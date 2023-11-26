Нужна ли России сборная по футболу

Сборная России по футболу 20 ноября провела последний в году матч против национальной команды Кубы. Безусловно, подопечные Валерия Карпина не могли не победить 169-ю сборную из 207 в рейтинге ФИФА. Хотя многие эксперты перед матчем явно испытывали нервозность, предполагая, что российская сборная снова может опозориться, как это было в ничейном матче с Кенией 16 октября. Тем не менее счет 8:0 не ожидал вообще никто, включая самых пессимистичных кубинцев.

Да, вынос даже слабой команды – дело приятное. Но теперь многие задаются вопросом: а зачем в принципе нужна сборная России в нынешних условиях? И кому нужны победы над Кубой, игроки которой отказываются меняться футболками после матчей, так как второго комплекта у них просто нет? Карпин сам говорил, что игры с подобными соперниками «приходится» проводить, потому что, по сути, они не имеют никакого смысла.

Важно к тому же, что условного блеска в глазах главного тренера нет. Скорее всего, он сам не понимает, зачем тратит время на национальную команду, когда можно спокойно тренировать «Ростов» и не тратить время на поездки в Таджикистан и Узбекистан ради абсолютно пустых игр. К тому же год назад Карпин говорил, что не видит смысла вызывать в сборную футболистов старше 30. Мол, когда бан снимут, эти игроки уже будут глубоко на пенсии попивать сок у себя дома. А сборы и матчи со странными командами нужны для подготовки команды на будущее, пусть и неопределенное.

Но этот план явно не сработал. Подъехавшая молодежь вообще не понимала, чего от них хотят, а многие игроки выходили на поле откровенно без желания работать. Отсюда провальные нулевые ничьи с таджиками и узбеками. К концу года Карпин начал возвращать в состав опытных игроков – и результаты стали немного лучше. Но вопрос «зачем?» всё равно никуда не делся. Да и товарищеские матчи сборных в целом давно потеряли актуальность: клубы не хотят отпускать игроков, рискующих получить травму в ничего не значащей игре.

«Товарняки» нужны только сборным, которые готовятся к чемпионату мира или Европы, отрабатывая сочетания и нарабатывая связи. Или маленьким командам, которым удалось привезти к себе гранда, порадовать местную публику и проверить свои силы. Сборная же России не подпадает ни под одну из этих категорий.

Еще один вопрос – тренер. Вряд ли кому-то может показаться, что Карпин радуется своей нынешней должности – в таких-то условиях. И сколько он протянет, совмещая посты в «Ростове» и национальной команде, если бан не снимут еще пару лет? А потом он уйдет, придет другой специалист, и все нынешние наработки с Кениями и Ираками будут коту под хвост.

Фактически получается, что сборная России и все причастные к ней – заложники ситуации, которые целиком зависят от РФС. А Российский футбольный союз, в свою очередь, просто плодит абсолютно ненужные самим футболистам матчи. Безусловно, волгоградские болельщики, наблюдавшие за уничтожением Кубы 20 ноября, с этим не согласятся. Они нет, а остальные – очень даже да.





В этой ситуации хочется быть оптимистом и предположить, что бан скоро снимут, и всё вернется на круги своя. Но президент УЕФА Александр Чеферин убил этот оптимизм еще в сентябре, когда заявил, что при всем желании вернуть российский футбол в Европу не получится, пока не закончится СВО. А когда она закончится – сложный вопрос. Учитывая, что ни Россия, ни Украина заканчивать не собираются, ближайшая дата, когда сборная сможет вернуться к отбору на крупный турнир – это 2027 год, когда стартует отбор на Евро-2028.

Теоретический уход в Азию, как показала практика, тоже ничего не гарантирует. Там есть другие «демократические» и «самостоятельные» страны, которые с удовольствием вставят палки в колеса любым желаниям РФС: Япония, Южная Корея и прочие явно будут против игр с российской командой. Вот и получается, как в поговорке «Из тупика выход один – иди туда, откуда пришел».

То есть нужно возвращать советские методы: возродить по-настоящему великий дворовый турнир «Кожаный мяч», который дал сборной СССР целую россыпь гениальных футболистов, вышедших из захолустья. Играть национальной команде стоит только в родных стенах, и никак не в Москве и Питере, а в Саранске (где построенный к чемпионату мира 2018 года стадион уже забыл, когда на нем появлялись люди), Воронеже (пожалуй, самом футбольном региональном городе), Краснодаре (пожалуй, на лучшей футбольной арене на планете) и так далее. Пусть это будут матчи с Кубой, Ираком и Таджикистаном, но проводить их нужно дома и только дома, поднимая тем самым интерес простых граждан к футболу.

Где-где, а здесь возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам, и до них никому нет дела.