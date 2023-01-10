Особенности растворения украинской государственности

Взгляд
10 января, вторник  |  Последнее обновление — 15:04  |  vz.ru
Разделы

Европейские энергетики зря радуются новой зависимости

Европейцы радуются теплой погоде как дети Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Германия празднует победу: отказ от российских углеводородов не привел к полному экономическому и промышленному краху крупнейшей в Европе экономики, и цены на газ вышли на плато. Однако немецкие политики рано радуются. Так считают не только Венгрия и российские эксперты, но и западные аналитики. Европейская экономика и заводы по-прежнему остаются под угрозой. В чем риски? Подробности...
Перейти в раздел…

Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания» и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений – и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина теряет Соледар и Артемовск

По состоянию на 9 января бои идут уже в центре Соледара Виктор Антонюк/РИА Новости
Отказавшись от рождественского перемирия, Киев получил болезненные прорывы линии обороны в Донбассе. Вооруженные силы РФ достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске – важных стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой, в том числе по политическим причинам.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Грузия ослабила ПВО Украины

Ющенко (справа) и Саакашвили готовили нападение на российских миротворцев с 2005 года Николай Лазаренко/ТАСС
Киев потребовал у Тбилиси вернуть дивизион ЗРК «Бук», который Украина поставила Грузии в 2008 году. Эти комплексы применялись в ходе грузинского нападения на Южную Осетию против российской боевой авиации. Причем есть данные, что управляли ими украинские военные, а поэтому те события можно расценивать как первый акт агрессии Украины против РФ. Будут ли эти ЗРК вновь стрелять по российской авиации в ходе конфликта на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
Перейти в раздел…

Особенности растворения украинской государственности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Украина оказалась подготовленной к «растворению» в чужих интересах в наибольшей степени именно в результате уникального положения и истории этих земель. Подробности...

Западная идеология уравнивает людей и вещи

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Современные участники сети, организованной по принципам акторно-сетевой теории, мало чем отличаются от технических устройств из интернета вещей, трутней из пчелиного улья или любой другой сетевой структуры с техническими связями. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Стране нужен культурный ЗОЖ

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В мозги населения вдолбили: если развлекаться, то обязательно тупо. А как иначе-то? Понятно, что эту тенденцию надо ломать, пока она окончательно не стала самоподдерживающейся. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 6 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

Перейти в раздел…

Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
Подробности...

Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...

Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
  • Да, но можно ещё

  • Да, в самый раз

  • Да, можно меньше

  • Нет

  • Не отдыхал(а)
Насколько успешным для вас был 2022 год?
  • Очень успешным

  • Вполне успешным

  • Не очень успешным

  • Крайне неуспешным

  • Затрудняюсь ответить
Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
  • Ограничиваю, исходя из требований здоровья

  • Ограничиваю, исходя из требований поста

  • Ограничиваю из иных соображений (указать в комментариях)

  • Не ограничиваю никак
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России оценили отказ Армении проводить учения ОДКБ
    Пушилин заявил о скором освобождении Соледара Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств ВС России Bloomberg заявил о продаже Urals по цене 38 долларов за баррель Гоблин объяснил рекордные кассовые сборы «Чебурашки» в России
    Авиация ВКС России сбила три самолета Су-25 ВВС Украины АПЛ «Белгород» завершила испытания макета торпеды «Посейдон» Столтенберг заявил об истощении военных запасов НАТО из-за Украины Фото фигуристки Медведевой использовали на сайте зимней Олимпиады-2026
    Российские войска за сутки уничтожили более 130 украинских военных В России оценили желание США изменить динамику конфликта на Украине Минобороны Грузии выступило с разъяснениями по запросам Украины на комплексы «Бук» и «Джавелин» Максима Галкина лишили региональных наград Кузбасса

