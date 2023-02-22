Как Красная армия освободила Кривой Рог

Каждый год Великой Отечественной войны заканчивался для Красной армии в целом удачно, но 1943-й стал первым, что завершился без серьезных поражений. Наметившийся в Сталинграде перелом был реализован. Противник уже был серьезно ослаблен предыдущими боями и показал свою неспособность реализовывать стратегическую инициативу, даже когда ему предпочитали ее отдать. Теперь она перешла к РККА.

После неудачи в Курской битве немцы исчерпали наступательный потенциал и начали масштабный отход на запад. Русские пользовались этим – на врага сыпался град ударов. Был форсирован Днепр – могучая река и сильный естественный рубеж. Осенью 1943-го был освобожден Киев.

Следующему, 1944-му году предстояло стать временем еще более крупных побед. Летом немцы потерпят сокрушительное поражение в лесах и болотах Белоруссии, это будет самый грандиозный провал в их военной истории. Но для этого надо будет обеспечить фланги, отобрать у врага месторождения полезных ископаемых и лишить Германию последнего плацдарма на левом берегу Днепра. Частью этой большой работы и стала Никопольско-Криворожская наступательная операция, стартовавшая 30 января 1944 года.

Постановка целей

Большая индустриальная война – это в первую очередь экономика. Это отлично понимал Гитлер, который постоянно твердил своим генералам о необходимости удерживать Никополь и Кривой Рог. Причиной тому были богатейшие месторождения марганца. Эта легирующая добавка имела критическое значение для прочности танковой брони – и доступ к ней имел по-настоящему стратегическое значение.

Другой важной задачей Никопольско-Криворожской группировки войск врага было удержание плацдарма на левом берегу Днепра. Это была своеобразная заготовка на будущее. Если бы удалось остановить советское наступление, немцы смогли бы наносить с этого плацдарма удары и в перспективе вернуть себе сухопутную дорогу в Крым. Тогда полуостров стало бы проще удерживать, что осложнило бы жизнь Красной армии.

Прямо напротив плацдарма противника на правом берегу Днепра находился Никополь, за который можно было зацепиться и из которого снабжать войска на плацдарме. Поэтому ограничиваться ударами только по самому плацдарму не получилось бы – следовало бить всю группировку, чтобы немцы не могли маневрировать резервами.

Костяком Никопольско-Криворожской группировки была 6-я армия вермахта. Это, конечно, была не та армия, которую уничтожили в Сталинграде, а новое формирование, получившее ее номер. Хотя у врага имелись и другие части, собранные вокруг этого «ядра». Всего около 540 тысяч человек, 320 танков, истребителей танков и штурмовых орудий, 700 самолетов и более 2,4 тысячи стволов артиллерии.

Русские, как и полагается для наступления, собрали превосходящие силы. На Никопольско-Криворожскую группировку готовились навалиться два фронта – 3-й и 4-й Украинские. Речь, конечно, не о том, что в них воевали украинцы – фронты в РККА получали названия по территории формирования, а наполнялись они самыми разными частями из разнообразных регионов страны.

Советская сторона собрала не так уж и много людей – всего 720 тысяч человек. Зато превосходство в орудиях было внушительным – 7,2 тысячи стволов. Правда, подвижных частей, необходимых для маневренной войны, было мало – русские располагали всего 238 танками и самоходками. Все эти наземные силы поддерживало более 1,3 тысячи самолетов.

Замысел операции предполагал окружение врага, но при небольшом количестве танков, которые можно бросить в прорыв и развить успех, речь могла идти только о «выдавливании» противника из обозначенного района. Благо в этом огромную помощь оказывало превосходство в артиллерии. Это, впрочем, тоже было неплохо – ведь при таком исходе все равно немцы лишались марганца и надежд восстановить наземное сообщение с Крымом.

Наступление

Главную скрипку играл 3-й Украинский фронт под командованием Родиона Малиновского. 4-й Украинский, который возглавлял Федор Толбухин, играл вспомогательную роль – он должен был давить на германский плацдарм.

Несмотря на неплохое для немцев соотношение сил, у них не хватало войск на создание прочного фронта, и они строили оборону на опорных пунктах. Хоть те и оборудовались очень качественно и надежно, превосходство русских в артиллерии давало возможность их разбить. Гораздо более серьезной проблемой было превосходство немцев в танках. Они держали их в резерве, чтобы парировать любые советские успехи мощными контрударами маневренных подразделений из глубины.

Чтобы запутать врага, 3-й Украинский фронт наносил три удара. Второстепенные были направлены на города Никополь и Кривой Рог, а главный целился на населенный пункт Апостолово, где находился большой железнодорожный узел. Обороняемый тремя тысячами человек при поддержке трех десятков танков, он был ключом к постановке «под шах» всей германской группировки – она бы дробилась на две части. После такого немцам оставалось уйти добровольно или же попасть в котел и там умереть.

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Русские тщательно маскировали передвижения своих войск, и немцы так и не смогли вскрыть замысел. Когда 30 января началось наступление 3-го Украинского фронта, они решили, что главный удар приходится на Кривой Рог, и бросили туда сразу две сотни танков. Советское наступление на этом направлении завязло, начались тяжелые бои. Но основные силы продолжали прокладывать дорогу на Апостолово. Этот ключевой пункт был взят 5 февраля.

Наступление 4-го Украинского фронта на плацдарм началось 31 января. Вскоре, понимая, что 3-й Украинский фронт своими действиями на правом берегу Днепра может запереть этот плацдарм навсегда, противник бросился выводить с него силы. И вовремя – Никополь был взят уже 8 февраля. Советская авиация бомбила вражеские переправы, но немцы, умываясь кровью, все же успели эвакуироваться. Потенциально проблемный в будущем плацдарм теперь был в руках советских войск.

Командование врага понимало: если что-то не предпринять, то скоро новая 6-я армия последует по пути старой и тоже окажется в котле. Поэтому последние не втянутые в бои танковые части были брошены в контрудар на многострадальное Апостолово. Русские его не без усилий отразили, но противник выиграл время на отход. Давался он нелегко – приходилось бросать всю неисправную или слишком прожорливую технику и страдать под ударами советской авиации. Против нее немцам, правда, часто помогала плохая погода, но удары по отходящим колоннам все равно стоили врагу много крови.

22 февраля был освобожден Кривой Рог, а неделю спустя завершилась и сама наступательная операция. 6-я армия вермахта все же успела вырваться из западни, но по итогам боев была настолько избита, что ей требовалось время на восстановление.