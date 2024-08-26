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    Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    26 августа 2024, 08:48 Мнение

    Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

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    Недавняя дипломатическая перепалка между нашими союзниками в Минске и Астане – это прекрасный пример того, какими разными могут быть взгляды на жизнь у стран, в добром отношении которых к России сомневаться не приходится.

    Суть вопроса, насколько известно, состояла в том, что глава белорусского государства в свойственной ему решительной манере посетовал на то, что казахстанские власти недостаточно поддерживают Россию в ее конфликте с силами всего Запада. В ответ на это казахстанское дипломатическое ведомство провело беседу с послом Белоруссии в Астане, уверив последнего в приверженности Казахстана сбалансированной и мирной внешней политике.

    Можно только догадываться, насколько доверительно стороны обсудили место, занимаемое Казахстаном в решении отдельных вопросов внешнеэкономических связей России в условиях западных санкций. В любом случае такие инциденты не должны создавать у нас впечатления, что среди наиболее близких к России стран царит какое-то напряжение или, того хуже, конфликт. Все они люди взрослые и, как показывает опыт, вполне могут вести доверительный обмен мнениями.

    Интересно другое: подобные словесные мини-баталии – это прекрасный повод увидеть, насколько разным является положение друзей России в мире и их собственный взгляд на этот мир. Для нас это важно, потому что помогает самим более адекватно воспринимать окружающую действительность и не поддаваться эмоциям там, где этого делать не следовало бы. И параллельно развивать в себе чувство некой эмпатии, способности понимать мотивы поведения других безо всякой необходимости с ними соглашаться.

    Мы ведь, в конце концов, не США, стремящиеся построить всех своих союзников в единой борьбе за счастье американской олигархии и умножение ее фантастических доходов от эксплуатации остального человечества. Российская внешняя политика и дипломатия всегда была и остается намного более тонкой и сдержанной – и совершенно не склонной к истерическому восприятию действительности.

    А друзья и союзники у нас разные. Они хоть и вышли все из СССР, но успели пройти свой исторический путь как независимые государства. Пережить кризисы, из которых извлекли уроки и, что самое важное, основывают свое поведение на национальной культуре, которая больше и глубже, чем любые текущие обстоятельства. В этом отношении Белоруссия и Казахстан – это полюсы мировосприятия, с каждым из которых Россия должна поддерживать максимально дружеские отношения. Именно на понимании объективного многообразия наших соседей, их интересов и ценностей может быть основана сравнительно долгосрочная стратегия России там, где речь не идет о жестком противостоянии силам Запада.

    Современный Казахстан – это типичная страна мирового большинства, которая придерживается дружественной в отношении России позиции и не участвует в экономической войне, которую против нас ведет Запад. Однако казахстанские власти совершенно не собираются ради России подставлять голову под удары со стороны США и Европы. Нравится нам или нет, но такое поведение является естественным для практически всех стран бывшего СССР, за исключением тех, где народы или политические режимы сделали твердый выбор в пользу одной из сторон конфликта.

    Белоруссия в свою очередь является ближайшим союзником России. Самым близким, если не сказать единственным. Эта страна находится под постоянной угрозой со стороны Запада, который уже пытался устроить там государственный переворот летом 2020 года. Тогда положение в республике спасла только решимость ее президента Александра Лукашенко и – в меньшей степени – недвусмысленная позиция России. После того как положение было стабилизировано, открылись возможности для прогресса в развитии Союзного государства России и Белоруссии – проекта, вызывавшего всегда самое яростное неприятие на Западе и недовольство тех мечтателей внутри самой республики, которые хотели отправить ее по пути Украины. Но, повторим, кризис, пережитый Минском в 2020 году, был целиком инспирирован Западом и его агентурой внутри республики.

    Поэтому в феврале 2022 года выбор для Белоруссии был очевиден, и сейчас она – единственная страна СНГ, где размещено российское ядерное оружие. А все раздумья о том, чтобы проводить политику маневрирования между Россией и Евросоюзом, оказались тогда окончательно забыты. Такое положение определяет взгляд из Минска на то, как ведут себя в текущем кризисе другие страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности, – особенно Армения и Казахстан. Это основной исторический опыт республики, и он объективно привел ее к качеству самого важного для нас государства в мире.

    В самом Казахстане события января 2022 года не были продуктом западных усилий по дестабилизации положения. Они стали результатом сочетания противоречий внутри казахстанских правящих кругов, с одной стороны, и нерешаемых годами социально-экономических проблем. Эти проблемы копились за фасадом сравнительно успешной государственности и однажды просто обязаны были вылиться в народное возмущение, использованное для выяснения отношений внутри местной элиты. Казахстан – самая богатая после России страна бывшего СССР, и это создавало основу для серьезной внутренней конкуренции за доступ к важнейшим решениям.

    У наблюдателей никогда не было серьезных оснований усматривать за массовыми беспорядками января 2022 года, охватившими несколько крупных казахстанских городов, целенаправленные усилия США или европейцев. Хотя они, конечно, были бы рады воспользоваться вероятным хаосом в том случае, если бы власть рухнула. Тогда казахстанские правящие круги, вполне в духе степных традиций, смогли сами довести положение до грани, за которой могло быть обрушение основных государственных институтов и распад страны на отдельные регионы. Спасло положение решительное обращение президента К.-Ж. Токаева к России и ОДКБ. В республике были оперативно размещены миротворцы, само появление которых заставило вооруженных мятежников разбежаться.

    Это стало основным опытом Казахстана за все 33 года с момента нежданного обретения независимости, после того как высшие должностные лица России, Белоруссии и Украины решили в декабре 1991 года положить конец существованию СССР. Располагая колоссальной территорией и природными богатствами, Казахстан никогда не находился в состоянии внешней угрозы: Россия – это его друг и союзник, Китай совершенно не стремится установить контроль над своим соседом, поскольку имеет проблемы с мусульманской общиной даже на своей территории. Да и вообще Пекин признает Центральную Азию зоной безусловной российской ответственности. 

    На юге Казахстан граничит с мирным Узбекистаном, Туркменией и Киргизией, откуда угроза также исходить пока не может. И для республиканских властей совершенно естественно рассуждать о мировых делах с позиции страны, на которую никто не может напасть извне. Это располагает к весьма благостному взгляду на мир. Потревожить который и попробовал Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    Тем более что президент Белоруссии, как оседлый житель Восточной Европы, иначе видит такие вещи, как благодарность и обязательства. Привязанные к земле народы традиционно более серьезно относятся к отношениям – союзническим или враждебным. И им может быть непонятно степное восприятие жизни, где всегда можно откочевать на новые пастбища, а благодарность не имеет смысла, поскольку постоянного соседства не существует.

    Все эти особенности мы в России прекрасно понимаем и с должным терпением относимся к стремлению наших друзей и союзников жить своим умом. Ведь других соседей у нас нет. 

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