    Главная тема


    Европейские энергетики зря радуются новой зависимости

    спецоперация на Украине


    Блогеры объявили награду за первый подбитый украинский БМП Bradley

    Донецко-Криворожская республика


    Историк прокомментировал дискуссию вокруг названия города Артемовск

    известный режиссер


    Стало известно об ухудшении состояния Михалкова

    Видео

    дивизион ЗРК «Бук»


    Как Грузия ослабила ПВО Украины

    энергетическая инфраструктура


    Киев угодил в трансформаторную зависимость от России

    волна забастовок


    Ради спасения экономики Британию вернут в XIX век

    антироссийские высказывания


    Смольянинову предрекли наказание рублем

    важное наступление


    Украина теряет Соледар и Артемовск

    европейский мультикультурализм


    Вадим Трухачёв: Россия может извлечь пользу из проблем с мигрантами в Европе

    антихристианский мир


    Владимир Можегов: Русский всегда воюет со смертью

    высокое искусство


    Игорь Караулов: Стране нужен культурный ЗОЖ

    на ваш взгляд


    Успели отдохнуть за новогодние праздники?
    Тимофей Бордачёв

    Особенности растворения украинской государственности

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		10 января 2023, 14:44

    Сейчас и на определенную историческую перспективу украинский вопрос имеет для России исключительно военно-техническое измерение, что заметно снижает значимость его обсуждения в категориях политической науки. Однако даже в новых условиях перспективы его решения все равно зависят от понимания того, с чем мы имеем дело на этой территории.

    В подтверждениях особого характера проблемы недостатка явно нет: поступки и заявления киевских властей постоянно создают материал для осмысления «украинского феномена». Последние яркие примеры – это высказывания представителя Киева в Лондоне относительно роли Украины в конфликте России и Запада, а также повеселивший многих наблюдателей на Рождество список россиян, против которых украинские власти ввели персональные санкции.

    В первом случае, как мы помним, речь шла о том, что нет в мире другой страны, которая согласилась бы пожертвовать своими гражданами, территорией и перспективами развития ради борьбы Запада с его историческим противником Россией. В случае же «санкционного» списка наших с вами соотечественников обращает на себя внимание то, что подметили многие журналисты: украинская версия данного документа является калькой с английского варианта, на что указывает последовательность перечисления конкретных фамилий. Они идут там в порядке букв не украинского, а английского алфавита. Другими словами, даже президентские указы претендующей на суверенность территории представляют собой механический перевод полученного извне документа.

    Все это было бы забавно и достойно ироничных замечаний относительно того, что из себя представляет на самом деле современная власть в Киеве. Однако подчиняющиеся этой власти вооруженные силы уже на протяжении более чем десяти месяцев ведут весьма активное и бодрое противоборство с Российской армией. И сколько бы шутовскими ни выглядели попытки украинского «правительства» изображать из себя самостоятельное государство, временные перспективы решения данной проблемы не выглядят пока сколько-нибудь определенными. Так что совершенно не удивительно, что вопрос о природе такого явления, как современная Украина, вызывает у нас подлинный интерес.

    Знает ли история примеры, когда достаточно крупная страна заявляла о том, что является орудием военной политики других держав, и более того, подтверждала это конкретными примерами? Нет, мы не можем найти ничего подобного во всей богатой событиями и феноменами истории международной политики. В лучшем случае речь может идти об участии, которое принимали подразделения формально зависимых территорий в различных военных конфликтах своих метрополий. И в некоторых случаях, как, например, с Австралией в Первую мировую войну, это действительно стало важным опытом в процессе появления национального самосознания. Однако здесь речь ни о чем подобном не идет. Формальная украинская государственность существует уже давно, и никто на Западе даже в самом страшном сне не может себе представить интеграцию Киева в западное сообщество рыночных демократий.

