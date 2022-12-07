В чем секрет венгерской аномалии

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7 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
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Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

Ослабление рубля – это лишь вопрос времени Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2022 году стал одной из немногих валют, которая опережала доллар. Крепкий рубль серьезно помог нашей экономике и Центробанку, однако он начинает постепенно слабеть. Возврат доллара к 70 рублям и выше – это лишь вопрос времени, считают эксперты. Как крепкий рубль помог экономике в этом году и почему в 2023 году его сила будет только мешать? Подробности...
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На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
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Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

«Дождь» оказался просто ненужным. По сути, бесполезным для Запада Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Власти Латвии лишили «Дождь» лицензии на вещание в стране, а значит, и во всем Евросоюзе. Оппозиционный властям России телеканал, признанный Минюстом РФ иноагентом, проработал в Прибалтике всего несколько месяцев. Почему на Западе никто не стал защищать уехавших из России журналистов? Подробности...
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Американцы перестают поддерживать Украину

Рядовые американцы боятся, что конфликт вокруг Украины перерастет в Третью мировую Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Доля американцев, требующих принудить Киев к компромиссу с Москвой пусть даже ценой территориальных уступок, существенно выросла. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса. Для американцев все важнее становятся внутренние проблемы, а помощь Киеву многие из них расценивают как личный коррупционный проект Байдена. В какой момент перемены в общественном мнении начнут отражаться на позиции Белого дома по Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В чем секрет венгерской аномалии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам. Подробности...

Не надо ставить идеологию впереди реальности

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро. Подробности...
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«Творческая элита» не политически активна, а профнепригодна

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Люди искусства в России оказались патологически нечувствительны к переменам. В начале спецоперации все они достали старые русофобские мантры и думали, что эти мантры окажутся тут снова к месту. Но что-то поменялось. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Тимофей Бордачёв

    В чем секрет венгерской аномалии

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		7 декабря 2022, 17:50

    Было бы неправильно думать, что единственный мотив постоянной фронды Венгрии в отношениях с Европейским союзом – это желание выбить для себя уступки путем постоянных «разменов» и мелкого шантажа. Нам, конечно, весьма симпатична именно такая версия, когда речь идет о странах, доставляющих коллективному Западу головную боль, оставаясь формально в его уже не очень стройных рядах. 

    В России даже иногда восхищаются тем, как ведут себя Виктор Орбан или, например, Реджеп Эрдоган, видят в них почти идеал ловкой и предельно циничной политики. Принято считать, что способность этих лидеров держать позиции в отношениях с более сильными партнерами обусловлена исключительно их дипломатическими качествами. 

    Но не стоит путать причины и следствия: Венгрия может вести себя самостоятельно внутри Евросоюза только потому, что сохранила суверенитет и национально ориентированную элиту. В других малых и средних странах ЕС или НАТО государственные деятели часто намного более циничны и склонны к торгу. Однако они несамостоятельны по определению, как несвободны их государства в выборе путей развития или конкретных решений. Поэтому на первом месте, конечно, не дипломатическое мастерство, а фундамент, на котором оно основано. 

    Это и формирует содержание венгерской в данном случае аномалии – страна остается одной из немногих, кто смог сохранить сравнительную автономность политической системы даже находясь внутри коллективного Запада. Те, кто правит в Венгрии, не видят свое будущее в советах директоров американских фондов или на чиновничьих должностях Евросоюза, что является мечтой жизни для любого главы правительства в какой-нибудь Литве, Болгарии или Эстонии. То есть все просто: Венгрия, в отличие от остальных малых и средних стран Европы, управляется изнутри, а не извне.  

    Есть, правда, еще Польша, где у власти также вполне национально ориентированные кадры. Варшава бодро ругается с Брюсселем, Берлином и Парижем по поводу своих ограничений на пропаганду нетрадиционных отношений или нежелания принимать мигрантов. Но эта страна хоть как-то контролируется Великобританией и США. Кроме того, исторически обусловленная ненависть к России и Германии является в польском случае настолько мощным культурным феноменом, что полностью подчиняет себе всю внешнеполитическую деятельность государства.

