Началась тотальная зачистка консервативной Европы

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21 декабря, среда  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Как падение рубля поможет России

Российский рубль снова удивляет Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Чем ближе новый год, тем сильнее падает рубль. В первые дни этой недели рубль почти достиг 70 за доллар и превысил 74 за евро – такие уровни российской национальной валюты не наблюдались уже давно. Почему крепкий рубль был необходим российской экономике в уходящем году и почему он должен ослабнуть в следующем? Подробности...
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Как выбрали представителей новых территорий России

Первый российский сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона был замглавы МВД Украины Александр Гальперин/РИА Новости
Во вторник были объявлены имена тех, кто будет представлять в Совете Федерации четыре новых региона России. Так, сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона – который занимал ряд постов в домайданном Киеве. Сенатор от Херсона Константин Басюк также имел не последнее отношение к украинской политике времен Януковича. Почему были выбраны именно эти люди? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Катар поможет России в усмирении Европы

Танкеры с катарским газом – последняя надежда Евросоюза AP/ТАСС
Евросоюз внезапно – и, казалось бы, на пустом месте – вступил в конфликт с Катаром, той самой страной, чей газ должен заместить для Европы российское топливо. В чем заключается подоплека этого скандала, какие действия Катар может предпринять против Европы и чем это способно помочь России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Началась тотальная зачистка консервативной Европы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Идет тотальное расформирование бывших европейских наций – немцев, французов, итальянцев. Никого остаться не должно, все должно обратиться в единое мультикультурное, небинарное поле вне всякой исторической, культурной памяти. Подробности...
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Грузию нужно поощрить за хорошее поведение

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москве и Тбилиси нужно ускорять нормализацию отношений. Все основания и мотивы для этого есть – надо лишь понять, что игра стоит свеч. Ведь прорыв этот несет для обоих государств серьезные риски. Внутриполитические и внешнеполитические. Подробности...
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Первая в СССР новогодняя елка прошла на Украине, там же она и закончится

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Новый год и Дед Мороз являются типичными примерами того, как народное культурное сознание быстро ассимилирует идейные новшества – лишь бы суть этих новшеств приходилась людям по душе. Подробности...
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Тайны визита Медведева в Китай

Зеленский в США. Кому это нужно?

Зеленский стал неуправляемым

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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Где вы будете встречать Новый год?
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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
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    Владимир Можегов

    Началась тотальная зачистка консервативной Европы

    Владимир Можегов
    публицист
    		21 декабря 2022, 19:10

    Дело бывшего президента Франции Саркози, который находится в шаге от трехлетнего судебного срока, заявления Ангелы Меркель, которые Путин назвал «разочаровывающими», а Лукашенко – отвратительными, мерзкими и лживыми (она «хочет быть в тренде»), наконец, дикое дело о «перевороте рейхсбюргеров», над которым европейские консерваторы откровенно смеются, называя его «заговором пенсионеров» – всё это можно уверенно назвать звеньями одной цепи. И, увы, совсем не смешной. 

    Под медиапушки украинской войны идет откровенная зачистка консервативных сил Европы. Так, острие «заговора пенсионеров», с развитием «дела» все более явно направляется против «Альтернативы для Германии» (АдГ) – самой серьезной консервативной силы Германии, притом сочувственно относящейся к России и выступающей против помощи Германии Украине.

    Процесс Саркози также выглядит как показательная расправа над политиком, не желающим полностью уходить под глобалистские тренды. Особенно на фоне слабой и шаткой позиции сегодняшнего Макрона.

    Заявления Меркель о том, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы дать возможность Украине укрепиться перед неизбежной войной – это, опять же, то «покаяние», которое сегодня должен пройти любой европейский политик высокого уровня, когда-либо замеченный в хороших отношениях с Путиным. Дело Саркози при этом убедительно сообщает: политика, отказавшегося «покаяться», ждут судебные преследования, полное разрушение карьеры и реноме.

    Едва ли случайно и то, что откровения Меркель прозвучали в тот же день, когда немецкие газеты взорвались бомбой «заговора рейхсбюргеров». Когда вы делаете из монархистов-любителей и почитателей Бисмарка (Второй немецкий рейх) опасных заговорщиков, готовых на резиновой лодке взять на абордаж авианосец США, дело вовсе не в том, чтобы вам поверили. Нет, это красноречивый намек всем европейским политикам, и в первую очередь консерваторам, что шутить никто не собирается. И что «танцевать девушку» будет тот, в чьих руках находятся СМИ, судебная система и военные американские базы на территории Германии.