    Фото: Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Суверенные государства вообще редко проводят политику, которая имела бы самоубийственное содержание. Однако еще более сложно представить себе постановку такой стратегии в основу внешнеполитической доктрины. Можно, конечно, предположить, что украинские власти несколько лукавят и своими клятвами просто подогревают общественный интерес в Европе и Северной Америке, где публике хорошо продается миф о свободолюбивых и жертвенных дикарях. Но вряд ли такое объяснение может быть удовлетворительным: слишком многое из того, что Киев делает, действительно ведет к «растворению» украинских интересов в политических предпочтениях Запада. Россия за последние 300 лет часто сталкивалась со случаями, когда вожди сопредельных народов уверяли наших противников в Европе, что выступают проводниками их интересов. Однако никто из них не шел настолько далеко, как это делает сейчас Киев.

    Можно поэтому предположить, что природа интересующего нас явления имеет двойственное происхождение. Во-первых, это уникальная собственная историко-культурная основа. Во-вторых, общее положение территорий, оказавшихся на границе сфер интересов держав, остающихся историческими соперниками в силу объективных причин. В данном случае граница пролегает между Россией и Западом. Но есть и другие примеры – Япония или Южная Корея также расположены «между» США и Китаем. Хотя наличие у них опыта собственной государственности даже в таких условиях ведет к более ответственной внешней политике. Украина в свою очередь оказалась подготовленной к «растворению» в чужих интересах в наибольшей степени именно в результате уникального положения и истории этих земель.

    Суть данного трагического явления международной жизни состоит в том, что расположенные на линии соприкосновения противников территориальные образования в любом случае не могут рассчитывать на полный суверенитет. Неслучайно в научной литературе за ними закрепилось определение «лимитрофы»: мы взяли его у Римской империи, которая так обозначала зоны размещения приграничных войск. Давление, оказываемое на любые формально суверенные страны их могущественными соседями, настолько велико, что полностью блокирует способность к созданию классической государственности. Их политические элиты неизбежно становятся предметом обольщения или запугивания со стороны сильных соседей. Население не видит в таких правителях надежного гаранта своего выживания и само обращается к внешним источникам власти. Более того, как показывает украинский опыт, оно даже готово идти на жертвы с целью отстоять свою зависимость от одной из враждующих великих держав.

    В этом отношении Украина не уникальна. Весь пояс государственных образований, разделяющих Россию и Западную Европу, оказался неспособен к сохранению суверенитета после завершения холодной войны. Достаточно долго продолжался эксперимент с Финляндией: эта страна действительно балансировала между Востоком и Западом. Но по мере обострения их соперничества даже такая устоявшаяся на первый взгляд государственность оказалась неспособна сохраниться. Решением о вступлении в НАТО финскими властями был сделан решительный шаг к переходу в качестве территориальной базы военной политики США и ведущих стран Запада. В некотором смысле исключение представляет собой Венгрия, хотя и она лишилась значительной части своего суверенитета в рамках НАТО и Европейского союза. В целом создание формальных суверенитетов в настолько неблагоприятных внешних условиях оказывается крайне безответственным по отношению к судьбе населения делом.

    Можно было бы просто сказать, что Украина в данном ряду просто представляет собой наиболее крупный по своим территориальным и демографическим показателям пример. Однако мы не имеем оснований отказывать этому географическому пространству и значительной части его населения в наличии собственного опыта отношений с соседями. И это опыт крестьянского бунта – стихийного сопротивления любой форме централизованной государственной власти. Неслучайно именно на это обращал внимание столь нелюбимый сейчас в Киеве великий русско-украинский писатель Михаил Булгаков.

    В XVI–XVII веках бунт был направлен против Польши, которая представляла собой наиболее сильное государственное начало. А после угасания польской державы объектом недовольства стала Россия, пытающаяся как-то стабилизировать соседние территории в безопасном для себя состоянии. Подлинный трагизм этого бунта состоит в том, что в силу своего географического положения он не может привести к созданию классического государства – ответственного перед собственными гражданами и предсказуемого для окружающих. И любой разговор о том, что представляет собой сейчас украинская государственность, и ее перспективах упирается в приведенные нами доказательства того, что ее просто нет.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •