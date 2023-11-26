  • Новость часаШойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нужна ли России сборная по футболу

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    26 ноября 2023, 14:00 Мнение

    Нужна ли России сборная по футболу

    Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

    Сопротивление России экспансии Запада двигает мировую историю
    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке
    Газпром установил исторический рекорд поставок газа в Китай
    Рар: Правительственный «светофор» Шольца будет сметен в следующем году

    Сборная России по футболу 20 ноября провела последний в году матч против национальной команды Кубы. Безусловно, подопечные Валерия Карпина не могли не победить 169-ю сборную из 207 в рейтинге ФИФА. Хотя многие эксперты перед матчем явно испытывали нервозность, предполагая, что российская сборная снова может опозориться, как это было в ничейном матче с Кенией 16 октября. Тем не менее счет 8:0 не ожидал вообще никто, включая самых пессимистичных кубинцев.

    Да, вынос даже слабой команды – дело приятное. Но теперь многие задаются вопросом: а зачем в принципе нужна сборная России в нынешних условиях? И кому нужны победы над Кубой, игроки которой отказываются меняться футболками после матчей, так как второго комплекта у них просто нет? Карпин сам говорил, что игры с подобными соперниками «приходится» проводить, потому что, по сути, они не имеют никакого смысла.

    Важно к тому же, что условного блеска в глазах главного тренера нет. Скорее всего, он сам не понимает, зачем тратит время на национальную команду, когда можно спокойно тренировать «Ростов» и не тратить время на поездки в Таджикистан и Узбекистан ради абсолютно пустых игр. К тому же год назад Карпин говорил, что не видит смысла вызывать в сборную футболистов старше 30. Мол, когда бан снимут, эти игроки уже будут глубоко на пенсии попивать сок у себя дома. А сборы и матчи со странными командами нужны для подготовки команды на будущее, пусть и неопределенное.

    Но этот план явно не сработал. Подъехавшая молодежь вообще не понимала, чего от них хотят, а многие игроки выходили на поле откровенно без желания работать. Отсюда провальные нулевые ничьи с таджиками и узбеками. К концу года Карпин начал возвращать в состав опытных игроков – и результаты стали немного лучше. Но вопрос «зачем?» всё равно никуда не делся. Да и товарищеские матчи сборных в целом давно потеряли актуальность: клубы не хотят отпускать игроков, рискующих получить травму в ничего не значащей игре.

    «Товарняки» нужны только сборным, которые готовятся к чемпионату мира или Европы, отрабатывая сочетания и нарабатывая связи. Или маленьким командам, которым удалось привезти к себе гранда, порадовать местную публику и проверить свои силы. Сборная же России не подпадает ни под одну из этих категорий.

    Еще один вопрос – тренер. Вряд ли кому-то может показаться, что Карпин радуется своей нынешней должности – в таких-то условиях. И сколько он протянет, совмещая посты в «Ростове» и национальной команде, если бан не снимут еще пару лет? А потом он уйдет, придет другой специалист, и все нынешние наработки с Кениями и Ираками будут коту под хвост.

    Фактически получается, что сборная России и все причастные к ней – заложники ситуации, которые целиком зависят от РФС. А Российский футбольный союз, в свою очередь, просто плодит абсолютно ненужные самим футболистам матчи. Безусловно, волгоградские болельщики, наблюдавшие за уничтожением Кубы 20 ноября, с этим не согласятся. Они нет, а остальные – очень даже да.


    В этой ситуации хочется быть оптимистом и предположить, что бан скоро снимут, и всё вернется на круги своя. Но президент УЕФА Александр Чеферин убил этот оптимизм еще в сентябре, когда заявил, что при всем желании вернуть российский футбол в Европу не получится, пока не закончится СВО. А когда она закончится – сложный вопрос. Учитывая, что ни Россия, ни Украина заканчивать не собираются, ближайшая дата, когда сборная сможет вернуться к отбору на крупный турнир – это 2027 год, когда стартует отбор на Евро-2028.

    Теоретический уход в Азию, как показала практика, тоже ничего не гарантирует. Там есть другие «демократические» и «самостоятельные» страны, которые с удовольствием вставят палки в колеса любым желаниям РФС: Япония, Южная Корея и прочие явно будут против игр с российской командой. Вот и получается, как в поговорке «Из тупика выход один – иди туда, откуда пришел».

    То есть нужно возвращать советские методы: возродить по-настоящему великий дворовый турнир «Кожаный мяч», который дал сборной СССР целую россыпь гениальных футболистов, вышедших из захолустья. Играть национальной команде стоит только в родных стенах, и никак не в Москве и Питере, а в Саранске (где построенный к чемпионату мира 2018 года стадион уже забыл, когда на нем появлялись люди), Воронеже (пожалуй, самом футбольном региональном городе), Краснодаре (пожалуй, на лучшей футбольной арене на планете) и так далее. Пусть это будут матчи с Кубой, Ираком и Таджикистаном, но проводить их нужно дома и только дома, поднимая тем самым интерес простых граждан к футболу.

    Где-где, а здесь возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам, и до них никому нет дела.

    Другие материалы автора


    Главное
    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны
    Премьер Баварии заявил о тяжелом государственном кризисе в Германии
    В Киеве заявили, что Россия впервые атаковала черными дронами
    Вторая подпорная стена разрушилась на трассе на южном берегу Крыма
    Чехия захотела ввести санкции против российского газа
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении

    Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара

    В России на полгода запрещают экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон. Цены на эти важные продукты питания пока растут в рамках инфляции. Однако правительство не стало дожидаться, когда хлеб резко подорожает, и решило действовать упреждающе. Почему возник риск удорожания хлеба? Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве подтвердили запрет на мир со стороны Запада

    На Украине вновь заговорили о мирных переговорах с Россией. Правда, на этот раз в Киеве указывают на невыгодные позиции для диалога. Как уверяет лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, конфликт мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Лондона. Какие цели преследуют заявления Арахамии, о чем он умолчал и почему его слова лишь подтверждают позицию Россию по спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях

    «Сложная, но контролируемая ситуация». Так главком ВСУ Валерий Залужный описал происходящее прямо сейчас на линии соприкосновения российских и украинских войск. Что именно имел в виду украинский военачальник и на каких направлениях Россия оказывает наибольшее давление на ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян загнал себя в ловушку новых территориальных потерь

    Армянский премьер Никол Пашинян впервые признал, что Баку и Ереван обсуждают обмен территориями. О каких именно территориях идет речь, какое значение они имеют для выживания Армении и что по этому поводу думает Азербайджан? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Нужна ли России сборная по футболу

      Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

      0 комментариев
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Толстой против Микки-Мауса

      Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

      28 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      России незачем относиться к мигрантам по-арабски

      Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

      52 комментария
    Перейти в раздел

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    • Голландцы ударили по Евросоюзу

      Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала тяжелым ударом для Брюсселя: теперь будут проблемы. Они не только в том, что Вилдерс противник Украины и ислама, но и в том, что евроскептики победили в стране, с которой началась идея единой Европы в ее идеалистическом виде.

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............