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8 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Шесть главных мифов, придуманных блогерами про СВО

Действия российских Вооруженных сил на Украине обросли мифами Сергей Бобылев/ТАСС
Почему ВСУ до сих пор обстреливают города Донбасса? Сколько самолетов используют в ходе спецоперации ВКС России и насколько успешно? Правильно ли применяются танки? Эти и другие подобного рода вопросы породили серию мифов о действиях российских войск в ходе спецоперации. Подробности...
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Литву ждет крупное туалетное наказание

Такие туалеты до сих пор остаются отличительным признаком литовской глубинки Михаил Мордасов/ТАСС
Весьма экзотическое нововведение вынуждена вводить Литва – речь идет о государственной системе учета содержимого уличных туалетов. Руководство страны полагает, что только таким образом удастся избавиться от туалетов системы «сортир», распространенных по всей стране. Данная инициатива особенно интересна в контексте мифов, распространяемых на Украине о быте в России. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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России пора вернуть свое небо

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В Новосибирске создан «Проект-300»: разработка и производство легкого 6–10-местного самолета. Главная особенность самолета в том, что он целиком будет собран из российских комплектующих. Например, авиамотор – с завода «Мотор Сич», Запорожье. Ко времени монтажа мотора завод будет уже наш, уверены сибиряки. Подробности...
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Как Зеленский пытается помешать украинцам сдаваться в плен

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зеленский готов принести тысячи жизней украинцев в угоду геополитическим интересам США и Британии. Для него нет на Украине своих. И это не связано с национальностью. Подробности...
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Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет. Подробности...
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Дипломатию Германии губит демократия

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Шесть главных мифов, придуманных блогерами про СВО

    Действия российских Вооруженных сил на Украине обросли мифами
    		   8 августа 2022, 14:24
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Константин Сивков, доктор военных наук

    Почему ВСУ до сих пор обстреливают города Донбасса? Сколько самолетов используют в ходе спецоперации ВКС России и насколько успешно? Правильно ли применяются танки? Эти и другие подобного рода вопросы породили серию мифов о действиях российских войск в ходе спецоперации.

    Проходящая на Украине спецоперация является главным источником информационных сюжетов последних месяцев – особенно для блогерской и иной несистемной сетевой общественности, часто по-дилетантски оценивающей события на Украине. В этой среде порождаются откровенно мифические предположения о ситуации в зоне боевых действий. Претерпевая по мере обсуждения различные мутации, порождая новые соображения, они формируют информационное поле, которое порой слабо связано с действительностью. Так рождаются мифы о специальной операции. Перечислим несколько наиболее распространенных.

    1. Почему продолжаются обстрелы мирных городов Донбасса

    Одним из самых распространенных является миф о том, что российские войска не могут (не хотят) вести борьбу против артиллерии противника, которая обстреливает жилые районы ЛДНР. СМИ подробно и в красках ежедневно описывают последствия ударов. Это вызывает у людей естественный протест и непонимание того, почему российская армия не может пресечь такие удары. «Военные эксперты» начинают выдавать свои домыслы, что якобы наша армия не способна эффективно вести контрбатарейную борьбу.

    Однако реальная проблема в другом. Как известно, ВСУ стремятся максимально использовать жилую и промышленную застройку населенных пунктов. Это их осмысленная стратегия с самого начала военных действий. Очередным подтверждением подобной манеры действий явилось скандальное расследование Amnesty International, так возмутившее Киев.

    Орудия, по преимуществу буксируемые, а также РСЗО устанавливаются вблизи жилых домов. При этом жителям запрещается их покидать. Особенно опасно, когда ВСУ используют для прикрытия высотные дома. Выполнив огневую задачу (это может быть от 5-10 до 20 залпов), батарея ВСУ сворачивается и перемещается в другую точку, как правило, также в зоне жилой застройки. Общая продолжительность нахождения орудия в точке ведения огня может составлять от пяти-семи до 20 минут.

