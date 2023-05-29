Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Взгляд
29 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 09:13  |  vz.ru
Разделы

Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
Перейти в раздел…

Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия получила всевидящий глаз из космоса

Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян следующую беседу решили провести под эгидой Евросоюза Петр Ковалев/ТАСС
Мирный договор по Карабаху могут заключить уже 1 июня, сообщили азербайджанские дипломаты. Это произойдет на встрече лидеров Азербайджана и Армении, намеченной на полях саммита Европейского политического сообщества, то есть под эгидой Запада. Правда, армянский МИД не разделяет оптимизма коллег из Баку. Но любопытно другое – почему две бывшие советские республики, враждовавшие с 1988 года, предпочитают мириться не в Москве? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...

Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...

НАТО лишает Европу мирного будущего

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
С начала 2000-х годов Россия пыталась создать триединую западную интеграцию, включающую англосакский мир, континентальную Европу и Россию. Но США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом. Подробности...
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
Подробности...

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
Подробности...

В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Вам нравится климат вашего региона (среднегодовая температура воздуха)?
  • Хотелось бы теплее

  • Хотелось бы холоднее

  • Пусть остается как есть
Какова должна быть продолжительность рабочей недели?
  • 4 дня

  • 5 дней

  • 6 дней

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника
    Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Reuters: Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян На украинском видео атаки на российский корабль обнаружены признаки монтажа Зеленский назвал ночную атаку дронов одной из самых крупных
    Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar Специально упавший в грязь перед бойцами офицер привел в восторг интернет В Германии пообещали принять шаги для паритета с Россией Французы освистали украинку Костюк за отказ пожать руку белорусской теннисистке
    Соперник Эрдогана на выборах пожаловался на несправедливость Представлявшийся бойцом «Вагнера» Медведев отказался от встречи со следователями Украины В кафедральном соборе Бердянска прошла первая литургия РПЦ Изможденную Пугачеву заметили на сцене с «Машиной времени» в Израиле

    Главная тема


    Аппарат «Кондор-ФКА» на орбите позволит следить за земной поверхностью при любой погоде

    «находилась в плену»


    Раненная при атаке ДРГ под Белгородом рассказала о наемниках из США и Польши

    Мэр Киева


    Кличко назвал неожиданную причину ночных вибраций в квартирах киевлян

    Россия и США


    Маск задал один вопрос сенатору Грэму, заявившему о вложении денег США в смерть россиян

    Видео

    битва кланов


    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    второй тур


    Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

    главком ВСУ


    «Воскрешение Залужного» добавило загадок в украинской политике

    падение экономики


    Германия реализовала план Маршалла наоборот

    отпор врагу


    Российская тероборона готова взять в руки оружие

    желание вернуться


    Максим Соколов: «Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

    противостоянии с Россией


    Глеб Простаков: Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

    только победа


    Геворг Мирзаян: Экзистенциальная война не терпит заморозок

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16
    Денис Миролюбов

    Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

    Денис Миролюбов
    Главный редактор InVoice Media
    29 мая 2023, 09:00

    Политическое давление на российских спортсменов началось задолго до февраля 2022 года. Пожалуй, самым запоминающимся был скандал на летней Олимпиаде – 2004 в Афинах, когда судьи буквально украли золото у гимнаста Алексея Немова, занизив оценки. На помощь спортсмену пришли разъяренные зрители, поднявшие гул на трибунах и не дававшие продолжить турнир. Растерявшиеся арбитры тут же начали менять выставленные оценки, дабы Немов вообще не попал на пьедестал, хотя был абсолютно лучшим в своем виде спорта. Примечательно, что Алексей не стал устраивать разбор полетов с судьями. Наоборот, он успокоил болельщиков, которые именно в тот момент поняли, что никакой честной игры по правилам в мировом спорте нет. А сегодня мы наблюдаем апогей процесса, активно начатого в те времена.

