Чем России важен Артемовск

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12 января, четверг  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
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Запад надеется на обвал нефтяных доходов России

Bloomberg шокировал резким обвалом цен на российскую нефть Максим Богодвид/РИА Новости
России приходится продавать свою нефть с большой скидкой из-за европейских санкций и позиции двух крупнейших покупателей – Китая и Индии. С таким посылом выступили западные источники информации. Однако в экспертной среде не разделяют мрачных прогнозов западных аналитиков. Подробности...
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Британцы ревнуют Макрона к Украине

Макрон потеснил британского премьера в списке лучших европейских друзей Зеленского Sadak Souici/Le Pictorium/Reuters
Решение Франции расширить военную помощь Украине и поставить в ВСУ неназванное количество колесных танков AMX-10RC вызвало некоторое недоумение на Западе. Британские СМИ заявили чуть ли не о расколе в НАТО, поскольку Париж принял это решение без консультаций. Чем руководствовался прежде осторожный Эммануэль Макрон? Подробности...
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Освобождение Соледара вызовет эффект домино в Донбассе

После занятия Соледара российские военные полностью сосредоточатся на боях за Артемовск Константин Михальчевский/РИА Новости
Россия установила контроль над Соледаром. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в центре города образован котел, в котором идет бой. Взлом обороны ВСУ в Соледаре открывает российской группировке войск новые возможности для наступления и в перспективе – освобождения всей территории ДНР. Какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех? Подробности...
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Разведка Польши прибедняется с умыслом

Польская разведка играет ведущую роль в работе НАТО по Украине Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Разведка Польши недовольна своей судьбой: престиж службы падает, зарплаты низкие, высокие нагрузки, стресс. И это с учетом того, что роль польских шпионов на Украине – ведущая. Данное обстоятельство позволяет заподозрить, что поляки прибедняются, хотя позорный скандал с аппаратами ИВЛ из Албании действительно вышел их разведке боком. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Чем России важен Артемовск

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ. Подробности...

Кулеба заговорил словами госсекретаря эпохи Эйзенхауэра

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Насмотревшись на Борреля, Анналену, да и на Лизавету Трасс в бытность ее главой Форин-офиса, Кулеба пришел к выводу, что при новом порядке, основанном на правилах, чем дурнее министр иностранных дел, тем он авторитетнее. И горячо усвоил себе эти правила. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Папа Бенедикт отказывался прогибаться под мир

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Католическая церковь – и это было так уже во времена понтификата Бенедикта XVI – сталкивается с огромным давлением со стороны сильных мира сего, а в ряде стран и со стороны собственных прихожан, которые хотят, чтобы она изменила свое учение, подчинившись текущей повестке. Подробности...
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Опасная игра Пашиняна против России

США сэкономят на Украине

Артемовск или Бахмут?

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Чем России важен Артемовск

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		12 января 2023, 09:02

    Иногда небольшие города играют значительную роль в истории великих держав. Яркий пример – Таганрог. А сегодня судьба Донбасса и России во многом будет зависеть от результатов битвы за городок неподалеку от него – Артемовск, в прошлом Бахмут.

    Бахмут возник в XVI веке как сторожка (приграничное укрепление), а затем стал слободкой, в нем службу несли донские казаки. Затем укрепление получило статус крепости и центра Бахмутского округа. Слобожане добывали и варили соль в его окрестностях. В начале XVIII века между донскими и слободскими казаками возник конфликт. И те и другие хотели получать прибыль от солепромыслов. Это стало одной из причин Булавинского восстания. Затем добычей и варкой соли руководили государственные чиновники. Но их управление оказалось неэффективным. Было принято решение отдать солепромыслы в откуп.

    Двух мужчин, служивших в Бахмуте, можно назвать прадедушками промышленного Донбасса. Благодаря их усилиям в крае залежи угля не только были разведаны, но стали использоваться в практических целях. Одного звали Семен Чирков, он был в звании капитана и командовал батальоном, который размещался в Бахмутской крепости. Имя второго – Никита Вепрейский, он был ландратом, то есть членом коллегии дворян, которые управляли уездом. Чирков олицетворял военную власть, Вепрейский – гражданскую.