    Казалось бы, это большое время. На вооружении Российской армии есть, например, комплекс артиллерийской разведки «Зоопарк», способный по траектории полета снаряда определить местоположение орудия, выпустившего его – но с некоторой погрешностью. Таких данных достаточно, чтобы нанести ответный удар буквально в считанные минуты, что и делается, если такое орудие расположено вне жилой застройки. А вот если оно стоит во дворе жилого района, окруженное высотными домами или в плотно застроенном частном секторе, то ошибки местоположения этого орудия охватывают уже несколько домов, которые попадают в зону поражения. К этому надо добавить техническое рассеивание снарядов орудия, которое увеличивается по мере износа. А стрельба ведется нашей артиллерией весьма интенсивная.

    Таким образом, попытка уничтожить орудие противника в зоне жилой застройки ответным артиллерийским или ракетным ударом с высокой вероятностью приведет к большим жертвам среди мирного населения и разрушению жилой инфраструктуры. А таких орудий в этих условиях надо уничтожить как минимум несколько. И ожидаемые жертвы мирного населения от такой контрбатарейной борьбы могут составить сотни человек.

    Иначе говоря, за спасение нескольких человек в Донецке придется пожертвовать сотнями жизней в другом городе Донецкой республики. ВСУ прикрываются мирными жителями как живым щитом – и эта тактика, надо признать, работает.

    Можно использовать авиацию, тем более, что Россия добилась господства в воздухе над районом боевых действий. Удар ПТУРа с вертолета, имеющего боевую кумулятивную боевую часть всего в 5-9 кг, позволит гарантированно уничтожить орудие, не повредив жилую застройку. Однако тут вступает в дело фактор времени. Вертолеты и самолеты не могут длительное время находиться в воздухе, тем более в зоне, где для них существует угроза со стороны ПЗРК. Поэтому они либо патрулируют в безопасных районах, либо находятся на аэродроме в готовности к вылету.

    Время выхода в точку удара самолета или вертолета, находящегося в воздухе, может колебаться в больших пределах и по опыту американской авиации может составлять от 15 до 30 минут. А с аэродрома и того больше – от 30 до 50 минут и более в зависимости от удаленности района базирования от места удара. За это время противник успевает в большинстве случаев сменить позицию даже буксируемых орудий.

    Конечно, есть вероятность обнаружить орудие противника на позиции до того, как он успел ее покинуть или на марше в другой район. Наши войска успешно уничтожают артиллерию противника вне жилой или промышленной застройки. Но быстро это сделать невозможно. У ВСУ еще имеется большое количество артиллерии. Вносит свой вклад и НАТО. Поэтому ведется тяжелая и систематическая борьба. Борьба эта уже принесла свои успехи – по признанию украинской стороны, на каждый украинский ствол у России имеется более десятка своих. А ведь на момент начала специальной операции по количеству артиллерийских вооружений в войсках первой линии у нас был паритет.

    2. Почему не до конца подавлена украинская артиллерия

    Еще один миф состоит в том, что украинская артиллерия, хотя и малочисленная, но используется более эффективно, чем российская. Это утверждение разбивается самим фактом того, что на данный момент мы имеем более чем десятикратное превосходство в артиллерии.

    И это при том, что исходно обе армии, и российская, и украинская, располагали примерно одинаковым количеством артиллерии. На момент начала специальной операции ВСУ имели полноценную группировку, располагающую полным комплектом средств контрбатарейной борьбы и подготовленным личным составом – однако в итоге на данный момент эта группировка полностью проиграла битву за огневое превосходство.

    О каком превосходстве в эффективности применения артиллерии ВСУ можно говорить теперь, когда они не имеют в мало-мальски приемлемом количестве средств контрбатарейной борьбы и подготовленного личного состава? А стрельба по мирным городам как раз свидетельствует о слабости. Помимо стремления реализовать тактику выжженной земли, стрельба по гражданским объектам может говорить об отсутствии у ВСУ возможностей выдать целеуказание своей артиллерии по войскам противника.

    3. Правильно ли используются танки

    Еще один миф состоит в утверждении, что глубокие танковые прорывы российская армия не имеет возможности осуществлять по причине наличия у противника мощной противотанковой обороны. Тут стоит напомнить, что танк – это оружие, предназначенное для ведения боя преимущественно на открытых пространствах. Не зря существует такое понятие, как «танкоопасная» или «танкодоступная» местность. Плотная городская застройка к числу таковых не относится.

