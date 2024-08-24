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    Запад всегда использует тех, кого приручает

    @ Global Look Press

    24 августа 2024, 11:39 Мнение

    Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов

    писатель

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    В романе индонезийского писателя Сонтани «Тамбера» есть замечательный эпизод. Юный индонезиец Тамбера, симпатизирующий голландским колонизаторам, приходит в европейский форт. Он мечтает о военной форме, ждет любви и признания, но голландцы отправляют его на конюшню точить офицерскую саблю. Пока Тамбера служит голландцам, несчастья превращают его отца, некогда первого человека в деревне, в усталого сгорбленного старика. Болеет и умирает мать Тамберы. Индонезийского мальчика в форте ждут пинки, оплеухи, стирка грязного белья и другая черная работа. И, как можно догадаться, однажды и наточенную им саблю, и его самого используют на войне – одной из тех, которые вскоре начнут голландцы на островах пряностей. Вообще метафора у Сонтани получилась на редкость удачная. Ведь именно так Запад и поступает с полюбившими его странами и народами.

    ...Когда-то к английским поселенцам в Северной Америке с выражением любви и дружбы явились ирокезы. Англичане постарались уверить их, что любовь будет взаимной. Четверых индейских вождей отправили в Лондон, где ирокезов с почестями приняла английская королева. Анна Стюарт нашла «вест-индских королей» очень милыми и сделала им подарки: каждый получил индивидуальную бритву, ножницы, расческу, рубашку, шляпу, брусок свинца и портретик королевы, а впридачу еще и красивый медный чайник. Да, чуть не забыл: конфедерация ирокезских племен стала ударной силой в войнах с французами за господство в Северной Америке. Когда же французы были побеждены, англосаксы изгнали обескровленное племя своих любимцев с завоеванных теми земель.

    Нечто подобное потом повторилось с черкесами, мода на которых во время Кавказской войны была в Англии просто необычайной. За черкесскими депутатами в Лондоне ходили толпы народа; газеты нахваливали «их внушительную осанку, их романтическую одежду, их темные торжественные и пронзительные глаза, их орлиное выражение лица и естественное достоинство». Сообщалось, что Россия представляет черкесов «дикарями и разбойниками», хотя на самом деле они «мужественные и героические люди». Чем все это закончилось? Тем, что после поражения в Кавказской войне черкесы по договоренности с Оттоманской Портой были переселены в Турцию. Массовое переселение (мухаджирство) стало трагедией черкесского народа. Интересно, что англичане тогда не слишком сильно переживали за своих подопечных. Напротив, английские дипломаты радовались, что теперь горцев снова можно использовать против России – на этот раз уже с территории Турции. Черкесы были для них всего лишь очередными «милыми ирокезами». Кажется, английские эмиссары именно так их и называли.

    А за сто лет до событий на Кавказе англичан полюбили в Бенгалии. Главным англофилом стал Мир Джафар, родственник бенгальского наваба и один из военачальников. В решающем сражении Мир Джафар предал наваба, перешел на сторону англичан и отдал Бенгалию во власть Ост-Индской компании. На тот момент в Бенгалии насчитывалось около 25 миллионов жителей, и это было богатейшее государство Индии. Вскоре англичане разграбили казну, монополизировали внешнюю торговлю и главные отрасли внутренней, взвинтили налоги. Последовавшее за этим разорение ремесленников, крестьян и землевладельцев привело к первому страшному голоду в Бенгалии – голоду, который погубил около трети ее жителей. Да, чуть не забыл: бенгальские воины под руководством англичан отправились на войну с тогда еще независимыми маратхами...

    Эти сюжеты можно вспоминать бесконечно – декорации и действующие лица меняются, а пьеса на сцене идет все та же. Возможно, Запад и сам хотел бы обновить репертуар, но проблема в том, что он просто не умеет вступать с другими народами в равноправные отношения. Культурный расизм создает непреодолимую пропасть. Принять чужака в свою компанию нельзя, посадить за стол к общему пирогу – тем более. Зато любого туземца, будь он индонезийцем, африканцем или украинцем, можно использовать на заднем дворе и на поле боя. И чем сильнее кто-то влюбляется в Запад, тем сильнее его «танцуют». Примеры у нас перед глазами.

    Кстати, и в нашей истории было нечто тамберовское. Когда Ельцин в 1992 году выступил в конгрессе с речью «Боже, храни Америку», его обступили восхищенные американские законодатели. Они хлопали президента России по плечу и горячо благодарили. Ельцину казалось, что в Америке его принимают, как равного. Он ошибался. Конгрессмены приветствовали очередного «милого ирокеза».

    В ту пору мы совершили ошибки, за которые расплачиваемся до сих пор. Фактически мы поступили, как мальчик-индонезиец из романа Сонтани: отказались от собственной судьбы и вручили Западу ключи от своего будущего. Помимо всего прочего, это означало кровавые войны на постсоветском пространстве.

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. Тамбера может интегрироваться лишь на конюшню. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений. Увы, современное состояние образования и культуры не дает нам гарантии, что однажды у нас опять не появится импозантный лидер с лучезарной улыбкой, готовый променять оплаченное кровью народа независимое существование на похлопывания по плечу в западных столицах, портретик и чайник. Здесь многое нужно изменить – для нашей страны это вопрос выживания. Почему бы, например, не включить роман великого индонезийца, похороненного, кстати, в Москве на Митинском кладбище, в школьную программу шестого класса? Пусть его проходят вместе с «Робинзоном Крузо».

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