России нечего надеяться на Италию

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Уникальная дефляция помогает удешевлять кредиты

Несмотря на санкции, Россия сдержала рост цен и удешевила кредиты Ведомости/ТАСС
Центробанк продолжает действовать в интересах реальной экономики и уже шестой раз в этом году снизил ставку. Теперь она составляет 7,5%, и экономисты ждут до конца года 7%. Смелость регулятора подпитывается уникальной дефляцией, которая продолжает держаться в России. ЦБ даже улучшил инфляционный прогноз к концу года. России удалось сдержать рост цен и удешевить кредиты под небывалым санкционным давлением. Подробности...
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США предложили армянам выбор между войной и миром

«Все армяне считают вас верным другом Армении», – заявил Пашинян Prime Minister of the Republic of Armenia/
Reuters
Визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией. С учетом кризиса на границе с Азербайджаном и осторожной реакции ОДКБ на него сторонники такого шага в Армении почувствовали себя силой. Они не понимают, что американка предложила им выбор между миром и войной. Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
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Америка оценила Тайвань выше Украины

Возможно, уже в 2027 году американские солдаты сойдутся с китайскими в бою за Тайвань US Army
В случае «вторжения» китайской армии на Тайвань США отправят свои войска на защиту острова, пообещал Байден. Весной он уже выступал с таким обещанием, но его помощники после уточнили, что «босса не так поняли». В этот раз президент отчеканил: в отличие от Украины, воевать на Тайвань своих солдат он отправит. Значит ли это, что небольшой остров в Тихом океане станет ареной битвы двух сверхдержав? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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России нечего надеяться на Италию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Считать, что Италия является лояльной к России страной, было бы неверно. Разве что умеренно антироссийской. И так останется при любом исходе предстоящих там парламентских выборов – что при правых, что при левых правительствах. Подробности...

Россияне стали богаче или беднее, чем в советское время?

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
По паритету цен один советский рубль равен 300–400 нынешним российским. Но справедливо считать 1 к 100. И – вы не поверите – в этом случае мы получаем советский курс 60–70 копеек за доллар. А 1000 советских рублей на сберкнижке превращается в 100 тысяч нынешними деньгами. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Пугачёва не хочет в реальный мир

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Со временем каждого из нас не станет, но если страна останется – значит, мы жили не зря. Поэтому будущее страны – куда более реальная цель, чем наши (и ваши, Алла Борисовна) гонорары и фуршеты, поместья и дачные участки, машины и яхты. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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Риск большой войны в Закавказье

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Байден опять обходит Трампа

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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Вадим Трухачёв

    России нечего надеяться на Италию

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		20 сентября 2022, 09:20

    Примерно лет 20 в России бытует стереотип, что Италия – едва ли не главный «наш человек в Европе». Причиной этого стали неоднократные высказывания премьеров страны Сильвио Берлускони, Романо Проди, Маттео Ренци, Джузеппе Конте и ряда других, что Россия является европейской страной, и необходимо всячески развивать с ней отношения. Кроме того, все последние годы Италия точно не входила в число стран, которая ратовала за ужесточение антироссийских санкций. Так что стереотип во многом был справедлив.

    Однако события последних месяцев заставляют взглянуть на итальянскую политику без розовых очков. Недавние опросы показали, что 65% итальянцев относятся к России в той или иной степени плохо. Несмотря на неодобрение части населения, Италия по полной программе поставляет на Украину оружие. В этом плане итальянцы ничем не отличаются от Германии и Франции, и даже пошли дальше, чем Австрия или тем более Венгрия. Так что от особых отношений прежних лет явно не осталось и следа.

    Заявления итальянских руководителей также не оставляют сомнений в том, что страна придерживается антироссийской линии. Так, недавно ушедший в отставку премьер Марио Драги высказывался за введение потолка цен на российский газ и уменьшение зависимости от нашей страны. А глава МИД Луиджи Ди Майо и вовсе обвинял Россию во вмешательстве в итальянские внутренние дела. К слову, во многом именно из-за недовольства недостаточной антироссийской линией своей партии «Пять звезд» Ди Майо решил ее покинуть.

    Впрочем, Драги и Ди Майо – это вроде бы уходящие лица итальянской политики. 25 сентября в стране пройдут досрочные парламентские выборы, по итогам которых к власти должны прийти совершенно другие люди. Однако России лучше оставить иллюзии по поводу того, что после смены власти в Риме наши отношения наладятся, и Италия вернется в число если не друзей, то партнеров России, способных хотя бы немного улучшить наши отношения с Евросоюзом.

    Так, устойчиво на втором месте идет бывшая правящая левоцентристская Демократическая партия во главе с бывшим премьером Энрико Леттой. В свое время с ним удалось выстроить неплохой диалог. Однако теперь он обвиняет своих оппонентов в связях с Россией, а саму Россию – во вмешательстве в итальянские выборы. И ведь итальянские социал-демократы – еще не худший вариант. Как и достаточно близкий им идеологически Лево-Зеленый альянс, ведущий себя похожим образом. Само собой – все они готовы и дальше вооружать Украину.