    В годы Великой Отечественной наши танковые командиры избегали боев в городе. А танковые прорывы происходили на местности вне населенных пунктов с преодолением полевых полос обороны противника. В городах танки использовались совместно с пехотой, как средство ее огневого усиления.

    Именно так сегодня и используются танки в рамках СВО. Ведь район боевых действий в ЛДНР – это фактически зона сплошной промышленной и жилой застройки. Что касается прорывов, то они были на начальной фазе операции, когда наши войска вышли за несколько дней на линию Киев – Херсон. Однако необходимость ликвидировать главные силы ВСУ, окопавшиеся в западных районах ЛДНР, заставили сосредоточить основные усилия на решении этой задачи.

    Тут стоит напомнить, что в этом регионе ВСУ создали группировку численностью около 150 тыс. человек. Стоит напомнить, что у Паулюса под Сталинградом была окружена группировка в 330 тыс. человек – вполне сопоставимая с тем, что имела Украина в ЛДНР. При ликвидации 6-й армии вермахта в городе также танки не очень активно использовались, поскольку главную роль играли пехота и артиллерия.

    4. Какова реальная роль артиллерии на поле боя

    Можно встретить мнение, что СВО возвращает нас во времена Первой мировой, когда главную роль на полях сражений играла именно артиллерия. Формально это справедливо, однако фактически это не так. Российская армия имеет огромные запасы боеприпасов, оставшихся со времен СССР. Массированное их использование вполне оправдано. Тем более что основными целями являются площадные объекты типа районов сосредоточения войск. При этом использование крайне дорогостоящего оружия – высокоточных систем разной дальности – в таких условиях не вполне целесообразно, учитывая, что серьезного противодействия нашей артиллерии и авиации со стороны ВСУ не наблюдается.

    5. Как оценивать роль авиации

    Существует миф о низкой интенсивности использования российской авиации из-за угрозы сохранившей свою боеспособность ПВО ВСУ, в частности, ПЗРК. На самом деле интенсивность использования авиации совсем не низкая. Данные Минобороны говорят о поражении от 50-60 до 100-120 и более объектов силами оперативной (ранее фронтовой) и армейской авиации. Если предположить, что на каждую цель выделялась пара машин (а меньше быть не может, пара – это минимальная тактическая единица авиации), то

    ежедневно выполняется от 100-120 до 200-240 вылетов и более (ведь на ряд крупных целей выделяется куда более крупный наряд сил, чем пара) самолетов и вертолетов.

    Согласно опыту применения авиации США в различных конфликтах, в ходе систематических боевых действий на один самолет приходится в среднем один вылет в сутки. Если ВКС РФ действуют аналогичным образом, то получается, что в СВО задействовано и полноценно используется порядка 200 самолетов и вертолетов. Это немалая часть от общего боевого состава российской авиации. Так что авиация используется полноценно, а ПВО Украины этому не мешает. Даже вертолеты успешно действуют, что свидетельствует о том, что американские «Стингеры» не могут оказать им противодействие, которое могло бы заставить отказаться от использования этих машин.

    6. Эффективно ли работают бомбардировщики

    Существует миф о недостаточном применении Россией бомбардировочной авиации. Утверждается, что наша авиация не может использовать бомбы свободного падения из-за угрозы ПВО противника.

    В действительности – вполне может. Более того, на некоторых наших самолетах стоит система, позволяющая бомбить с высокой точностью, добиваясь точности попадания в назначенную точку бомбами свободного падения с отклонением в 50-100 метров среднеквадратического отклонения. Есть у нас и самолеты, которые легко могут стереть с лица земли небольшой или даже средний город за один удар группой составом 10-30 машин. Это самолеты стратегической (Ту-160) и дальней авиации (Ту-22м3). Однако уничтожив врага, мы погубим и все население населенного пункта. По понятным причинам идти на такое нельзя.

    * * *

    С одной стороны, мифы наносят только вред, они мешают понимать реальную картину действий российских войск. Однако сам факт появления этих мифов свидетельствует о колоссальном интересе российского народа к совместной судьбе России и Украины и к освобождению Украины от нацизма. О неравнодушии к происходящему. А это является необходимой предпосылкой к победе.

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