Как вели себя в плену фашистские генералы

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31 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

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Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

Немцы под Сталинградом понесли чудовищные потери из-за голода и обморожений Валерий Христофоров/ТАСС
Ровно 80 лет назад, 31 января 1943 года сдался в плен фельдмаршал Паулюс - один из сотен тысяч таких же пленных немецких военнослужащих. Фактически это означало окончание Сталинградской битвы, переломной для хода Великой Отечественной войны. То, как советская власть и лично Берия отнеслись к немецким военнопленным, разрушает один из главных русофобских мифов о Второй мировой войне. Подробности...
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Украина помогла военному краху Британии

Британские власти не спешат наращивать помощь своим военным army.mod.uk
Британия вылетела из пятерки великих военных держав. Об этом говорят американские генералs и пишет местная пресса. Почему некогда «владычица морей» и ведущая военно-техническая страна теряет свою боевую мощь, какую роль в этом вопросе сыграла Украина - и почему даже британское руководство против повышения расходов на армию? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Как вели себя в плену фашистские генералы

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Германия балансирует на грани войны и переговоров

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Тимур Шерзад

    Как вели себя в плену фашистские генералы

    Тимур Шерзад
    журналист
    		31 января 2023, 08:42

    80 лет назад, 31 января 1943 года, фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался в плен русским войскам вместе со своим штабом. Технически это еще не было завершением Сталинградской битвы, но другим остаткам вражеской группировки оставались считанные дни.

    В большом летнем наступлении 1942 года Сталинград был для вермахта не самоцелью, а удобным пунктом, контроль над которым позволял обеспечить фланг. Кроме того, можно было перерезать Волгу, по которой русскимбыло удобно доставлять в центральные районы страны добытую на Кавказе нефть. В то время как основные силы немцев шли как раз за этой нефтью.

    Тем не менее, на Сталинград противник выделил достаточно крупную группировку. 6-я полевая армия вермахта под командованием Паулюса была одной их самых крупных по численному составу. Ее мощный артиллерийский кулак позволял уверенно проламывать даже хорошо укрепленную оборону и двигаться вперед. А еще ее поддерживали румынские и итальянские части.

    Тем не менее, навалившись на Сталинград, Паулюс не смог быстро овладеть им. К ноябрю 1942-го казалось, что город уже почти дожат, и советские подразделения вот-вот будут сброшены в Волгу. Но русские все это время готовили большое наступление, успешно скрывая переброску и накопление сил. И стартовавшая 19 ноября операция «Уран» очень быстро привела к окружению войск Паулюса в Сталинграде и окрестностях.

    Это было событием стратегического масштаба. Выдрать из германского фронта сразу 300 000 человек означало поставить под удар уже всю вражескую группировку на Кавказе, которую тут же пришлось спешно отводить. Поэтому сдача Паулюса в январе нового, 1943 года, обозначала не просто одну из побед, но перелом во всей войне.

    Фото: Илья Таранцов/ТАСС

    И у стен есть уши

    В первый же день сдачи фельдмаршалом занялись в НКВД. К делу подошли с выдумкой. Под видом обычного охранника подослали к расквартированным в одной из изб арестованным генералам младшего лейтенанта госбезопасности Тарабрина. Тот в совершенстве знал немецкий и французский языки, но виду не подавал. Так для истории было задокументировано настроение командования 6-й армии в первый же день их сдачи русским.

    В избе находились фельдмаршал Фридрих Паулюс, начальник штаба его армии генерал-лейтенант Артур Шмидт и адъютант Паулюса, полковник Вильгельм Адам. На Паулюса явно давила ответственность за катастрофу вверенной ему армии, Шмидт бросался из чудачества в чудачество, отравляя атмосферу своими выходками, а Адам в основном бурчал на поведение Шмидта.

    Когда немцев вежливо попросили сдать все острые предметы, Шмидт тут же пришел в ярость. Он побагровел и принялся визгливо кричать, требуя к себе особого отношения. Конечно, пленному начальнику штаба было плевать на бритвы и ножи – его возмутило то, что к пленным генералам относятся «так же, как к солдатам».

