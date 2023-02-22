Как Красная армия освободила Кривой Рог

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22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки демобилизованных фронтовиков, а также их семей. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто пострадал до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «г…ном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных. Подробности...
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Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Подробности...
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Тимур Шерзад

    Как Красная армия освободила Кривой Рог

    Тимур Шерзад
    журналист
    		22 февраля 2023, 17:00

    Каждый год Великой Отечественной войны заканчивался для Красной армии в целом удачно, но 1943-й стал первым, что завершился без серьезных поражений. Наметившийся в Сталинграде перелом был реализован. Противник уже был серьезно ослаблен предыдущими боями и показал свою неспособность реализовывать стратегическую инициативу, даже когда ему предпочитали ее отдать. Теперь она перешла к РККА.

    После неудачи в Курской битве немцы исчерпали наступательный потенциал и начали масштабный отход на запад. Русские пользовались этим – на врага сыпался град ударов. Был форсирован Днепр – могучая река и сильный естественный рубеж. Осенью 1943-го был освобожден Киев.

    Следующему, 1944-му году предстояло стать временем еще более крупных побед. Летом немцы потерпят сокрушительное поражение в лесах и болотах Белоруссии, это будет самый грандиозный провал в их военной истории. Но для этого надо будет обеспечить фланги, отобрать у врага месторождения полезных ископаемых и лишить Германию последнего плацдарма на левом берегу Днепра. Частью этой большой работы и стала Никопольско-Криворожская наступательная операция, стартовавшая 30 января 1944 года.  

    Постановка целей

    Большая индустриальная война – это в первую очередь экономика. Это отлично понимал Гитлер, который постоянно твердил своим генералам о необходимости удерживать Никополь и Кривой Рог. Причиной тому были богатейшие месторождения марганца. Эта легирующая добавка имела критическое значение для прочности танковой брони – и доступ к ней имел по-настоящему стратегическое значение.

    Другой важной задачей Никопольско-Криворожской группировки войск врага было удержание плацдарма на левом берегу Днепра. Это была своеобразная заготовка на будущее. Если бы удалось остановить советское наступление, немцы смогли бы наносить с этого плацдарма удары и в перспективе вернуть себе сухопутную дорогу в Крым. Тогда полуостров стало бы проще удерживать, что осложнило бы жизнь Красной армии.

    Прямо напротив плацдарма противника на правом берегу Днепра находился Никополь, за который можно было зацепиться и из которого снабжать войска на плацдарме. Поэтому ограничиваться ударами только по самому плацдарму не получилось бы – следовало бить всю группировку, чтобы немцы не могли маневрировать резервами.

    Фото: mil.ru

    Костяком Никопольско-Криворожской группировки была 6-я армия вермахта. Это, конечно, была не та армия, которую уничтожили в Сталинграде, а новое формирование, получившее ее номер. Хотя у врага имелись и другие части, собранные вокруг этого «ядра». Всего около 540 тысяч человек, 320 танков, истребителей танков и штурмовых орудий, 700 самолетов и более 2,4 тысячи стволов артиллерии.

    Русские, как и полагается для наступления, собрали превосходящие силы. На Никопольско-Криворожскую группировку готовились навалиться два фронта – 3-й и 4-й Украинские. Речь, конечно, не о том, что в них воевали украинцы – фронты в РККА получали названия по территории формирования, а наполнялись они самыми разными частями из разнообразных регионов страны.

    Советская сторона собрала не так уж и много людей – всего 720 тысяч человек. Зато превосходство в орудиях было внушительным – 7,2 тысячи стволов. Правда, подвижных частей, необходимых для маневренной войны, было мало – русские располагали всего 238 танками и самоходками. Все эти наземные силы поддерживало более 1,3 тысячи самолетов.

    Замысел операции предполагал окружение врага, но при небольшом количестве танков, которые можно бросить в прорыв и развить успех, речь могла идти только о «выдавливании» противника из обозначенного района. Благо в этом огромную помощь оказывало превосходство в артиллерии. Это, впрочем, тоже было неплохо – ведь при таком исходе все равно немцы лишались марганца и надежд восстановить наземное сообщение с Крымом.  

    Наступление

    Главную скрипку играл 3-й Украинский фронт под командованием Родиона Малиновского. 4-й Украинский, который возглавлял Федор Толбухин, играл вспомогательную роль – он должен был давить на германский плацдарм.

    Несмотря на неплохое для немцев соотношение сил, у них не хватало войск на создание прочного фронта, и они строили оборону на опорных пунктах. Хоть те и оборудовались очень качественно и надежно, превосходство русских в артиллерии давало возможность их разбить. Гораздо более серьезной проблемой было превосходство немцев в танках. Они держали их в резерве, чтобы парировать любые советские успехи мощными контрударами маневренных подразделений из глубины.

    Чтобы запутать врага, 3-й Украинский фронт наносил три удара. Второстепенные были направлены на города Никополь и Кривой Рог, а главный целился на населенный пункт Апостолово, где находился большой железнодорожный узел. Обороняемый тремя тысячами человек при поддержке трех десятков танков, он был ключом к постановке «под шах» всей германской группировки – она бы дробилась на две части. После такого немцам оставалось уйти добровольно или же попасть в котел и там умереть. 

    Русские тщательно маскировали передвижения своих войск, и немцы так и не смогли вскрыть замысел. Когда 30 января началось наступление 3-го Украинского фронта, они решили, что главный удар приходится на Кривой Рог, и бросили туда сразу две сотни танков. Советское наступление на этом направлении завязло, начались тяжелые бои. Но основные силы продолжали прокладывать дорогу на Апостолово. Этот ключевой пункт был взят 5 февраля. 

    Наступление 4-го Украинского фронта на плацдарм началось 31 января. Вскоре, понимая, что 3-й Украинский фронт своими действиями на правом берегу Днепра может запереть этот плацдарм навсегда, противник бросился выводить с него силы. И вовремя – Никополь был взят уже 8 февраля. Советская авиация бомбила вражеские переправы, но немцы, умываясь кровью, все же успели эвакуироваться. Потенциально проблемный в будущем плацдарм теперь был в руках советских войск.

    Командование врага понимало: если что-то не предпринять, то скоро новая 6-я армия последует по пути старой и тоже окажется в котле. Поэтому последние не втянутые в бои танковые части были брошены в контрудар на многострадальное Апостолово. Русские его не без усилий отразили, но противник выиграл время на отход. Давался он нелегко – приходилось бросать всю неисправную или слишком прожорливую технику и страдать под ударами советской авиации. Против нее немцам, правда, часто помогала плохая погода, но удары по отходящим колоннам все равно стоили врагу много крови.

    22 февраля был освобожден Кривой Рог, а неделю спустя завершилась и сама наступательная операция. 6-я армия вермахта все же успела вырваться из западни, но по итогам боев была настолько избита, что ей требовалось время на восстановление.

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