    Фото: Andrew Medichini/AP/ТАСС

    Еще хуже относятся к России различные либеральные силы. Крупнейшее из них – блок партий «Акция» и «Да здравствует Италия!» во главе с бывшим премьером Маттео Ренци. Это раньше он сомневался в правильности введения антироссийских ограничений. Теперь же дело обстоит ровно наоборот. В свою очередь «Гражданская обязанность» упомянутого выше Ди Майо – и вовсе русофобы в квадрате, если не в кубе. Обнадеживает лишь одно: первое объединение едва ли выйдет за пределы 10% голосов, а второе и вовсе рискует не получить депутатские кресла.

    Наконец, посмотрим на фаворитов выборов из правой евроскептической партии «Братья Италии». Их лидер Джорджа Мелони не скрывает симпатий к фашизму. Она выступает за традиционные ценности, за суверенитет Италии, против мигрантов, говорит о критическом отношении к Евросоюзу. В отношении России Мелони – ярая атлантистка, поддерживающая вооружение Украины и считающая необходимым предельно закрутить санкционные гайки. Так что евроскептик – совсем необязательно пророссийский.

    Более-менее умеренным кажется экс-премьер Берлускони и его консервативная партия «Вперёд, Италия!». По крайней мере, он выступает за переговоры с Россией. Однако от его расположения к нашей стране, кажется, не осталось и следа. Теперь он всячески ратует за то, чтобы Италия отказалась от российского газа, и призывает Европу больше тратить на вооружение – не в последнюю очередь, из-за «отбившейся от рук» России. А ведь Берлускони не молод, ему на смену идут другие соратники. И они в особых симпатиях к нашей стране не замечены.

    Пожалуй, ещё более удобным для России кажется движение «Пять звёзд». Четыре года назад оно набрало около трети голосов, но сегодня переживает раскол и едва ли может рассчитывать на большее, нежели 15% голосов. Его лидер, экс-премьер Джузеппе Конте прямо дал понять, что выступает против поставок оружия Украине. Отколовшееся от «звёзд» движение «Италексит» и вовсе хотело бы вывести Италию не только из Евросоюза, но и из НАТО. Однако не факт, что оно вообще сможет пройти в парламент.

    Наиболее удобным для России политиком остаётся экс-глава МВД Маттео Сальвини и его правая партия «Лига». В целом её установки схожи с «Братьями Италии», однако едва ли не главное отличие – отношение к России. По мнению Сальвини, антироссийские санкции исключительно вредят Италии, а вооружать Украину – нечего. Он даже потребовал от ЕС возместить убытки от антироссийских ограничений. Но максимум, на что «Лига» может рассчитывать – побороться с «Пятью звёздами» за третье место. А в целом лояльные России силы – на 25-30% голосов.

    Подобный расклад, безусловно, неприятен для России. Однако вряд ли можно считать его неожиданностью. Даже во времена самых лучший отношений с Италией мы всё равно оставались для неё менее значимым партнёром, чем Германия или США. Вспомним, например, о том, что Берлускони поддержал вторжение американцев в Ирак, и сам отправил туда войска. А его преемник, бывший глава Еврокомиссии Проди одним из первых в мире признал Косово. И газопроводы в обход России через те же Балканы итальянцы вполне себе строили.

    Не будем забывать, кем считают себя итальянцы. Они – потомки древнего Рима, колыбели европейской цивилизации, а, значит, Италия – одна из опор Евросоюза. Для многих из них Россия – нечто далёкое, непонятное и дикое. А вот в США живут миллионы их соплеменников. Та же глава Палаты представителей Нэнси Пелоси (точнее – Пелози) – итальянка. Германия и Франция – главные торговые и политические партнёры. И те же Польша с Чехией по понятным причинам итальянцам ближе, чем мы.

    Наконец, обратимся к пресловутому газовому вопросу. Степень зависимости Италии от наших поставок значительная, но всё же куда меньшая, нежели у Германии, Австрии или Венгрии. Алжир находится от неё совсем недалеко, да и Катар – не на краю света. Отсюда у многих итальянцев возникает уверенность (весьма сомнительная, но всё же), что они как-нибудь без российских энергоносителей протянут. Несколько отрезвить их может зима, которую благодаря холоду в домах придётся прочувствовать на себе даже в тамошнем тёплом климате.

    Безусловно, Италия при любой власти едва ли станет «мотором» европейской русофобии. Вряд ли она превратится в основного поставщика оружия Украине. Вряд ли она будет закрывать въезд российским туристам, как Польша или Латвия. Вряд ли итальянцы будут говорить о войне России против европейских ценностей, как это сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем не менее, никакой дружбой или даже нейтралитетом даже и близко пахнуть не будет.

    Возможно, изменить что-то удастся парадоксальным способом. В Аргентине, Бразилии и Уругвае живёт очень много людей с итальянскими корнями – в том числе и среди политиков. И в случае удачной работы с ними российской дипломатии они могли бы «поработать» с итальянскими коллегами и в чём-то их убедить… Разумеется, надо искать способы работать и с итальянским обществом. С «правой» их частью – через защиту традиционных ценностей, с «левой» – через антифашизм.

    Тем не менее, излишних иллюзий питать не стоит. Италия явно ещё долго останется в умеренно-антироссийском лагере. И при правых правительствах, и при левых, и при «технических», которые ввиду частых отставок местных кабинетов министров приходят к власти весьма часто. Тем более, что и запрос на дружбу с Россией среди итальянских избирателей пока остаётся весьма ограниченным.

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