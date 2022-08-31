Донбассу очень нужна новая идеология России

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31 августа, среда  |  Последнее обновление — 08:46  |  vz.ru
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Сбылась газовая мечта Европы

Газовое противостояние Германии и России перешло в словесную плоскость Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС
Биржевая торговля газом в Европе все больше напоминает американские горки. Еще в пятницу цена подскочила выше 3,5 тыс. долларов, а в понедельник она упала ниже 2,9 тыс. долларов за тысячу кубометров. Теперь для таких серьезных взлетов и падений достаточно написать сообщение в социальной сети. Еврокомиссия добилась того, чего постоянно требовала от Газпрома, – рыночной цены на газ. Скоро она исполнит еще одну мечту – заполнит подземные хранилища на зиму. Почему это не поможет? Подробности...
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Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины

Фиаско украинской политики Байдена станет для президента «вторым Афганистаном» Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В конфликте с Вашингтоном у Москвы в ближайшие месяцы, похоже, появится два новых союзника – наступление зимы и ноябрьские выборы в Конгресс США. Если Европа замерзнет без российского газа, а Джо Байден ожидаемо проиграет выборы, Белому дому придется искать вариант примирения с Кремлем. Какими у Москвы и Вашингтона могут быть компромиссы по Украине? Подробности...
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Херсон для ВСУ становится страшнее Иловайска

Российские войска остановили украинскую атаку, подготовленную по натовским лекалам Владимир Гердо/ТАСС
Украинские войска за сутки на Николаевско-Криворожском и других направлениях потеряли более 1200 человек. До этого момента самым крупным разгромом Киева был Иловайский котел 2014 года, но даже там число убитых военных было меньше. Каков был тактический план ВСУ и почему он обернулся для них тяжелыми потерями?  Подробности...
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Шольц сдал Европу США по образцу Черчилля

Шольц решил, что прочертил «линию между свободной Европой и неоимпериалистической автократией» Martin Divisek/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформу Евросоюза, результатом которой станет окончательная сдача Западной Европой своих позиций в пользу США. Зато членами этого нового ЕС будут Украина, Молдавия и Грузия. Заявляя это, Шольц наверняка представлял себя Уинстоном Черчиллем. Но проблема в том, что он совсем не Черчилль.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Донбассу очень нужна новая идеология России

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Декоммунизация – это один из элементов дерусификации наряду с преследованием русского языка. Поэтому к возвращению прежних названий городам и улицам в Донбассе и Таврии надо относиться как к символу освобождения от майданной Украины. Подробности...

На Горбачева можно свалить все

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Михаил Горбачев ушёл, когда от его политического наследия не осталось ничего. Истории неважно, чего хотел и к чему стремился государственный деятель, судят его по практическому результату. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Европа рассчитывает на электричество с Запорожской АЭС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если сейчас выпадение генерируемой ЗАЭС электроэнергии из баланса Украина еще сможет пережить, то зимой это может стать проблемой для целого ряда регионов страны. И – что также немаловажно – отключение ЗАЭС могло поставить крест на планах экспорта Киевом электроэнергии в соседние страны. Подробности...
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Крупнейшее военное поражение Украины

Шольц окончательно прогнулся под США

Национальная катастрофа Британии

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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
  • Положительно

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  • Безразлично
Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
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    Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
    Сергей Миркин

    Донбассу очень нужна новая идеология России

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		31 августа 2022, 08:40

    В телеграм-каналах обсуждается: правильно ли, что на освобожденных территориях ЛДНР городам, поселкам и улицам, названия которых были изменены в ходе декоммунизации майданной Украиной, возвращаются советские названия? Никто не предлагает оставлять названия, данные Киевом, но есть серьезные сомнения в целесообразности возвращения советских топонимов.

    Аргументы следующие: СССР не существует больше 30 лет, коммунистическая идеология уже давно не государственная. Соответственно, нет смысла чествовать функционеров той эпохи. Многие, что с оружием в руках воют за освобождение Донбасса и Таврии, не разделяют левых взглядов, а некоторое негативно относятся к советскому прошлому. У России и ЛДНР должен быть свой пантеон героев, список знаковых дат в истории, которые можно использовать для названий улиц и городов. Однако стоит вспомнить, как все начиналось.

