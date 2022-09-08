Вернувшиеся из Германии видят Россию по-новому

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Российский авиапром бросил вызов успеху СССР

Российские авиакомпании массово переходят с иномарок на отечественные машины Нина Падалко/РИА Новости
Россия намерена полностью перестроить авиационные перевозки. И первый важный шаг на этом пути – пересадить российские авиакомпании с иностранных самолетов на исключительно отечественные. Западные санкции подтолкнули наших перевозчиков сформировать крупнейший в современной истории пакет заказов на отечественные магистральные борта. Готова ли отечественная промышленность к такому вызову?  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Жители Херсона и Запорожья настроились стать россиянами

Большинство жителей Запорожья и Херсона не хотят оставаться гражданами Украины Сергей Мальгавко/ТАСС
В Херсонской и Запорожской областях растет доля тех, кто выступает за проведение референдума о воссоединении с Россией, и тех, кто готов при этом голосовать за, уверенное большинство. К такому выводу пришли социологи. Обстрелы, которым украинская артиллерия подвергает освобожденные территории, дают обратный для Киева эффект – пророссийские настроения там только усиливаются. Какие еще факторы работают в пользу Москвы? Подробности...
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Эстония готовит диверсионный пояс на границе с Россией

Эстонский спецназ заслужил высокую репутацию кадр из видео
Активность украинских диверсантов на российской территории явно вдохновила Эстонию. По крайней мере, такие выводы можно сделать из планов, озвученных в Таллине по поводу начала подготовки в стране «организованной партизанской или подпольной деятельности». Это прямо касается России, потому что заявленные цели могут расходиться с реальными. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Вернувшиеся из Германии видят Россию по-новому

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Немца в России «покарает» – отрезвит горькая и даже мучительная для него правда. Русские трудятся, празднуют, молятся и сражаются в том числе и для того, чтобы один континент прекратил грабить весь остальной мир. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

У Польши проснулся аппетит к вражде

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Историческая непримиримость продается гораздо лучше, чем примирение; ее гораздо удобнее эксплуатировать в политических целях. Требование репараций за обиды прошедших поколений является идеальным средством для этого. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Война – это не только «физика», но и «математика»

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Имею основания полагать, что харьковская активизация ВСУ подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Изюм – вторая линия контрнаступления ВСУ

Визовый вопрос. Неожиданный ход Кремля

Россия закупает оружие у КНДР?

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Марина Хакимова-Гатцемайер

    Вернувшиеся из Германии видят Россию по-новому

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		8 сентября 2022, 09:00

    В поселковой маршрутке старушка на соседнем сиденье, заметив мой открытый в смартфоне «ВКонтакт», рассказывает:

    – Зимой я написала на странице «Подслушано в Васильево», что ступеньки к магазину замерзли и сама на них лед колола. На следующий день коммунальщики весь поселок почистили! С тех пор – идеальная чистота!

    В конторе по доставке посылок – бесплатная вода, кофе и чай. Пока кофе остывает, парень за стойкой рассказывает о себе. Сирота, закончил кадетское училище, отслужил в армии.

    – Бабушка моя хотела, чтобы я в Морфлоте в Крыму служил, но я попал не в Крым, а на Балтику. Это даже лучше! На сторожевом корабле «Ярослав Мудрый». Кормили как в ресторане! Сейчас мой армейский друг в Донбассе. 160 тысяч ему капает ежемесячно. Хорошо? Лишь бы вернулся...  Почему я не там? У бабушки моей спросите, я у нее один.

    В салоне красоты маникюрша восточной внешности рассказывает о себе:

    – В 23 года меня с грудным сыном бросил муж. Я дала в церкви обет: ребенка выращу и в монастырь уйду, если до 40 лет никого не встречу. Представляете, сыну 17 стукнуло, мне 39, и в «Одноклассниках» я познакомилась с армянином. У них в Ереване работы нет, он в Казань к брату приехал. На стройке работал, его обманывали, потому что нелегал. Я его пожалела. Три года уже вместе живем! Дом достроили в Высокой Горе, баню заканчиваем. Такой рукастый, и меня любит. Грех жаловаться, так у нас в народе говорят. Я – ассирийка, у нашего народа своей страны нет, никто нам земли не даст, Россия – наша страна.

    В компьютерной лавке мой ноут чинит бородатый человек, параллельно рассказывает о своей мусульманской маме, которая для него – самое дорогое, так Коран учит.

    – Вы же видите, сколько наших братьев сейчас умирают там, – делает жест рукой в сторону, и я понимаю, где это – там. – Думаете, они не боятся смерти? Все боятся предстать перед Аллахом. И те, кто верит в него, очень боятся. И все они – дети. Чужих детей в исламе не бывает.

    В продуктовом стою на кассе с полной тележкой продуктов, кассирша интересуется, есть ли у меня скидочная карта. Нет ее у меня.

    – Дайте женщине карту! – кричит в очередь, которая выстроилась за мной. Несколько человек молча достают – кто карту, кто смартфон. Скидка получается приличная.