    Интересно, что вопли возымели эффект – русские сделали несколько звонков, что-то согласовав с начальством, и вернули пленным ножи и бритвы.

    Дело было вечером, и немцы вскоре легли спать. Им предоставили хорошие кровати с чистейшим бельем, но Шмидт вновь продемонстрировал странность, разворошив все свои постельные принадлежности, придирчиво осмотрев их с карманным фонариком. После этого он все-таки лег, но спал плохо, прерывисто – пленному начштаба явно снились кошмары. Он несколько раз просыпался и громко требовал перестать трясти кровать. Она при этом, разумеется, находилась в полном покое.

    На следующий день пленным подали обед, включая водку, которая удостоилась от Паулюса характеристики «изумительная». Высокой оценки в разговоре за обедом удостоилась не только водка – Паулюс отдал должное военному искусству русских, заявив, что их действия под Сталинградом войдут в учебники.

    Шмидт тем временем был как на иголках. Он то доставал охранников, объясняя им жестами какие-то особенности положения 6-й армии в Сталинградской битве, то переживал за возможный кризис военного руководства в Германии, то мрачно констатировал, что русские теперь будут наступать, как минимум, до середины марта. Сильное беспокойство вызывал вопрос, остановится ли РККА «на прежних границах», или все закончится походом на Берлин.

    При этом все пленные согласились с тем, что отношение к немецкому генералитету в плену было лучше, чем у немцев к русскому. Для них это была позитивная новость. Полковник Адам решил не терять время и тут же начал учить русский язык.

    Мудрое решение

    В плену Паулюс руководствовался специфическим кодексом чести классического германского офицера. В НКВД его всячески склоняли к сотрудничеству, но тот непреклонно стоял на своем. Во время войны был сформирован антифашистский союз среди пленных офицеров, но Паулюс наотрез отказывался туда вступать, считая это предательством.

    Но ситуация резко изменилась в августе 1944-го, когда до пленного фельдмаршала, сидевшего уже в лагере в Суздале, дошли известия о попытке военного переворота в Германии. Гитлер безжалостно казнил заговорщиков и некоторых их друзей. Преданность военной корпорации оказалась для Паулюса очень важна. Социально близких офицеров он Гитлеру не простил. И в качестве мести пошел на сотрудничество с НКВД и вступил в антифашистский союз, активно занявшись агитацией.

    Эта деятельность принесла плоды. На Нюрнбергский процесс фельдмаршал поехал, как свидетель. В СССР его держали в «золотой клетке», обеспечивая всем для отдыха и досуга, но не выпуская в Германию. Зато Паулюс успел выступить в качестве консультанта в фильме «Сталинградская битва», который вышел на экраны в 1949 году.

    Он даже не увиделся с женой, которая умерла в 1949 году. Но после смерти Сталина Паулюсу все же дали уехать в ГДР. Там он не бедствовал, до конца жизни занимаясь преподаванием и исследованиями военной истории. Он умер 1 февраля 1957 года, день спустя после годовщины своего пленения, прожив 66 лет.

    Артур Шмидт пошел по другому пути. Искренний нацист, он не сотрудничал с СССР до последнего, оставаясь верным своим фашистским убеждениям до конца. История с казнью германских генералов Гитлером его не смутила. «Значит, так было надо». Благодаря Аденауэру, его освободили в 1955 году. Начальник штаба Паулюса явно не мучал себя рефлексией. Он дожил до 92 лет и умер в ФРГ спустя долгое время после войны, в 1987 году.

    Адам, который в первые дни плена сомневался, правильно ли он сделал, сдавшись, а не застрелившись, в итоге пошел на военную службу в ГДР, на которой был награжден орденом «Знамя Труда». В Восточной Германии бывший адъютант поддерживал теплые дружеские отношения с Паулюсом, пока тот был жив. Умер Вильгельм Адам в 1977 году, дожив до 85 лет.

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