в частности, острая потребность находиться в центре скандала. Артисту нужно быть в центре внимания, иначе его забудут. Однако лучший способ страшно отомстить скандалисту – это не скандалить с ним. Не ласкать его чувство собственной важности, устраивая вокруг него бурю эмоций, не помогать ему создать перед своими новыми властями образ «борца с режимом», а просто проигнорировать его и заняться чем-то более нужным и интересным.

    Законы не стоит принимать потому, что какие-то скандалисты вас рассердили. Лучше, если в основании законов лежат соображения общего блага. Потому что законы влияют на все общество и затрагивают интересы всех граждан. Их не стоит принимать, чтобы отомстить нескольким раздражающим нас людям.

    Закон, принятый в негодовании на одних людей, может ударить по другим, которые могли уехать из России по разным причинам.

    Кто-то испугался, что конфликт вызовет резкое ухудшение внутриполитической обстановки, «закручивание гаек», преследование тех, кто дал основания подозревать себя в нелояльности – и рванул наружу из-под падающего, как ему показалось, железного занавеса.

    Кто-то решил, что на чужбине его ждут с распростертыми объятиями, и вместо горького эмигрантского хлеба ему предстоят сплошные круассаны.

    Да и те, кто принципиально не одобряют решений властей, могут делать это с разных позиций. Кто-то в принципе против военных действий, кто-то очень даже за «войну до победного конца», но на противоположной стороне.

    Хотя среди уехавших и есть те, кто сделались (по любви или по расчету) горячими поклонниками НАТО и ВСУ, зачислять всех в эту категорию было бы неверно.

    Насколько наша культура пострадала от отъезда некоторых артистов и певцов – вопрос неочевидный. Но среди уехавших могут быть и специалисты, в которых страна действительно заинтересована. В Сети сейчас легко найти множество предложений об обучении IT-специальностям, и новые рабочие места – это само по себе хорошо. Но заменить сотрудника, который накапливал опыт десятилетиями, новичком, который обучился профессии за несколько недель, трудно.

    Многие из уехавших вовсе не потеряны для страны. Они приняли решение на нервах и импульсивно, а столкнувшись с трудностями жизни на чужбине, начали о нем сожалеть. Многие вернулись. Люди постоянно меняются – приобретают жизненный опыт, узнают то, что поначалу проглядели. И остальные еще могут вернуться – и пригодиться здесь.

    Захлопывать дверь у них перед носом – Родина вас не ждет, и квартиры ваши мы заберем – было бы не только невеликодушно, но и недальновидно.

    Меры против уехавших, продиктованные вполне понятыми эмоциями, могут привести к нежелательным побочным эффектам.

    Они, в частности, подтвердят опасения насчет «закручивания гаек» и удостоверят уехавших, что их решение было правильным.

    Кроме того, право собственности обеспечивает не только возможность неприятных нам людей пользоваться своими деньгами и недвижимостью. Оно обеспечивает нечто гораздо более важное – доверие к государству. Деньги можно вкладывать в России, и они не пропадут. Если человек может вложиться в российскую экономику, а потом быть обвиненным в непатриотизме и всего лишиться, он просто предпочтет вкладываться в какую-нибудь другую страну.

    Практика выявления и наказания врагов нации имеет свойство (как мы видели на Украине) превращаться в средство устранения личных конкурентов и достижения личных целей. Никто не знает заранее, не окажется ли и он под подозрением.

    Поэтому возможно, лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словами и не делая из них страдальцев за идею.

    Им трудно на новом месте, они стараются приспособиться – но это уже не наша проблема и нам незачем делать ее нашей.

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