    Капитан и ландрат были бизнес-партнерами. Они и получили в откуп бахмутские солепромыслы в 1719 году. Это значит, что определенную сумму они должны были платить в казну, а то, что заработают сверху, уже принадлежит откупщикам. Соль – дело по тем временам, конечно, прибыльное, но у компаньонов возникли две большие проблемы. Первая – рабочие руки, вторая – топливо. Первую проблему они решили с помощью государства. Правительство обязало командира чугуевских казаков ежегодно высылать на солевые промыслы до 300 рабочих. Старшины слободских полков должны были поставлять 415 рабочих. А вот вопрос с топливом откупщикам приходилось решать самим. Дефицит топлива был проблемой не только для бахмутского края, но и для всей России. Металлы, прежде всего чугун, плавили на древесном угле. Вокруг Бахмута вырубили все деревья, древесину приходилось привозить издалека. Кроме того, древесный уголь требовался для кузниц в крепости. Это приводило к увеличению себестоимости соли. А значит, компаньоны теряли деньги. Выходом могло стать использование каменного угля. О том, что в Европе его используют в производственных целях, просвещенные люди в России знали. В 1719 году вышел указ Петра Великого, который в законе «Берг-привилегия» разрешал искать полезные ископаемые, руду, минералы. Нашедший их получал вознаграждение, а также мог заслужить право на разработку открытого месторождения. Согласно канонической версии, этот царский указ подвиг Чиркова и Вепрейского искать каменный уголь.

    Хотя существует вероятность, что о некоторых залежах угля в окрестностях Бахмутской крепости знали давно. И, возможно, донские и слобожанские казаки использовали его в процессе солеварения лет за двадцать до первого официального открытия залежей, которое произошло в 1721 году в балке Скелеватой в 25 верстах от Бахмута в результате экспедиции, предпринятой Чирковым и Вепрейским. Нужно оговориться: несмотря на то что компаньонами двигали меркантильные интересы и, вероятно, они примерно знали, где искать уголь, это не уменьшает значения того, что они сделали. Была первая четверть XVIII века, Бахмут был приграничной крепостью, углубиться в степь на 25 верст – это был подвиг, ведь по дороге можно было встретить отряд кочевников или банду разбойников.

    Фото: AP/TASS

    Таким образом, усилия Семена Чиркова и Никиты Вепрейского заложили основу создания Донбасса как индустриального центра, что имело огромное значение для истории России. Это был процесс небыстрый. Например, идея о том, что в крае нужно построить металлургический завод, появилась еще в 1795 году, а реализована она была лишь 24 апреля 1871 года, когда на территории «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства» (ныне Донецкий металлургический завод) была построена первая доменная печь.

    Бахмут можно назвать первой столицей Донбасса, ведь именно он имел статус уездного в составе Екатеринославской губернии, когда возникли и начали индустриально развиваться Донецк (изначально Юзовка), Горловка. Еще ранее, когда Бахмут имел статус центра округа, началась добыча угля в районе современного Лисичанска. Развивалась промышленность и в самом Бахмуте. Так, на 1900 год в населенном пункте функционировало 76 небольших промышленных предприятий, в которых числились 1078 человек, а также четыре соляных рудника, где трудились 874 наемных работника. В 1924 году город был переименован в честь главы правительства Донецко-Криворожской республики Федора Сергеева, партийный псевдоним которого был Артем.

    После Великой Отечественной войны город, как и весь Донбасс, поднимали из руин. Восстанавливали старые предприятия, открывали новые. В 1954 году начал работать завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга. Однако визитной карточкой города и отчасти Донбасса в целом было другое предприятие. Это Артемовский завод шампанских вин, чьи винные подвалы располагаются в старых гипсовых выработках. Артемовское шампанское как презент везли жители Донецка, Горловки, Мариуполя родственникам и друзьям в другие города. Помню, в нулевые высшим шиком было достать экспортный вариант красного брюта. Оно считалось лучшим в продукции завода.

    Артемовск в силу его исторической роли в судьбе региона имеет почти сакральное значение для жителей Донбасса. Без него невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Думается, самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ. И можно предположить, что изгнание майданной Украины из города будет иметь последствия тоже поистине исторические.

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