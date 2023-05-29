Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Политическое давление на российских спортсменов началось задолго до февраля 2022 года. Пожалуй, самым запоминающимся был скандал на летней Олимпиаде – 2004 в Афинах, когда судьи буквально украли золото у гимнаста Алексея Немова, занизив оценки. На помощь спортсмену пришли разъяренные зрители, поднявшие гул на трибунах и не дававшие продолжить турнир. Растерявшиеся арбитры тут же начали менять выставленные оценки, дабы Немов вообще не попал на пьедестал, хотя был абсолютно лучшим в своем виде спорта. Примечательно, что Алексей не стал устраивать разбор полетов с судьями. Наоборот, он успокоил болельщиков, которые именно в тот момент поняли, что никакой честной игры по правилам в мировом спорте нет. А сегодня мы наблюдаем апогей процесса, активно начатого в те времена.

Сегодня многие федерации задумались о переходе в Азию как единственном способе продолжить выступления на международном уровне. Однако это путь в никуда. Единственные, кому может быть выгоден переход, это шахматисты. Игроки из Азии ничем не уступают по уровню европейским коллегам. Женщины-шахматисты особенно сильны в Казахстане и КНР, а среди мужчин в шахматах мощны Индия и Иран, поэтому российским спортсменам будет интересно посоревноваться с ними. Но у большинства других видов спорта нет никаких резонов менять сторону света, особенно у олимпийских. Тот же азиатский хоккей с шайбой больше похож на пародию, как и большинство зимних видов спорта, которые практически не развиты в регионе. А главное, от перехода в Азию у атлетов, волейболистов или баскетболистов не повышаются шансы выступить на Олимпиадах.

Даже если Россию будут допускать к чемпионатам мира в командных видах, то в лучшем случае под нейтральным флагом. К тому же от спортсменов будут требовать нейтральности по отношению к СВО или вовсе ее осуждения. Это унизительно. Причем даже такие критерии отбора не позволят спортсменам поехать на Игры-2024 в Париже, ведь они просто не успеют отобраться.

Над пропастью завис и российский футбол. Если Российский футбольный союз (РФС) решит всё же перейти в Азию, то таким шагом просто убьет весь прогресс, добытый ранее. Большая часть болельщиков уже заготовила чемоданы оскорблений в адрес российских футбольных чиновников, как только те заговорили о планах сменить УЕФА на Азиатскую конфедерацию. Хотя некоторые эксперты заявили, что переход в Азию даст возможность вернуться в игру нашим клубам и сборной, отстраненным от международных соревнований. Но при этом никто не ответил на вопрос: а как вернуться обратно в УЕФА, когда политическая обстановка стабилизируется?

Свое «фи» в свое время высказал и президент УЕФА Александер Чеферин, который неоднократно заявлял, что от России никто не отказывается. Очевидно, что чиновник не может прямо заявить, кто и как заставил организацию вычеркнуть отечественные команды, но его слова откровенно намекали, что ситуация разрешима. Не сегодня, так завтра. К тому же Чеферин признал, что решение об отстранении российских клубов и сборной было категорически неверным и нарушило все принципы нейтралитета спорта.

В итоге в конце прошлого декабря РФС принял решение не дергаться и встретить Новый год отстраненными, но с определенной верой в будущее. В будущее, в котором российский футбол вернется к еврокубкам, отбору на чемпионаты мира и Европы. Понятно, что это будет зависеть исключительно от раскладов на политическом поле. Но всё же стоит задуматься: а что ждет наши клубы и национальную сборную, если переход в Азию когда-то состоится?

Начать нужно с главного – с экономики. Прежде всего переход в Азию чреват дополнительными издержками из-за длительных перелетов. Да и призовые в Азии, по сравнению с УЕФА, крошечные. Помимо этого, никому не будет интересно смотреть на матч азиатской Лиги чемпионов «Зенит» – «Аль-Ахли», разве что руководству питерцев и самым преданным болельщикам с берегов Невы.

Есть и другой вопрос, что называется, на поверхности. Если европейские сборные, под давлением или по своей воле, отказываются играть с русскими, то откуда уверенность, что так не поступят условные Япония, Сингапур и Южная Корея?

Помимо этого, нет никаких гарантий, что сначала Азия не распахнет двери новому члену, а потом тоже не наложит ограничения под чьим бы то ни было нажимом. Такое же нулевое количество гарантий будет положено сборной России, которую не обязательно допустят к отбору на чемпионат мира 2026 года.

А уж вернуться в УЕФА – еще более сложная задача, которая займет не один год. Да и выглядеть как бедный родственник, который мечется от одной двери к другой – спорное решение, которое вряд ли укрепит репутацию РФС в мире.

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Когда в РФС даже на теоретическом уровне рассматривали переход в Азию, там, видимо, не задумались и о клубном менеджменте. Известно, что в азиатской версии Лиги чемпионов действует лимит на легионеров, по которому на поле могут выйти только три иностранца, плюс один игрок из любой азиатской страны. Возникает вопрос: а куда российские клубы денут массу зарубежных игроков, многие из которых сидят на неплохих многолетних контрактах? Вопросов к сторонникам перехода в Азию много, но ответов на них нет.

Поэтому получается, что многим российским спортивным федерациям невыгодно рассматривать переход в Азию как лучший вариант развития. Особенно это касается футбола. К тому же нужно понять, что Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике.