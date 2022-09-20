России нечего надеяться на Италию

Примерно лет 20 в России бытует стереотип, что Италия – едва ли не главный «наш человек в Европе». Причиной этого стали неоднократные высказывания премьеров страны Сильвио Берлускони, Романо Проди, Маттео Ренци, Джузеппе Конте и ряда других, что Россия является европейской страной, и необходимо всячески развивать с ней отношения. Кроме того, все последние годы Италия точно не входила в число стран, которая ратовала за ужесточение антироссийских санкций. Так что стереотип во многом был справедлив.

Однако события последних месяцев заставляют взглянуть на итальянскую политику без розовых очков. Недавние опросы показали, что 65% итальянцев относятся к России в той или иной степени плохо. Несмотря на неодобрение части населения, Италия по полной программе поставляет на Украину оружие. В этом плане итальянцы ничем не отличаются от Германии и Франции, и даже пошли дальше, чем Австрия или тем более Венгрия. Так что от особых отношений прежних лет явно не осталось и следа.

Заявления итальянских руководителей также не оставляют сомнений в том, что страна придерживается антироссийской линии. Так, недавно ушедший в отставку премьер Марио Драги высказывался за введение потолка цен на российский газ и уменьшение зависимости от нашей страны. А глава МИД Луиджи Ди Майо и вовсе обвинял Россию во вмешательстве в итальянские внутренние дела. К слову, во многом именно из-за недовольства недостаточной антироссийской линией своей партии «Пять звезд» Ди Майо решил ее покинуть.

Впрочем, Драги и Ди Майо – это вроде бы уходящие лица итальянской политики. 25 сентября в стране пройдут досрочные парламентские выборы, по итогам которых к власти должны прийти совершенно другие люди. Однако России лучше оставить иллюзии по поводу того, что после смены власти в Риме наши отношения наладятся, и Италия вернется в число если не друзей, то партнеров России, способных хотя бы немного улучшить наши отношения с Евросоюзом.

Так, устойчиво на втором месте идет бывшая правящая левоцентристская Демократическая партия во главе с бывшим премьером Энрико Леттой. В свое время с ним удалось выстроить неплохой диалог. Однако теперь он обвиняет своих оппонентов в связях с Россией, а саму Россию – во вмешательстве в итальянские выборы. И ведь итальянские социал-демократы – еще не худший вариант. Как и достаточно близкий им идеологически Лево-Зеленый альянс, ведущий себя похожим образом. Само собой – все они готовы и дальше вооружать Украину.

Еще хуже относятся к России различные либеральные силы. Крупнейшее из них – блок партий «Акция» и «Да здравствует Италия!» во главе с бывшим премьером Маттео Ренци. Это раньше он сомневался в правильности введения антироссийских ограничений. Теперь же дело обстоит ровно наоборот. В свою очередь «Гражданская обязанность» упомянутого выше Ди Майо – и вовсе русофобы в квадрате, если не в кубе. Обнадеживает лишь одно: первое объединение едва ли выйдет за пределы 10% голосов, а второе и вовсе рискует не получить депутатские кресла.

Наконец, посмотрим на фаворитов выборов из правой евроскептической партии «Братья Италии». Их лидер Джорджа Мелони не скрывает симпатий к фашизму. Она выступает за традиционные ценности, за суверенитет Италии, против мигрантов, говорит о критическом отношении к Евросоюзу. В отношении России Мелони – ярая атлантистка, поддерживающая вооружение Украины и считающая необходимым предельно закрутить санкционные гайки. Так что евроскептик – совсем необязательно пророссийский.

Более-менее умеренным кажется экс-премьер Берлускони и его консервативная партия «Вперёд, Италия!». По крайней мере, он выступает за переговоры с Россией. Однако от его расположения к нашей стране, кажется, не осталось и следа. Теперь он всячески ратует за то, чтобы Италия отказалась от российского газа, и призывает Европу больше тратить на вооружение – не в последнюю очередь, из-за «отбившейся от рук» России. А ведь Берлускони не молод, ему на смену идут другие соратники. И они в особых симпатиях к нашей стране не замечены.

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Пожалуй, ещё более удобным для России кажется движение «Пять звёзд». Четыре года назад оно набрало около трети голосов, но сегодня переживает раскол и едва ли может рассчитывать на большее, нежели 15% голосов. Его лидер, экс-премьер Джузеппе Конте прямо дал понять, что выступает против поставок оружия Украине. Отколовшееся от «звёзд» движение «Италексит» и вовсе хотело бы вывести Италию не только из Евросоюза, но и из НАТО. Однако не факт, что оно вообще сможет пройти в парламент.

Наиболее удобным для России политиком остаётся экс-глава МВД Маттео Сальвини и его правая партия «Лига». В целом её установки схожи с «Братьями Италии», однако едва ли не главное отличие – отношение к России. По мнению Сальвини, антироссийские санкции исключительно вредят Италии, а вооружать Украину – нечего. Он даже потребовал от ЕС возместить убытки от антироссийских ограничений. Но максимум, на что «Лига» может рассчитывать – побороться с «Пятью звёздами» за третье место. А в целом лояльные России силы – на 25-30% голосов.

Подобный расклад, безусловно, неприятен для России. Однако вряд ли можно считать его неожиданностью. Даже во времена самых лучший отношений с Италией мы всё равно оставались для неё менее значимым партнёром, чем Германия или США. Вспомним, например, о том, что Берлускони поддержал вторжение американцев в Ирак, и сам отправил туда войска. А его преемник, бывший глава Еврокомиссии Проди одним из первых в мире признал Косово. И газопроводы в обход России через те же Балканы итальянцы вполне себе строили.

Не будем забывать, кем считают себя итальянцы. Они – потомки древнего Рима, колыбели европейской цивилизации, а, значит, Италия – одна из опор Евросоюза. Для многих из них Россия – нечто далёкое, непонятное и дикое. А вот в США живут миллионы их соплеменников. Та же глава Палаты представителей Нэнси Пелоси (точнее – Пелози) – итальянка. Германия и Франция – главные торговые и политические партнёры. И те же Польша с Чехией по понятным причинам итальянцам ближе, чем мы.

Наконец, обратимся к пресловутому газовому вопросу. Степень зависимости Италии от наших поставок значительная, но всё же куда меньшая, нежели у Германии, Австрии или Венгрии. Алжир находится от неё совсем недалеко, да и Катар – не на краю света. Отсюда у многих итальянцев возникает уверенность (весьма сомнительная, но всё же), что они как-нибудь без российских энергоносителей протянут. Несколько отрезвить их может зима, которую благодаря холоду в домах придётся прочувствовать на себе даже в тамошнем тёплом климате.

Безусловно, Италия при любой власти едва ли станет «мотором» европейской русофобии. Вряд ли она превратится в основного поставщика оружия Украине. Вряд ли она будет закрывать въезд российским туристам, как Польша или Латвия. Вряд ли итальянцы будут говорить о войне России против европейских ценностей, как это сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем не менее, никакой дружбой или даже нейтралитетом даже и близко пахнуть не будет.

Возможно, изменить что-то удастся парадоксальным способом. В Аргентине, Бразилии и Уругвае живёт очень много людей с итальянскими корнями – в том числе и среди политиков. И в случае удачной работы с ними российской дипломатии они могли бы «поработать» с итальянскими коллегами и в чём-то их убедить… Разумеется, надо искать способы работать и с итальянским обществом. С «правой» их частью – через защиту традиционных ценностей, с «левой» – через антифашизм.

Тем не менее, излишних иллюзий питать не стоит. Италия явно ещё долго останется в умеренно-антироссийском лагере. И при правых правительствах, и при левых, и при «технических», которые ввиду частых отставок местных кабинетов министров приходят к власти весьма часто. Тем более, что и запрос на дружбу с Россией среди итальянских избирателей пока остаётся весьма ограниченным.