Власть оказалась добрее оппозиции

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Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

На фоне блэкаутов свечка становится неотъемлемым атрибутом украинской власти president.gov.ua
По итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации. Какие еще «успехи» могут оказаться в послужном списке Зеленского?  Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания« и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений - и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте

Обещанием поставить Украине легкие танки AMX-10 RC Запад грозит усугубить конфликт с Россией MARKEVICH/Légion étrangére/Défense
Запад намерен переступить красную линию с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2. Почему Украина выпрашивает натовские танки и как они могут повлиять на ход боевых действий? Подробности...
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«Русский Новый год» приводит в ярость националистов Латвии

Даже новогодние праздники стали в Прибалтике поводом для русофобии Игорь Онучин/РИА Новости
Латвия усиливает накал русофобии и «дерусификации». В этой стране начали заводить дела на любителей «русского Нового года» – тех, кто прилюдно отмечал наступление Нового года в 23.00, то есть по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и даже достойными депортации. С другой стороны, растет и дерзость местных русских – дерзость отчаяния. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Власть оказалась добрее оппозиции

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли стоит удивляться, что люди сплотились вокруг власти, которая ведет сложную геополитическую и военно-политическую игру, стремясь не допустить самого тяжелого развития событий. Подробности...

Запад обманывает надежды Зеленского на новейшую бронетехнику

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Британия заявляет, что вместе с союзниками «может в будущем передать танки Украине». Уже принято решение о поставках Киеву американских и немецких бронемашин – но вовсе не танков («Леопард» или «Абрамс»). Почему Зеленский так настойчиво просит у Запада именно танки и почему Запад так упорно их Зеленскому не дает? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Рождество – вечная радость среди временных скорбей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Но существует праздник и в другом смысле – не как временный побег от реальности, а как обнаружение реальности более глубокой. Оказывается, за скорбями и тяготами земной жизни можно найти надежду и утешение, которые ничто не может отнять или разрушить. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

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    Власть оказалась добрее оппозиции

    Власть оказалась добрее оппозиции
    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		7 января 2023, 12:10

    Ушедший год принес глубокое разочарование в согражданах двум не слишком значительным, но весьма знаковым группам российских общественно-политических активистов.

    Первая группа вполне очевидна – это представители нашей (а вернее уже не нашей) либеральной общественности. Февральско-мартовские попытки раскачать массовые протесты против СВО окончились таким конфузом, что и вспоминать-то неловко. Правда, дальше все оказалось еще печальнее, поскольку частичная мобилизация вновь породила надежду, что ну вот сейчас-то народ, когда по его душу пришло государство, выразит недовольство – и процесс расшатывания власти пойдет. Но и тут не сложилось. Хотя мобилизация и впрямь стала неожиданностью для страны, после краткого периода адаптации к новой реальности основная активность людей сосредоточилась на помощи армии и конкретным мобилизованным в подготовке к будущей службе. А главным развлечением народа стало обсуждение анекдотов, доносившихся с Верхнего Ларса.

    Однако вряд ли кого-то может удивить то, что наши люди в очередной раз обманули ожидания либералов. Куда более интересна вторая группа активистов, чьи надежды на народ и его веское слово также не оправдались.

    Речь о радикальных патриотах России. Тех самых, которые требуют принятия самых решительных и жестких мер, каких бы сфер это ни касалось. Коррупционеров – ставить к стенке, англосаксов – вразумлять ядерным оружием, с Европой – полный разрыв экономических и дипломатических отношений. А еще объявить всеобщую мобилизацию для усиления боевых действий, перевести российскую экономику на военные рельсы – и вообще, почему СВО, надо прекратить заниматься ерундой и официально объявить войну Украине.

    Для этой группы наших сограждан 24 февраля породило надежду, что ну наконец-то власть осознала их правоту и все пойдет так, как они мечтают и считают правильным. Однако воодушевление довольно быстро сменилось разочарованием, ныне перешедшим в привычное для них обличение Кремля и обвинение руководства России во всех грехах. И, надо признать, что многие события нынешнего года дали возможность для такой интерпретации. 2022-й оказался окутан таким густым «туманом войны», что едва ли не по любому поводу можно дать десяток противоположных толкований.

    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

    Ну а поскольку речь идет о боевых действиях, в которых гибнут люди, можно понять ожидания российских турбо-патриотов, что уж тут-то народ точно не стерпит подобной политики. Но и здесь их ждало разочарование – спустя десять месяцев после начала СВО российское общество консолидировано вокруг государственной власти едва ли не больше, чем в начале, активно и деятельно поддерживает армию, а рейтинги высших должностных лиц страны демонстрируют впечатляющую устойчивость.

    Неудивительно, что у некоторых возникает желание воскликнуть в сердцах: «Да что ж с этим народом не так? Где логика в его мыслях, настроениях и действиях?». Попытаемся ответить на этот вопрос, тем более что ответ совсем несложен. Наоборот, это просто поразительно, насколько последовательна, логична и здрава позиция той общности, которую у нас называют глубинным народом.

    Российское общество поддержало и продолжает – может быть, не очень демонстративно, но все более основательно – поддерживать СВО, потому что оно осознает, какая опасность – в очередной раз угрожающая существованию самого нашего народа – нависла над страной. Этот год развеял все иллюзии, которые еще оставались у людей после восьмилетнего наблюдения за событиями в Донбассе. Запад и Украина сделали и наговорили за этот год столько, что не оставили сомнений даже у самых наивных – нам снова объявлена война, в которой на кону стоит наше выживание. Запад в очередной раз устроил «Дранг нах Остен». А, значит, придется воевать.

    Вот только, честно говоря... воевать не хочется. Россия впервые за очень-очень долгое время распробовала вкус спокойной жизни и поступательного развития – без штурмовщины, без сверхусилий, без всеобщей мобилизации, без массовых жертв во имя великой цели. Мы увидели, какие замечательные изменения прорастают в реальности как будто сами собой и становятся обыденной частью нашей жизни, когда ты просто делаешь свое дело, работаешь, отдыхаешь, растишь детей – а жизнь почти незаметно становится все лучше.

    Да уж, воевать не хочется. Однако выбора нам не оставили. Или все-таки он у нас есть? И вот тут мы наблюдаем удивительный феномен: едва ли не впервые в отечественной истории бережет и жалеет народ государство, а не радетели за народное счастье. Причем власть доказывает это не на словах, а на деле. Радикал-патриоты, бескомпромиссно критикующие Кремль, требуют поставить страну на военные рельсы, а мужское население поголовно отправить на штурмы Харькова, Днепропетровска, Киева и дальше вплоть до Львова.

    Руководство же страны проводит очень ограниченную мобилизацию, устанавливает щедрые социальные и компенсационные пакеты для участников СВО и членов их семей, любыми способами вытаскивает из плена наших солдат, твердо отказывается от милитаризации экономики (развивая при этом ВПК) и вообще делает все возможное, чтобы раскручивающийся – а он, конечно, раскручивается все сильнее – военный маховик как можно меньше затрагивал нормальную жизнь людей, а боевые действия велись с максимальным сбережением жизней военнослужащих.

    Российская власть оказалась добрее и человечнее, чем российская же оппозиция. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что люди сплотились вокруг власти, которая ведет сложную геополитическую и военно-политическую игру, стремясь не допустить самого тяжелого развития событий. Ну а если все-таки этого не получится… Что ж, в 2022 году армия России показала, что она – достойная наследница героев прошлого. И если будет суждено, наш народ не посрамит памяти своих дедов и прадедов.

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