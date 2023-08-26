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    26 августа 2023, 11:15

    Российские спортсмены преодолевают изоляцию Запада

    Правда и победа
    Российские спортсмены преодолевают изоляцию Запада

    Tекст: Матвей Мальгин

    Российские самбисты победили в общем зачете Кубка мира в Киргизии, а россиянка Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам. Эти и другие успехи российского спорта свидетельствует о том, что изолировать русских спортсменов так и не удалось, несмотря на огромные усилия Запада. В хоккее, теннисе, шахматах, единоборствах россияне продолжают быть на ведущих ролях.

    23 августа в Киргизии завершился Кубок мира по самбо. Российские самбисты, выступавшие в нейтральном статусе, уверенно победили в общем зачете турнира. На их счету 32 награды, включая 15 золотых, 10 серебряных и семь бронзовых медалей. Для сравнения: у занявшего второе место Казахстана пять золотых медалей, а у Узбекистана – три. Напомним, что самбо теперь олимпийский вид спорта.

    Несколькими днями ранее 24-летняя российская шахматистка Александра Горячкина в Баку стала обладательницей Кубка мира, одолев в финале болгарку Нургюл Салимову. Это очередной выдающийся успех российской шахматной школы. Напомним также, что россиянин Ян Непомнящий является вице-чемпионом мира после неудачи в весеннем матче за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем. 

    Триумф Горячкиной и самбистов еще раз показал, что попытки отмены всего русского в мире обречены на провал. Как и в других областях, в спорте россияне являются лидерами во многих видах. Их любят болельщики, на их выступления ходят зрители по всему миру. Их нельзя взять и отменить просто потому, что кому-то не нравится политика России.

    И в 2023 году это выглядит намного более очевидным, чем год назад. Наглядным примером может служить, например, хоккей. В Национальной хоккейной лиге (без сомнения, сильнейшей в мире) в прошлом году выступало 43 российских хоккеиста. А в регулярном чемпионате этого года – уже 56 (из легионеров больше только шведов).

    Российский форвард Иван Барбашев стал одним из героев плей-офф, выиграв со своим клубом «Вегас Голден Найтс» Кубок Стэнли. В финале «рыцари» сумели сломить сопротивление «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского – одного из лучших голкиперов НХЛ. Никита Кучеров из «Тампы», лучший российский хоккеист по мнению спортивных СМИ, в третий раз подряд набрал больше 100 очков за сезон (113). Ну а неувядаемый Александр Овечкин вновь стал лучшим в своем «Вашингтоне», неуклонно приближаясь к великому рекорду Уэйна Гретцки – 894 забитых шайбы в регулярном чемпионате. У Овечкина сейчас 822 – за два года должен нагнать.

    По-прежнему на виду россияне и в профессиональном теннисе. Лучший российский теннисист и экс первая ракетка мира Даниил Медведев недавно сыграл в полуфинале Уимблдона – самого престижного теннисного турнира в мире. Очень радуют юные российские теннисисты. 16-летняя москвичка Алина Корнеева в этом году выиграла два юношеских турнира «Большого шлема» – Открытые чемпионаты Австралии и Франции. Ее одногодка и лучшая подруга Мирра Андреева проиграла Корнеевой в финале юниорского Australian Open, после чего перешла во взрослый теннис и дошла на Уимблдоне до 1/8 финала, став второй в XXI веке теннисисткой после Марии Шараповой, преодолевшей три стадии основной сетки Уимблдона в возрасте до 17 лет. Наконец, 17-летний Ярослав Демин в этом году пробился в финал юношеского Уимблдона, а также стал победителем юношеского парного турнира «Ролан Гаррос».

    В профессиональном футболе россияне, выступающие за рубежом, особыми успехами похвастаться не могут. Впрочем, так было примерно всегда. Зато российских футболистов в сильных европейских чемпионатах в этом году также прибавилось. Во Франции к Александру Головину из «Монако» добавился Далер Кузяев, перешедший из «Зенита» в «Гавр». Испанский «Реал Сосьедад», пробившийся по итогам прошлого сезона в Лигу чемпионов, усилился одним из лучших молодых футболистов Российской премьер-лиги Арсеном Захаряном. Наконец, в итальянской Серии А продолжает выступать россиянин Алексей Миранчук.


    В профессиональном боксе одна из безусловных звезд – непобедимый чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол. После сокрушительного поражения, которое Бивол нанес в мае прошлого года знаменитому Саулю Канело Альваресу, соперники откровенно побаиваются Дмитрия. Болельщики очень ждут поединка Бивола с чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым, родившимся в Чечне и выступающим за Канаду. Однако Бетербиев пока предпочел встретиться в январе 2024 года с британцем Каллумом Смитом.

    В смешанных единоборствах после ухода Хабиба Нурмагомедова в легком весе появился новый суперчемпион из России – Ислам Махачев. В ноябре прошлого года он завоевал титул чемпиона UFC в бою против бразильца Чарльза Оливейры, а в феврале этого года защитил пояс, победив первого номера рейтинга UFC австралийца Алекса Волкановски. В октябре Махачева ждет реванш с Оливейрой.

    Пока сложно говорить о полноценном возвращении россиян в международный спорт – для этого должны быть созданы политические условия. Речь прежде всего о командных первенствах – сборная России по-прежнему «забанена» на всех официальных турнирах. Судя по всему, Олимпиаду в Париже мы все-таки пропустим – Томас Бах и его Международный олимпийский комитет очевидно боятся идти против антироссийски настроенной западной элиты.

    Однако общая тенденция явно указывает на постепенное увеличение российского участия в мировом спорте. Российский спорт – часть мирового, это нельзя отменить никакими санкциями и бойкотами. Рано или поздно наши спортсмены вернутся на главные мировые арены. Это неизбежно.

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