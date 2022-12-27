Венгры на своей собственной стороне

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27 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

Двигатель ПД-8 на испытательном стенде Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета Superjet New – летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? Подробности...
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Россия обрела новую устойчивость в агрессивной среде

СВО стала главным вызовом и главным поводом для сплочения народа в 2022 году, уверены эксперты Евгений Биятов/РИА Новости
Спецоперация России на Украине – главное событие 2022 года. У Запада не получилось сломать Россию извне, а внутри страна стала лишь сплоченнее. Какие изменения происходят в России на наших глазах и чего ждать в следующем году? Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Латвия готовит этническую чистку русского населения

Русская община Латвии неоднократно проводила акции протеста против политики местных властей Таисия Воронцова/ТАСС
Выслать из страны сотни тысяч людей по этническому признаку? Еще недавно казалось, что в Европе, в XXI веке подобные события, напоминающие нацистскую практику, попросту невозможны. Однако в Латвии эта идея всерьез обсуждается и применять ее предлагается по отношению к русскому населению этой страны. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Венгры на своей собственной стороне

Неистовое раздражение, которое Орбан вызывает у европейских либералов, связано с тем, что он заставляет людей задаться вопросом – «а что, так можно было?» Подробности...

Россия не могла позволить противнику выбирать время для наступления

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин взял на себя тяжелую ответственность, начав действовать тогда, когда экономика России приобрела необходимый запас прочности, а вооруженные силы получили преимущество по целому ряду видов вооружений, в первую очередь стратегических. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

США становятся зависимы от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Запад сам загнал себя в тупик, идеологически обосновав необходимость поддержки всегда неадекватной украинской власти. И что самое жуткое, украинская власть это поняла. Подробности...
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Почему венгры дерзят США

Зачем Зеленскому сексолог

«Мирный план Зеленского». Что это?

Обсуждение: 8 комментариев
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Венгры на своей собственной стороне

    		    27 декабря 2022, 11:50
    Фото: OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Недавнее интервью премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изданию Magyar Nemzet привлекло внимание мировых СМИ – у нас обратили внимание, прежде всего, на его слова, что «не в наших интересах отказываться от всех экономических отношений с Россией». Но важны не только эти его слова, но и стоящий за ним взгляд на вещи.

    Виктор Орбан не первый день вызывает острую головную боль у западных медиа. Как его только не бранят – и автократом, и фашистом, и, конечно, притеснителем меньшинств. «Венгерский Путин» – это еще самое мягкое. Нежелание Орбана в полной мере поддержать антироссийские санкции вызывает особенно сильный взрыв негодования.

    DW утверждает, например, что Орбан «превратил Венгрию в русский шпионский узел» и «логово шпионов в сердце Европейского союза» и возмущается, что «более 50 русских дипломатов работают в Будапеште, в то время как в Праге, Варшаве и Братиславе вместе взятых не наберется и десяти». Можем ли мы на самом деле назвать Орбана «пророссийским»? Нет. Его политика, вызывающая такое негодование у западных медиа, исходит из других принципов – и нам стоит обратить на них внимание.

    Прежде всего, он не стесняется говорить о Венгрии как о стране, обладающей своими национальными интересами; и, возможно, сущность его разногласий с ЕС (и демократической элитой США) хорошо передает его фраза: «Наш ответ на вопрос, находимся ли мы на хорошей или плохой стороне истории, в том, что мы – на венгерской стороне истории». В самом деле, для глобалистской элиты (как в свое время для КПСС) существует «правильная» и «неправильная» сторона истории. Как это отмечает сам Орбан, «по мнению западных либералов, их путь – это не просто один выбор, а единственно нравственно возможный правильный выбор. Это старые привычки колонизаторов».

    ЕС, начавшись как чисто экономический союз, постепенно приобрел ярко выраженную идеологию. Люди воодушевляются мечтой о едином мире без границ, который должен жить по единым стандартам и следовать единым представлениям о реальности. Эта идеология направлена, среди прочего, на размывание национальных суверенитетов. Казалось бы, это исполнение давней мечты человечества: «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся». Однако беда объединительных проектов в том, что они рано или поздно становятся идеологическими, а идеология очень сильно подрывает возможность договариваться.

    Интересы людей, которые торгуются на рынке, не совпадают: покупатель хочет взять подешевле, продавец – продать подороже. Но это в итоге кончается соглашением и сделкой, потому что один хочет продать, а другой – купить. А вот когда речь заходит об идеологии, любая попытка «сбавить цену» рассматривается как предательство самых глубоких и священных убеждений. В этом случае оппоненты воспринимаются не как люди, интересы которых не совпадают с нашими, а как враги всего самого святого и доброго, агенты зла и тьмы, с которыми никаких взаимовыгодных соглашений быть не может. Самоправедное негодование, с которым либеральная пресса обрушивается на Орбана, как раз выдает это идеологическое переживание: мы – это добро, а все, кто в этом сомневается, – зло.

    Орбан действительно смотрит на вещи иначе – не как адепт единственно верной идеологии, а как премьер своей страны, долг которого состоит в обеспечении ее интересов. На своем сайте он заявляет: «В Брюсселе строят сверхгосударство, на что им никто не давал полномочий. Мы говорим «нет» европейской империи». Другое резкое расхождение касается самого содержания идеологии. Как он говорит в своем интервью, «мы не хотим стать страной иммигрантов, мы не хотим пускать гендерных активистов в школы, мы не хотим упразднять нормальные семейные устои». Орбан таким образом проваливает главный тест на лояльность. Он отказывается поддержать принципиально антисемейную идеологию ЕС.

    Он явно считает, что нормальная семья лучше бесплодных извращений, а дети – лучше абортов. Как с сильным неодобрением замечает France24, «число абортов в Венгрии сократилось с 90 тысяч в 1990-м до 22 тысяч в прошлом году». Орбан проводит политику поощрения рождаемости среди коренного населения и отказывается от политики замещения, направленной на разрушение национальной идентичности и суверенитета европейских стран. Его достаточно отстраненное отношение к текущему столкновению – «мы на стороне венгров в русско-украинском военном конфликте» – продиктовано именно его заботой о собственной стране.

    Неистовое раздражение, которое он вызывает у европейских либералов, связано с тем, что он заставляет людей задаться вопросом – «а что, так можно было?» В самом деле, оказывается, можно и не встраиваться в чужой идеологический проект, а заботиться от своей стране и своем народе. Конечно, это вызывает упреки в «национальном эгоизме», но в итоге с «национальными эгоистами» гораздо легче договариваться, чем с адептами глобальных проектов. #{author}

     
     
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