    В 2014 году, когда сторонники майдана начали сносить памятники Ленину, их противники – наоборот – пытались их защитить. И дело тут вовсе не в Ленине. Это был маркер: если ты за «ленинопад», значит, поддерживаешь государственный переворот, если защищаешь памятники, значит, против майдана. Так, снос памятника Ленину в Харькове в сентябре 2014 года стал последним гвоздем в крышку антимайдана, после этого любое организованное сопротивление власти было нивелировано.

    Затем на Украине на государственном уровне стали проводить декоммунизацию. Эпоха СССР, как и любая другая, имеет как позитивные, так и негативные стороны. Но все усилия сторонников переворота были направлены на то, чтобы в памяти людей осталась только черная сторона и напрочь стерта белая – промышленный подъем, победа в Великой Отечественной, а также то, что все это было достигнуто вместе с жителями России и других республик. Поэтому декоммунизация – это один из элементов дерусификации наряду с преследованием русского языка. В свете этого к возвращению прежних названий городам и улицам в Донбассе и Таврии надо относиться как к символу освобождения от майданной Украины. Потом, когда затихнут пушки, наступит мирная жизнь, пусть жители городов и поселков сами решают, оставлять советские названия своих улиц и площадей или менять. Это их право, но в мирное время.

    Однако из вопроса о советских названиях вытекает куда более серьезный вопрос – нужна государственная идеология. И речь не об ЛДНР. Во-первых, республики с 2015 года находились между Минскими соглашениями, по которым юридически являлись частью Украины, и реальностью – они с этой Украиной воевали. В такой ситуации не до разработки системных идеологических доктрин. Кроме того, ЛДНР все равно в обозримом будущем станут частью России. Вопрос только, в каком месяце это произойдет и в каком виде.

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    Речь о России в целом. Представляется, что сегодня государственная идеология РФ состоит из трех элементов. Первый – память о героическом прошлом и достижениях как времен Российской империи, так и СССР. Второй – борьба с реваншизмом нацизма и фашизма в мире. Третий – защита традиционных ценностей. Это правильно. Но полноценной мировоззренческой системой этот набор элементов пока не стал. Идеология должна давать ответы на большой спектр вопросов. Каковы взаимоотношения человека и государства? Что должно превалировать – интересы общества или индивидуума? Должно ли право собственности быть незыблемым или может быть нарушено в интересах государства и общества? Как должны складываться взаимоотношения центра и регионов? Какая в перспективе видится система государственного устройства? И вообще – каков образ нашего общего будущего. Затем идеологические постулаты должны быть конвертированы в нормы права, а, лучше всего, и морали. И, главное, нужна какая-то основная идея, которая будет привлекательной для людей, даст главное – надежду на будущее.

    В истории России было две государственных идеологии: имперская и коммунистическая. Ни первая, ни вторая на современном этапе, естественно, не подойдут. Возникает много вопросов. Идеологическая система должна быть предложена сверху или снизу? Внедрение государственной идеологии может привести к расколу в обществе? И вообще – нужна ли государственная идеология?

    Вот на последний вопрос я, как житель Донецка, который никуда не уезжал из города с 2014 года, могу ответить утвердительно. Да. Нужна. Особенно сейчас, когда планету трясет – в том числе и от отсутствия принимаемой всеми идеологии. СВО Украиной не закончится, впереди долгая борьба с Западом, политики которого не могут смириться с потерей роли мирового гегемона. В такой ситуации государственная идеология должна выполнять две функции. 1) Давать ответы на сложные вопросы для граждан внутри страны. 2) Её можно использовать как экспортную для борьбы за влияние в мировой политике. В любом случае полноценная доктрина нужна как можно раньше, но при этом она не должна быть профанацией, а должна зажечь огонь в сердцах людей. Во всяком случае, нам в Донбассе эта идеология очень нужна.

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