    Фото: w80/ZUMApress.com/Global Look Press

    Та дичь, которой полны сегодня мейнстримные СМИ, не только какая-нибудь «Нью-Йорк Таймс» (с этим-то еще понятно – американцы съедят всё), но даже прежде респектабельный Der Spiegel (предпоследний номер журнала вышел под шапкой «Операция Государственный переворот», статья последнего называлась «У ненависти и агитации есть имя – АдГ») – говорит о том, что никакая даже формальная правдивость уже никого не волнует. Европейцам сегодня просто говорят: политический режим ЕС будет становиться все более тоталитарным, и вам придется это принять, любое же альтернативное мнение засунуть подальше под угрозой полицейской расправы.

    У нас часто приходится слышать о росте «реваншизма», национализма и правого популизма в Европе. Что касается популизма – это действительно так, и объясняется просто. Обычные люди прекрасно видят, что на них надвигается, и совсем не горят желанием превращаться в небинарные овощи в мультикультурном паноптикуме из шестидесяти гендеров и детским секс-просветом. Организм обывателя таким образом реагирует на попытку убийства. Что же касается «национализма», тем более «реваншизма», то в той же Германии, например, они выкорчеваны всерьез и просто не имеют шансов. Помимо особо оговоренных случаев, о чем мы еще скажем.

    Но на серьезные вещи лучше смотреть прямо и понимать их так, как они есть: сегодня идет тотальное расформирование бывших европейских наций – немцев, французов, итальянцев. Никого остаться не должно, все должно обратиться в единое мультикультурное, небинарное поле вне всякой исторической, культурной памяти. Поле одномерных атомов, легко управляемых, легко загоняемых в любую резервацию, а следом – на скотобойню. Именно это, а не мифический «разгул реваншизма» истеричной прессы, происходит сегодня в Германии. А также во Франции, Испании и других странах попроще.

    Если где-то и поощряется умеренный национализм (как в той же Испании), то для конкретных целей раскола большей национальной общности. Украинский национализм выращивался исключительно как проект анти-Россия и под особым контролем. Нацистские игрушки диким туземцам давали в руки тоже под особым присмотром и строго дозированно, для быстрой раскачки национального духа (а национализм – действительно мощная пассионарная сила). Но в мейнстримных СМИ, находящихся под полным контролем глобалистов, о нацистских игрушках украинцев вы не услышите. Там фашистско-имперским монстром выступает Россия, пытающаяся сломить маленький героический народ. И по-другому уже не будет. 

    Да, всё еще консервативно-националистической страной остается Польша. Но в силу своего стратегического положения и несчастного национального характера она под контролем Англии выполняет особую миссию – быть вечно взрывоопасной пороховой бочкой для раскачки Украины, Германии и России.

    Англосаксы и власти ЕС пока ничего не могут сделать с Орбаном и его маленькой христианской Венгрией. Но с этой небольшой фрондой внутри либерально-глобалистской Европы до поры до времени просто мирятся, не до него.

    Что же до Италии, где к власти пришла «фашистка» Мелони, то ей позволили утвердиться лишь после того, как она присягнула атлантической повестке. Италия как наиболее христианская и имперская страна Европы сопротивляется самокастрации национального духа особенно сильно. Так что, если бы не Мелони, к власти там пришли бы откровенные сторонники Путина. Это все временно, на это пока просто закрывают глаза.

    Сейчас же начинается зачистка и подготовка к уничтожению главных стран Европы – Германии и Франции. Но народы этих стран всё еще почему-то не желают добровольно идти под нож. Рейтинги АдГ в Германии на фоне спецоперации на Украине и проблем в национальной экономике уже перевалили за 16% (предпоследние опросы давали 12%), а в земле Тюрингия, где позиции партии особенно сильны, и вовсе достигли 30% (год назад партия получила 23,4% голосов и 22 места в парламенте земли, заняв второе место).

    Сопротивляется и Франция. Так, на призыв президента Франции Макрона о необходимости объединиться против России, Twitter (вышедший под руководством Маска из-под либеральной цензуры) вдруг явил совсем не то, что от него ждали: «Мы за Путина. Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США и потакать Зеленскому!»; «А вы не забыли, кто виноват в конфликте? Вы ничего не сделали для выполнения Минских соглашений. Этого можно было бы избежать, но теперь вы несете ответственность за происходящие»; «С момента заключения Минских соглашений США и Европа все спланировали. Хватит обвинять во всем русских», – писало большинство комментаторов под постом Макрона.

    Так что, несмотря на тотальную промывку мозгов и полицейские расправы, старая традиционная Европа представляется всё еще живой. Это тревожный знак для сегодняшних ее хозяев. И это объясняет все судорожные попытки сопротивления – сломить.

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