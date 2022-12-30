Мифы, не пережившие 2022 год

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Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

Россия ответила на абсурдные меры ЕС по нефтяному потолку цены Егор Алеев/ТАСС
«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
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Россия добилась в 2022 году исторически значимых результатов

Население России увеличилось на пять миллионов человек, что крайне важно для будущего страны Алексей Майшев/РИА Новости
В 2022 году территория Россия приросла новыми регионами, Азовское море стало внутренним, а численность населения страны выросла на пять миллионов человек. При этом российское общество, по данным социологов, стало более сплоченным вопреки ожиданиям Запада. Каких еще важных результатов добилась Россия в уходящем году?  Подробности...
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Создание подводного флота возвращается к темпам советского времени

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» стал новогодним подарком для ВМФ России Пресс-служба "Севмаш"/ТАСС
ВМФ пополнился сразу тремя боевыми кораблями, в том числе атомным подводным крейсером «Генералиссимус Суворов». Эта подлодка модернизированной серии проекта 955А («Борей-А»). Одновременно в Северодвинске спущен на воду подводный крейсер этой же серии «Император Александр III». Во сколько обошлось стране создание этих кораблей и почему это было критически необходимым? Подробности...
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Удары по Украине подверглись корректировке

Украина все больше погружается во тьму Sergei Chuzavkov / SOPPA Images/ via Reuters
Несколько крупных городов Украины, в том числе Киев, вновь обесточены. Несмотря на то, что российское Минобороны в четверг ничего не сообщало об ударах по объектам украинской энергосистемы, в ведомстве намекнули – подобные прилеты не последние. Тем более эксперты заметили ряд изменений в том, по каким именно целям наносит в последнее время удары Россия. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Мифы, не пережившие 2022 год

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Отрицательный результат – это тоже результат. И уходящий год неимоверно нас обогатил, отправив на свалку множество идей, оказавшихся лишь мифами. Подробности...

Старый мировой порядок умер

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас страны Запада превращают себя в военный лагерь, противостоящий остальному человечеству. Единственный инструмент, оставшийся в 2022 году у США и Европы – это принуждение и запугивание. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Чем важна Черниговщина для России и русских

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Новые территории – это не только активы и инфраструктура, но в первую очередь люди. Их исторический опыт – важнейший фактор, что предопределит вашу политику на этих территориях на десятилетия вперед. Черниговская область тысячу лет находилась в зоне русских интересов. Что мы можем ждать в случае, если обретем ее вновь? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Войны не будет, сербы расходятся

В КНР отчитали США за Россию и Германию

Россия отомстит за Екатерину II

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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Владислав Исаев

    Мифы, не пережившие 2022 год

    Владислав Исаев
    политолог
    		30 декабря 2022, 09:20

    В конце года принято подводить итоги. Перечислять, чего удалось добиться, что приобрести, найти. Но ведь каждый год мы не только что-то приобретаем, но и что-то теряем. И чем старше становимся, тем больше теряем. Этот тренд уже прочувствовали наши телепродюсеры, в конце каждого года демонстрируя нам галерею тех известных и значимых людей, которые покинули нас за 12 месяцев.

    Но люди, как и всё материальное, даже если это шедевр типа Собора Парижской Богоматери, изначально обречены на уход. А вот идеи могут существовать гораздо дольше, их существование определяется только наличием их носителей, тех, кто эти идеи разделяет, проповедует и развивает. И когда идея умирает, будучи опровергнута реальностью, она продолжает существовать в коллективной памяти, но уже как миф.

    И такую утрату, скорее, стоит считать приобретением. Ведь убедившись, что идея была неверной, мы уменьшаем для себя риск принять неверное решение. Отрицательный результат – это тоже результат. И уходящий год неимоверно нас обогатил, отправив на свалку множество идей, оказавшихся лишь мифами.

    Например, навсегда ушел в прошлое миф о существовании международного права. Выяснилось, что никакого такого права нет, а есть только право сильного, причем лишь на той территории, которую он контролирует. Что можно без всяких на то оснований, даже без санкции ООН, заморозить суверенные валютные резервы, даже если это одни из крупнейших в мире резервов, и принадлежат они стране – постоянному члену Совбеза ООН с правом вето. Можно наплевать на все договоренности в рамках ВТО и произвольно запрещать члену этой организации поставки различных товаров. Что можно устроить диверсию на газопроводе, принадлежащем частной компании, в территориальных водах независимого государства, и тебе ничего за это не будет.

