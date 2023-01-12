Чем России важен Артемовск

Иногда небольшие города играют значительную роль в истории великих держав. Яркий пример – Таганрог. А сегодня судьба Донбасса и России во многом будет зависеть от результатов битвы за городок неподалеку от него – Артемовск, в прошлом Бахмут.

Бахмут возник в XVI веке как сторожка (приграничное укрепление), а затем стал слободкой, в нем службу несли донские казаки. Затем укрепление получило статус крепости и центра Бахмутского округа. Слобожане добывали и варили соль в его окрестностях. В начале XVIII века между донскими и слободскими казаками возник конфликт. И те и другие хотели получать прибыль от солепромыслов. Это стало одной из причин Булавинского восстания. Затем добычей и варкой соли руководили государственные чиновники. Но их управление оказалось неэффективным. Было принято решение отдать солепромыслы в откуп.

Двух мужчин, служивших в Бахмуте, можно назвать прадедушками промышленного Донбасса. Благодаря их усилиям в крае залежи угля не только были разведаны, но стали использоваться в практических целях. Одного звали Семен Чирков, он был в звании капитана и командовал батальоном, который размещался в Бахмутской крепости. Имя второго – Никита Вепрейский, он был ландратом, то есть членом коллегии дворян, которые управляли уездом. Чирков олицетворял военную власть, Вепрейский – гражданскую.

Капитан и ландрат были бизнес-партнерами. Они и получили в откуп бахмутские солепромыслы в 1719 году. Это значит, что определенную сумму они должны были платить в казну, а то, что заработают сверху, уже принадлежит откупщикам. Соль – дело по тем временам, конечно, прибыльное, но у компаньонов возникли две большие проблемы. Первая – рабочие руки, вторая – топливо. Первую проблему они решили с помощью государства. Правительство обязало командира чугуевских казаков ежегодно высылать на солевые промыслы до 300 рабочих. Старшины слободских полков должны были поставлять 415 рабочих. А вот вопрос с топливом откупщикам приходилось решать самим. Дефицит топлива был проблемой не только для бахмутского края, но и для всей России. Металлы, прежде всего чугун, плавили на древесном угле. Вокруг Бахмута вырубили все деревья, древесину приходилось привозить издалека. Кроме того, древесный уголь требовался для кузниц в крепости. Это приводило к увеличению себестоимости соли. А значит, компаньоны теряли деньги. Выходом могло стать использование каменного угля. О том, что в Европе его используют в производственных целях, просвещенные люди в России знали. В 1719 году вышел указ Петра Великого, который в законе «Берг-привилегия» разрешал искать полезные ископаемые, руду, минералы. Нашедший их получал вознаграждение, а также мог заслужить право на разработку открытого месторождения. Согласно канонической версии, этот царский указ подвиг Чиркова и Вепрейского искать каменный уголь.

Хотя существует вероятность, что о некоторых залежах угля в окрестностях Бахмутской крепости знали давно. И, возможно, донские и слобожанские казаки использовали его в процессе солеварения лет за двадцать до первого официального открытия залежей, которое произошло в 1721 году в балке Скелеватой в 25 верстах от Бахмута в результате экспедиции, предпринятой Чирковым и Вепрейским. Нужно оговориться: несмотря на то что компаньонами двигали меркантильные интересы и, вероятно, они примерно знали, где искать уголь, это не уменьшает значения того, что они сделали. Была первая четверть XVIII века, Бахмут был приграничной крепостью, углубиться в степь на 25 верст – это был подвиг, ведь по дороге можно было встретить отряд кочевников или банду разбойников.

Таким образом, усилия Семена Чиркова и Никиты Вепрейского заложили основу создания Донбасса как индустриального центра, что имело огромное значение для истории России. Это был процесс небыстрый. Например, идея о том, что в крае нужно построить металлургический завод, появилась еще в 1795 году, а реализована она была лишь 24 апреля 1871 года, когда на территории «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства» (ныне Донецкий металлургический завод) была построена первая доменная печь.

Бахмут можно назвать первой столицей Донбасса, ведь именно он имел статус уездного в составе Екатеринославской губернии, когда возникли и начали индустриально развиваться Донецк (изначально Юзовка), Горловка. Еще ранее, когда Бахмут имел статус центра округа, началась добыча угля в районе современного Лисичанска. Развивалась промышленность и в самом Бахмуте. Так, на 1900 год в населенном пункте функционировало 76 небольших промышленных предприятий, в которых числились 1078 человек, а также четыре соляных рудника, где трудились 874 наемных работника. В 1924 году город был переименован в честь главы правительства Донецко-Криворожской республики Федора Сергеева, партийный псевдоним которого был Артем.

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После Великой Отечественной войны город, как и весь Донбасс, поднимали из руин. Восстанавливали старые предприятия, открывали новые. В 1954 году начал работать завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга. Однако визитной карточкой города и отчасти Донбасса в целом было другое предприятие. Это Артемовский завод шампанских вин, чьи винные подвалы располагаются в старых гипсовых выработках. Артемовское шампанское как презент везли жители Донецка, Горловки, Мариуполя родственникам и друзьям в другие города. Помню, в нулевые высшим шиком было достать экспортный вариант красного брюта. Оно считалось лучшим в продукции завода.

Артемовск в силу его исторической роли в судьбе региона имеет почти сакральное значение для жителей Донбасса. Без него невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Думается, самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ. И можно предположить, что изгнание майданной Украины из города будет иметь последствия тоже поистине исторические.