    Фото: NURPHOTO/REUTERS

    Что позволило именно Венгрии оказаться исключением в среде безликих и бесполых стран единой Европы? В первую очередь собственная история, где сочетаются яркие победы и жестокие поражения. Отвоеванная у турок австрийцами в конце XVII века, Венгрия стала частью империи Габсбургов, но постоянно доставляла им беспокойство. Венгерское восстание 1848–1849 годов было с трудом подавлено силами всех провинций империи и при деятельном участии русского экспедиционного корпуса. Во Второй мировой войне Венгрия воевала на стороне гитлеровской Германии. В период холодной войны именно там произошло самое серьезное по своей ожесточенности восстание против дружественного СССР правительства. Венгры вообще одна из европейских наций, с которыми за последние 200 лет русские сталкивались на поле боя наиболее часто. Наверное, поэтому у них нет комплексов в отношении России, свойственных менее удачливым полякам, чехам или жителям прибалтийских республик бывшего СССР.

    Венгерские события 1956 года хоть и завершились военной победой Советской армии и венгерских коммунистов, но стали уроком, после которого в этой стране уже никогда гайки не закручивались так мощно, как в остальных государствах Варшавского договора. Венгрия вплоть до падения коммунистического режима в 1989 году по праву называлась «самым веселым бараком» социалистического лагеря. Современная венгерская элита сформировалась на культурной основе антисоветского восстания, к этой же категории политиков принадлежит премьер Виктор Орбан. Он сам впервые вышел на большую политическую сцену в 1988 году, когда произошло перезахоронение останков премьера Имре Надя, казненного после событий 1956 года. 

    Окончательно Орбан и возглавляемая им консервативная партия «Фидес» приходят к власти в 2010 году и с тех пор бессменно остаются у руля венгерского государства. На всем протяжении своего правления Орбан придерживается политики, ограничивающей внешнее влияние на венгерскую экономику и особенно на общество. На Западе принято называть эту политику популистской. Именно так называют всех, кто не способствует гармоничному встраиванию своих стран в пищевые цепочки, возглавляемые на глобальном уровне США, а в более скромных рамках европейской интеграции – Германией. В современной Европе все наоборот, и популизм – это желание самим управлять своими делами, а вовсе не миллиардные дотации, которыми германское правительство ежегодно заливает собственную экономику и домохозяйства.

    Однако для американцев Венгрия слишком мала и неинтересна с точки зрения геополитического положения. Даже отказ Будапешта пропускать через свою территорию вооружения для украинских властей весной 2022 года не менял ничего: под рукой есть готовые на все Польша, Словакия или Румыния. А вот для Европейского союза поведение Венгрии уже много лет является головной болью. Правда, сами Германия или Франция не стремятся публично конфликтовать с венгерскими партнерами, как они это делают, например, с поляками. 

    Для этого у них есть Брюссель, традиционно сражающийся с Будапештом по поводу несоответствия Венгрии условным европейским требованиям в области государственного управления или прав различных меньшинств. Представители Европейской комиссии регулярно грозят венгерскому правительству тем, что страна не получит причитающиеся ей средства из европейских фондов. И с не меньшей регулярностью идут на уступки, поскольку не имеющая национальных корней бюрократия и вообще власть так устроена – она наступает только тогда, когда не получает должного отпора. 

    Спору нет, Венгрия не может изменить безумную политику Евросоюза в отношении, например, России. Она, собственно говоря, никогда и не пыталась это сделать – начиная с первой конфронтации вокруг Украины венгерские представители в ЕС последовательно голосуют за новые санкции в отношении Москвы. В постоянных конфликтах с Брюсселем венгерские власти Россия вообще интересует мало, как и ее интересы. Поэтому думать, что здесь мы могли бы обрести союзника, или по меньшей мере влиятельного партнера внутри Европы, было бы преувеличением. Это же касается и других политических сил в ЕС, которые выступают против традиционных элит с их нетрадиционными ценностями. 

    Так что совпадение венгерских интересов с российскими в каком-то смысле сиюминутно. И не нужно ожидать, что Будапешт станет посредником в конфликте Россия – Запад или сможет оказать влияние на поведение Киева. Хотя Венгрия и вносит какой-то вклад в то, чтобы на Украине перестали гибнуть люди: в числе компаний, вовлеченных в поставки украинским властям вооружений и техники, нет ни одной венгерской. Такое вроде бы маленькое, но в реальности значительное проявление независимости также является следствием особого положения Венгрии внутри западного сообщества государств. И можно сказать, что наше сиюминутное совпадение интересов в действительности отражает их фундаментальную близость – мы все боремся за сохранение своего суверенитета. В этом смысле Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, также принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам.

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