    А ещё оказалось, что все международные конвенции, будь то запрет на разработку биологического оружия, правила обращения с военнопленными и гражданским населением, отказ от кассетных боеприпасов или противопехотных мин, не стоят бумаги, на которой они написаны. Как и соглашения с некоторыми уважаемыми членами международного сообщества, например, с Германией. И их репутация тоже ничего не стоит.

    Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Расставание с этим мифом будет болезненным, но в целом пойдет человечеству на пользу. Конечно, государства не перестанут пытаться между собой договариваться, особенно те из них, кто ранее не замарал себя нарушением договоров. Но теперь любой подобный договор придется обставлять не только системами контроля исполнения, но и обеспечивающими мерами.

    Например, какими-то залогами, которые будут изъяты в случае нарушения. А как без этого? Иначе смогут договариваться только сильные со своими вассалами, причем только в одностороннем порядке – это уже не договоренности, а приказы.

    Ещё одна идея, не пережившая уходящий год – представление о суверенитете большинства стран Европы. Выяснилось, что никакой самостоятельной политики они, кроме, пожалуй, Венгрии, проводить не способны. Причем это касается даже вопросов, касающихся их коренных интересов. Ведь одно дело периодически отправлять небольшие контингенты на другой конец света участвовать в очередной американской войнушке, где всё равно всю работу сделают штатовские бомбы и ракеты, голосовать в генассамблее ООН, которая всё равно ни на что не влияет, и совсем другое – оставлять без сырья, энергоносителей и заказов собственную промышленность. А, значит, истощать свой бюджет, лишать работы собственных граждан, хоронить свои электоральные перспективы на будущее.

    То есть не только России, но и другим странам можно закрыть посольства в Европе и сэкономить большие деньги – всё равно там на месте никто ничего не решает – как прикажут из Вашингтона, так они и поступят. А нам там теперь и консульские службы ни к чему – всё равно русских в эти страны не пускают, а собственность их захватывают. Да и вообще, к чему в нынешние времена посольства – обо всём можно договориться по видеосвязи. А разведчиков всех из диппредставительств и так выслали.

    Впрочем, о самих себе мы в этом году тоже много поняли. Например, узнали, что Россия вполне может обойтись без торговых связей с Западом. И не только без экспорта в Европу и США, но и, что казалось уж вовсе невероятным, без их импорта. Слишком мало оказалось у Запада уникальных компетенций, в которых их совсем некому заменить. Да и их конкурентоспособность во многом держалась на наших дешевых нефти, газе, металле, удобрениях, зерне. А будучи вынужденными конкурировать за ресурсы с Азией, лощенные европейцы выглядят на мировом рынке довольно бледно. И, более того, многие производства в нашей стране было невыгодно развивать лишь потому, что на наш рынок влезли зарубежные компании и задавили здесь всех конкурентов правдами и неправдами. А раз так, то и евро с долларами нам не очень нужны. Тем более, что их могут в любой момент арестовать.

    Но что меня особенно радует, так это то, что мы избавились от мифа о «маленькой профессиональной армии», которая вполне обеспечит все потребности нашей безопасности. Для локальных конфликтом малой интенсивности, под которые и была изначально заточена эта заимствованная на Западе модель с компактными бригадами, такой армии, может, и достаточно. Только никто нам не позволит ограничиться такими конфликтами. А на случай серьёзного столкновения в этой армии недостаточно не только бойцов, но даже офицеров, способных возглавить мобилизованных. Да и люди, идущие на контракт в мирное время, вовсе не обязательно готовы в реальных боевых ситуациях рисковать собой.

    А потому, надеюсь, и недавний доклад министра обороны дает для этого основания, армию нашу будут трансформировать в направлении формирования организма, который способен быстро нарастить на скелете профессиональных кадров полноценную мускулатуру из людей, призванных из резерва. И как бы нам всем ни было уютно от сокращения сроков службы и количества призываемых, этот путь придется принять. Иначе за уютную демилитаризованную жизнь рано или поздно приходится платить большой кровью.

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