    Вернувшись на Родину после жизни в Германии, я встречаю приятные сюрпризы на каждом шагу. Кто в Европе поделится с чужим человеком скидочной картой? Кто расскажет всю свою жизнь? Немыслимо это в Германии. Как и работающий круглосуточно, заполненный доверху продуктами киоск в захолустном СНТ «Ромашка», где можно расплачиваться картой. В Германии даже в городах лавки и забегаловки принимают только наличные. А у нас – цифровизация такая, какая Европе не снилась. Немцы не верят, когда говорю им, что оплачиваю всю коммуналку одним кликом и деньги маме перевожу за секунду. У них банковские переводы – только в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

    Гуляю по центру воскресной Казани. Малыши с воздушными шарами и скоморохи, и разноцветные клумбы, и чистота, и недорогая вкусная местная выпечка.

    – Идите на набережную, – говорит пожилая дама молодой паре с ребенком, – там акция – детям мороженое бесплатно!

    На набережной слышу песню Цоя, подхожу к уличному музыканту, узнаю Андрюху, своего старинного знакомого – еще из универовской хиппанской тусовки. Лет 20 не виделись. Глядя на рассекающие реку кораблики, вспомнили приятелей юности.

    – Саныч ушел в 27, как Моррисон. Оззи суициднулся. Энди после универа диссер защитил, таксистом работал, зимой пропал, а когда снег растаял, его под Ленинской дамбой нашли. По ремню опознали. Джон с гопотой связался, с ней и полёг. Ольга спилась. Эдик на историческую родину подался, Сэм в Штаты... Сейчас все новые здесь, смотри, – Андрюха показывает на молодежь, которая на его концертном месте поет Летова. Хорошая такая молодежь, разнообразная. Каждый в этой новой казанской тусовке – крайне индивидуален, аутентичен. А мы какими были?

    В 1989-м мне посчастливилось поехать в ФРГ по школьному обмену. Помню восхищение, которое тогда накрыло всю группу наших, еще советских, старшеклассников – изобилие, роскошь, и сами немцы – довольные, удовлетворенные, бесстыдно счастливые… Я потом, в начале девяностых, каждое лето ездила к своим немецким друзьям, с которыми познакомилась в той школьной поездке. Как-то мой друг Юрген, глава семейства, повел меня на детский праздник – с каруселями, сладкой ватой и прочим весельем. Целый день смотрела в лица праздношатающихся немцев, наблюдала за их счастливыми детьми и к вечеру разрыдалась прямо на площади:

    – Почему немцы живут богато и радостно, а русские голодают? Почему немецкие дети имеют сто сладостей на выбор, а наши мечтают о «Сникерсе» на день рождения? Почему у тебя, Юрген, дом, две машины, три мотоцикла и еще много всего, а мой отец уже год не получает на заводе зарплату? – кричала я бюргеру.

    В девяностых наш «семейный» авиазавод, где всю жизнь проработали мои деды и где во время войны выпускали по три самолета в сутки, был практически уничтожен. Тысячи работяг спились, опустились, погибли, а главный директор КМПО Виталий Егорович Копылов не вынес развала родного авиапрома – ушел из жизни. Сейчас памятник ему стоит на главной улице нашей заводской казанской окраины – улице Копылова. И несколько моих родственников с утра идут на завод на работу. «Зарплата хорошая, плюс приличные премии за госзаказ», – говорят.

    А Юрген, с которым мы до сих пор общаемся по скайпу, хвастается, что ему удалось приобрести дрова для камина, потому что он и его супруга уже старые, больные, им тяжело переносить холода.

    Другой мой немецкий знакомый, давний поклонник нашего Санкт-Петербурга, пару месяцев назад, когда я ему пообещала «встретить и сопровождать», решил этим летом выбраться в Питер. Забил в немецком «Гугле» «поездка в Россию» и получил раскрашенный в желто-синие цвета ответ: «Опасно!!! Предостерегаем вас от поездки в Россию! Немецкое посольство снимает с себя ответственность в случае того, что в России вы будете арестованы за вашу ненависть к войне!» Прямо так и написано.

    – Если я приеду, меня посадят в тюрьму, потому что я – за мир, – бубнил мой немецкий приятель в «Зуме». – Я – пацифист. Меня в России покарают сразу же – в аэропорту! А если я поеду на машине, схватят уже на белорусской границе!

    Мои объяснения и даже уговоры не сработали. Немецкий интернет, а также немецкие эксперты-чиновники, к которым мой приятель обращался за консультацией, сделали свое черное дело.

    Но я понимаю: немца в России «покарает» – отрезвит горькая и даже мучительная для него правда.

    Русские трудятся, празднуют, молятся и сражаются в том числе и для того, чтобы один континент прекратил грабить весь остальной мир. Во всяком случае в это верю я и моя двоюродная сестра-заводчанка. Она носит футболку с буквой «Z», а для музыканта Андрюхи я заказала такую футболку по интернету.

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