Володин: Политическая система и экономика России выстояли

Спикер Госдумы Володин заявил о стойкости политической системы России перед санкциями Запада

Несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тыс. санкций, политическая система, созданная президентом, и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25%. Их планы провалились», – написал Володин в своем Telegram-канале, подводя итоги года.

Он указал, что несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тыс. санкций, политическая система, созданная президентом России, и экономика выстояли, а также доказали свою эффективность.

Спикер Госдумы отметил, что все социальные обязательства перед гражданами выполняются, безработица на историческом минимуме – 3,7%, инфляция – 12,19%. Он привел пример, что в Польше инфляция – 16,1%, в странах Прибалтики: в Эстонии и Литве – 21,4%, в Латвии — 21,7%.

Также Володин рассказал, что в этом году Россия ввела 100 млн квадратных метров жилья, что является рекордом за всю историю начиная со времен СССР.

«2022 год также стал лучшим по темпам строительства дорог. Собраны рекордные 150 млн тонн зерна. В советский период наша страна была импортером – сейчас стала мировым лидером по объемам экспорта пшеницы. Но результаты не должны успокаивать. Проблем еще много. Их необходимо решать. Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее. Следующий год должен стать годом развития. Счастья, здоровья и удачи! С наступающим 2023-м!» – поздравил с праздником Вячеслав Володин.

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