    Сегодня многие федерации задумались о переходе в Азию как единственном способе продолжить выступления на международном уровне. Однако это путь в никуда. Единственные, кому может быть выгоден переход, это шахматисты. Игроки из Азии ничем не уступают по уровню европейским коллегам. Женщины-шахматисты особенно сильны в Казахстане и КНР, а среди мужчин в шахматах мощны Индия и Иран, поэтому российским спортсменам будет интересно посоревноваться с ними. Но у большинства других видов спорта нет никаких резонов менять сторону света, особенно у олимпийских. Тот же азиатский хоккей с шайбой больше похож на пародию, как и большинство зимних видов спорта, которые практически не развиты в регионе. А главное, от перехода в Азию у атлетов, волейболистов или баскетболистов не повышаются шансы выступить на Олимпиадах.

    Даже если Россию будут допускать к чемпионатам мира в командных видах, то в лучшем случае под нейтральным флагом. К тому же от спортсменов будут требовать нейтральности по отношению к СВО или вовсе ее осуждения. Это унизительно. Причем даже такие критерии отбора не позволят спортсменам поехать на Игры-2024 в Париже, ведь они просто не успеют отобраться.

    Над пропастью завис и российский футбол. Если Российский футбольный союз (РФС) решит всё же перейти в Азию, то таким шагом просто убьет весь прогресс, добытый ранее. Большая часть болельщиков уже заготовила чемоданы оскорблений в адрес российских футбольных чиновников, как только те заговорили о планах сменить УЕФА на Азиатскую конфедерацию. Хотя некоторые эксперты заявили, что переход в Азию даст возможность вернуться в игру нашим клубам и сборной, отстраненным от международных соревнований. Но при этом никто не ответил на вопрос: а как вернуться обратно в УЕФА, когда политическая обстановка стабилизируется?

    Свое «фи» в свое время высказал и президент УЕФА Александер Чеферин, который неоднократно заявлял, что от России никто не отказывается. Очевидно, что чиновник не может прямо заявить, кто и как заставил организацию вычеркнуть отечественные команды, но его слова откровенно намекали, что ситуация разрешима. Не сегодня, так завтра. К тому же Чеферин признал, что решение об отстранении российских клубов и сборной было категорически неверным и нарушило все принципы нейтралитета спорта.

    Фото: Владимир Песня/РИА Новости

    В итоге в конце прошлого декабря РФС принял решение не дергаться и встретить Новый год отстраненными, но с определенной верой в будущее. В будущее, в котором российский футбол вернется к еврокубкам, отбору на чемпионаты мира и Европы. Понятно, что это будет зависеть исключительно от раскладов на политическом поле. Но всё же стоит задуматься: а что ждет наши клубы и национальную сборную, если переход в Азию когда-то состоится?

    Начать нужно с главного – с экономики. Прежде всего переход в Азию чреват дополнительными издержками из-за длительных перелетов. Да и призовые в Азии, по сравнению с УЕФА, крошечные. Помимо этого, никому не будет интересно смотреть на матч азиатской Лиги чемпионов «Зенит» – «Аль-Ахли», разве что руководству питерцев и самым преданным болельщикам с берегов Невы.

    Есть и другой вопрос, что называется, на поверхности. Если европейские сборные, под давлением или по своей воле, отказываются играть с русскими, то откуда уверенность, что так не поступят условные Япония, Сингапур и Южная Корея?

    Помимо этого, нет никаких гарантий, что сначала Азия не распахнет двери новому члену, а потом тоже не наложит ограничения под чьим бы то ни было нажимом. Такое же нулевое количество гарантий будет положено сборной России, которую не обязательно допустят к отбору на чемпионат мира 2026 года.

    А уж вернуться в УЕФА – еще более сложная задача, которая займет не один год. Да и выглядеть как бедный родственник, который мечется от одной двери к другой – спорное решение, которое вряд ли укрепит репутацию РФС в мире.


    Когда в РФС даже на теоретическом уровне рассматривали переход в Азию, там, видимо, не задумались и о клубном менеджменте. Известно, что в азиатской версии Лиги чемпионов действует лимит на легионеров, по которому на поле могут выйти только три иностранца, плюс один игрок из любой азиатской страны. Возникает вопрос: а куда российские клубы денут массу зарубежных игроков, многие из которых сидят на неплохих многолетних контрактах? Вопросов к сторонникам перехода в Азию много, но ответов на них нет.

    Поэтому получается, что многим российским спортивным федерациям невыгодно рассматривать переход в Азию как лучший вариант развития. Особенно это касается футбола. К тому же нужно понять, что Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •